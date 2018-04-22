Пойдем ли мы "защищать отечество" наших эксплуататоров, грабителей и убийц?

Война – это настоящая лакмусовая бумажка для выявления оппортунистов. Она мгновенно помогает увидеть – кто действительно представитель рабочего класса и враг буржуазного строя, а кто пытается таким выглядеть, но на деле является лакеем буржуазии и прислужником ее интересов. Таких «левых» во все времена пруд пруди. Они мечут громы и молнии против буржуазного строя, но как только на горизонте замаячит война, как только империалистическая буржуазия начнет бряцать оружием и готовиться к разбойничьей драке за передел власти и собственности в мировом масштабе – эти «левые» тут же встают на сторону своей буржуазии. Они начинают всячески поддерживать, оправдывать и прославлять ее империалистические амбиции, подавая их под видом «защиты национальных интересов». Они с пеной на губах клеймят захватнические устремления «чужой» буржуазии, умалчивая о том, что их собственная буржуазия – такой же захватчик. «Чужая» буржуазия в их интерпретации предстает как коварный и жестокий агрессор, а «своя» - как благородный и справедливый борец за «национальные интересы». Дальше эти «левые» в шовинистическом угаре начинают кричать, что нужно «проучить» агрессора (то есть, ввязаться в империалистическую войну), что мы должны отстоять честь страны (то есть, империалистическое чванство своей буржуазии), и что мы все теперь обязаны «защищать отечество» (то есть, проливать свою кровь для того, чтобы наша буржуазия могла оттягать кусок у соперников).

Словом, эти якобы «левые», якобы борцы с буржуазией и якобы защитники трудящихся делают все, чтобы превратить трудящихся в пушечное мясо для грядущей империалистической войны, заставить их покорно умирать ради интересов буржуазии. Буржуазии они оказывают неоценимую услугу – помогают ей вне страны решать свои империалистические планы, а внутри страны – отвлечь трудящихся от классовой борьбы, укрепить свою власть над ними и упрочить буржуазный строй.

Так происходит и на этот раз. На горизонте маячит новая война империалистов. Запад жестко третирует российскую буржуазию, показывает ей, «кто в мире хозяин» и дает понять, что ей не будет пощады, если она не склонит головы и не признает его главенство. Российский олигархат, с одной стороны, бредит мировым господством, хочет хоть каким-то путем пристроиться к империалистической трапезе, на которой пируют западные империалистические державы во главе с США. С другой стороны, он на примере Саддама Хусейна и Моамара Каддафи понимает, что его ждет в случае проигрыша. Поэтому он тоже готовится к схватке.

Понятное дело, что все наши «патриоты», сиречь черносотенцы, обуяны шовинистическим угаром. Ничего удивительного тут нет – на то они и черносотенцы. Но мы видим, что и некоторые «левые» задрав штаны побежали за ними. Они негодуют против «агрессивного Запада», рассуждают, как «поставить его на место», рвутся «дать отпор» - словом, костьми ложатся, отстаивая империалистические амбиции российских олигархов. Конечно, эти «левые» (на словах левые, а по факту – правые) подводят нас к мысли, что в случае войны с Западом мы должны будем «защищать отечество».

Но давайте подумаем – ЧТО ИМЕННО МЫ ДОЛЖНЫ БУДЕМ ЗАЩИЩАТЬ?

Наша буржуазия знает, ЧТО ИМЕННО ОНА БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ. Она будет защищать свою власть и свои богатства. Свое привилегированное положение в обществе, свои миллиарды, свои дворцы и яхты. А мы? У нас нет ни власти, ни богатств, ни привилегий, ни дворцов, ни яхт. Так что же мы будем защищать? Ответ такой - мы будем защищать ИХ власть и богатства, ИХ привилегии, ИХ миллиарды, ИХ дворцы и яхты!

Мы будем защищать тот порядок, при котором они имеют возможность нас угнетать и грабить, обрекать нас на нищету и жиреть за наш счет. Мы будем проливать кровь – чтобы они и дальше могли нас угнетать и грабить, чтобы они и дальше за наш счет жирели, а мы и дальше прозябали!

Вот к чему нас призывают эти «левые», эти «борцы с капитализмом», которые ринулись подпевать буржуазным патриотам.

