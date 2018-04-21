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Московский листок

Тулеев устал, но не уходит, и рассказал про "пункт Зю"

Опубликовано 21.04.2018 в разделе комментариев 2

вертикаль кемерово
Тулеев устал, но не уходит, и рассказал про "пункт Зю"

Аман Тулеев, возглавивший Заксобрание Кемеровской области после 20-летнего губернаторства, в интервью местной телекомпании заявил, что устал от политики и готов уйти. Он также объяснился по поводу особняков из расследования Навального, отвергая все подозрения расследователей Фонда борьбы с коррупцией. 

Тулеев дал интервью телекомпании ТВМ из города Белово. Выдержки приводит сайт "Сибирь.Реалии". Тулеев ушел с поста губернатора после страшного пожара в ТЦ "Зимняя вишня", а после этого местные "единороссы" сделали его главой регионального парламента. Теперь политик говорит, что работа в Заксобрании - это не для него: "Тошно от всего этого... Я очень благодарен нашим депутатам. Низкий поклон, областной совет. Но не мое это… Я же ведь практик, хозяйственник, реалист… А депутаты - особые люди. Нужно иметь терпение: бесконечные эти законы, пункт А, пункт Зю". 

Глава Кузбасса также сообщил, что не планирует переезжать в Москву и становиться сенатором. 

Прокомментировал он и видео Алексея Навального, в котором шла речь о резиденции Тулеева. Экс-губернатор утверждает, что в ролике фигурируют "две обычных деревни", где у него "всего один коттедж, и тот в аренде". 

Тулеев считает, что служил Кузбассу верой и правдой, а сейчас его имя поливают грязью: "На меня и на мою семью полилась грязь и циничная ложь. Осталось только школьные годы проверить, списывал в третьем классе или нет. Остальное все просто вывернули. Вот первое, что меня заставило. А ведь я по моральным ушел причинам [с поста губернатора]". 

Русская служба ВВС полагает, что Тулеев дал это интервью на фоне давления из Москвы. Новостная служба напоминает, что решение о назначении экс-губернатора главой парламента приняли единороссы региона, а в центре выступали против этого. Поэтому, считают журналисты, Тулеев уйдет до новых выборов в региональный парламент, намеченных на сентябрь нынешнего года. Так можно трактовать его слова о том, что он больше не собирается бороться за посты. Для выдвижения даже в регионе ему надо было бы пройти через праймериз. 

В публикации также отмечается двойственное положение нового главы региона Сергея Цивилева - пока в ранге врио. Он "хоть и принял преемственность власти, начал работу с кардинальной зачистки всех заместителей своих предшественников". 

При этом в субботу в Кемерово власти не разрешили провести пикеты против Тулеева: площадь оцепили и устроили там масштабные работы по экстренной очистке детских горок и памятника Ленину.

Напомним, 27 марта перед началом митинга полиция Кемерово тоже пыталась не пустить людей на площадь Советов, рядом с которой расположены здания городской и областной администрации, а также регионального управления ФСБ. Люди сначала "по-хорошему" просили власти пустить их на площадь, однако затем сами снесли ограждения, которые выставили полицейские, и прошли на площадь, передавал сайт VSE42.ru. 

Всего в акции принимали участие несколько тысяч человек (по данным СМИ, около четырех тысяч). Митингующие требовали от властей рассказать правду о трагедии и опубликовать полные списки погибших и пострадавших. Некоторые участники акции говорили, что не верят официальным данным о числе жертв. Также собравшиеся требовали отставки мэра города Ильи Середюка и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.  

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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Куда уходит -то? Я писал,что путей-2:
Стефан Баторий написал 21.04.2018 19:19
Ты забыл еще один персонаж для нар:была у Аяцкова своя соска
СЛИСКА называлась.Он ее довел почти до Кремля Видать натягивал
по-молодецки,потому что были ролики где она голая его таскала
на горбу из бани в пруд.Потом под кого-то пропала.
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Куда уходит -то? Я писал,что путей-2:
-Что это? написал 21.04.2018 18:49
Тюрьма или кладбище.
Удивляют только 5 персонажей, ибо живые и здоровые и пока не в тюрьме:
Лужков, Шаймиев, Рахимов, Аяцков и Титов.
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