Рыбку и Лесли могут вернуть в хату российского олигархата

Адвокат Саттхапхон Сийотха, сообщил, что грозит Александру Кириллову (Алекс Лесли) и Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) после оправдания по делу о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности на территории Таиланда, передает РИА «Новости».

«Они по-прежнему подлежат депортации в страны гражданства, однако покинуть Таиланд пока не смогут, так как в их отношении идет следствие по делу об организации предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы», — пояснил Сийотха.

Адвокат подчеркнул, что по «второму» делу, связанному с организацией предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы, Лесли, Рыбке и остальным его подзащитным грозят длительные сроки наказания.

Отмечается, что судебное заседание по «второму» делу пройдет 24 апреля в виде телеконференции.

Ранее суд города Паттайя в Таиланде оправдал по одному из дел Александра Кириллова (Алексa Лесли) и Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку).

Напомним, что менее всего Рыбка и Лесли хотели бы вернуться в РФ. 27 февраля А.Вашукевич заявила, что ее арестовали в Паттайе "по приказу из Бангкока", и не выпускают под залог. Она обратилась с призывом к американской прессе, которой она готова "все рассказать". "Я готова вам рассказать все те недостающие пазлы, которых вам не хватало, подтвердить их аудио, видео касаемо связи наших уважаемых депутатов с Трампом и всей этой шумихой о выборах в США. Я знаю очень много, поэтому жду ваших предложений, жду вас в тайской тюрьме", — говорилось в ее видеообращении, выложенном в Instagram.

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