Настоящие же левые, то есть, коммунисты, призывают к другому. Коммунисты говорят так:

- Трудящиеся не должны воевать за то, чтобы спасти существующий буржуазный порядок. Если воевать – то только за то, чтобы этот порядок уничтожить! Трудящиеся не должны проливать свою кровь за то, чтобы российские капиталисты и дальше сидели на их шее, грабили их и эксплуатировали. Если проливать кровь – то только за то, чтобы сбросить со своей шеи паразитов, покончить с грабежом и эксплуатацией!

Империалистическая буржуазия готовится к войне - а рабочий класс тем временем должен готовиться к революции. А как готовиться к революции теперь, когда империалисты затевают войну? Решительно выступить против планов империалистов. Заявить, что российские трудящиеся не желают помогать этим планам и своей кровью добывать для олигархов мировое господство и новые сверхприбыли. Готовящаяся война - это гнусная драка разбойников за добычу, которая заслуживает только отвращения, и российский рабочий класс не собирается участвовать в этой разбойничьей драке.

Разоблачать подлые цели империалистов, которые из-за своей алчности и амбиций готовы преступно ввергнуть человечество в новую мировую бойню. И прежде всего и беспощаднее всего - разоблачать свою собственную, российскую буржуазию. Показывать, что за ее пышными фразами о «защите национальных интересов» кроются цели разбойника – помериться силами с другими разбойниками, отобрать у них добычу, добиться права также жить разбоем и грабежом. И ради этих гнусных целей они готовы втянуть нас в свою разбойничью склоку, нашими жизнями добиваться влияния и еще большего обогащения. Ради своих амбиций, ради своей алчности они готовы обрушить на наш народ ужасы войны.

Таким образом подводить трудящихся к осознанию того, что наша буржуазия - это обезумевшие преступники, которые ведут страну к войне и гибели. И у трудящихся есть только один способ избежать этого – покончить с властью преступной российской буржуазии, установить свою собственную рабочую власть. Вопрос для нас теперь стоит: или-или. Или социалистическая революция, которая освободит наш народ от гнета и эксплуатации – или империалистическая война, которая принесет нашему народу немыслимые ужасы и страдания.

***

Именно так, решительно разоблачая планы империалистов, мы и готовим трудящихся к революции. Но надо помнить, что мы прежде всего должны разоблачать свою собственную буржуазию. Нельзя поддаваться шовинизму, нельзя поддаваться искушению направить весь свой разоблачительный пыл исключительно на «чужую» буржуазию.

Если мы слишком рьяно возмущаемся подлостью и цинизмом Запада – и не упоминаем при этом, что российский капитал такой же подлый и циничный - значит, мы уже встаем на сторону «своей» буржуазии. Мы ее оправдываем, помогаем ей скрыть ее настоящие грабительские цели под вывеской «спасения страны от агрессии Запада», «борьбы за национальные интересы» и прочими высокопарными словесами. Помогаем ей обманывать трудящихся и готовить их на роль пушечного мяса в предстоящей бойне.

Надо брать пример с Греческой компартии. Греческие коммунисты в первую очередь разоблачают свою собственную, греческую буржуазию, которая прислуживает Западу в его империалистических планах, в его подготовке к войне против России. А также они клеймят хозяев своей буржуазии – западных империалистов.

Греческие коммунисты не делают упор на российских империалистов, которые не менее отвратительны, чем все прочие. Если бы они так поступали – они тем самым оправдали бы свою собственную греческую буржуазию и ее западных хозяев, встали бы на сторону западного империализма. А греческим трудящимся они дали бы посыл – участвуйте в империалистической войне на стороне Запада против России, поддержите свою греческую буржуазию, которая хочет выслужиться перед хозяевами, помогите ей укрепить свое господство над вами и свой буржуазный строй!

Именно так теперь поступают и говорят тьмы тьмущие «левых» и в самой Греции, и на Западе, и в странах Восточной Европы. Они поступают так, потому что они «левые» только на словах, а на деле они примитивные социал-шовинисты, лакеи своей буржуазии. Но греческие коммунисты так не поступают. Они не призывают греческих трудящихся поддерживать свою буржуазию и участвовать в империалистической войне. Они призывают их свергнуть власть этой буржуазии, совершить социалистическую революцию.

Они делают это потому, что они действительно коммунисты, представители рабочих не на словах, а на деле, и не предают рабочий класс в угоду своей буржуазии. С них и надо брать пример нам, российским коммунистам.