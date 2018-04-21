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Московский листок

Питерский художник проверил на себе лечебную силу дуба с боярышником

Опубликовано 21.04.2018 в разделе комментариев 0

санкции спид госдура
Питерский художник проверил на себе лечебную силу дуба с боярышником

Петербуржский активист приковал себя к дубу и облился боярышником - своей акцией Борис Конаков напомнил о совете вице-спикера Думы Петра Толстого лечиться народными средствами. 

"Бумага" сообщает, что акция прошла на площади Искусств в Петербурге. Там ВИЧ-положительный ЛГБТ-активист Борис Конаков приковал себя цепью к дубу и облился боярышником. 

Конаков признал, что у прохожих акция особого интереса не вызвала: "Прошло всё без происшествий. Внимания особого не привлекли. Был дождь, поэтому редкие прохожие спешили и не особо интересовались происходящим". 

Фотографию с акции опубликовал в твиттере Давид Френкель. 

Тема здравоохранения вышла на первый план на фоне обсуждения в Думе запрета на импорт лекарств из США. В ток-шоу на государственном телеканале Петр Толстой посоветовал больному гипертонией политологу вместо лекарств из стран "вероятного противника" пользоваться народными средствами: "Вы выплевывайте, выплевывайте (таблетки). Кору дуба заваривайте, боярышник! Я вам говорю: боярышник, а эти сплевывайте". Позже он пожаловался на то, что возмутившиеся этим пользователи интернета не понимают его шуток. 

13 апреля депутаты внесли в Госдуму проект закона, предложив запретить ввозить в Россию алкоголь, табак, сельхозпродукцию, лекарства, а также сырье из США или тех стран, которые поддерживают американские санкции. На неделе в Минздраве заявили, что Россия пока не может отказаться от зарубежных лекарств.

А 14 апреля вице-спикер Госдумы от партии "Единая Россия" Петр Толстой предложил россиянам вместо импортных лекарств лечиться отваром из коры дуба. Ранее в Госдуму внесли законопроект, предполагающий ограничения на импорт лекарств, алкогольной и табачной продукции из стран, поддержавших антироссийские санкции.

Соответствующее заявление Толстой сделал в эфре программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Президент фонда «Институт региональных проектов и законодательств» Борис Надеждин отметил, что предлагаемый на рассмотрение Госдумы законопроект об ответных мерах на антироссийские санкции содержит запрет на импорт лекарств. 

«Этот закон создает проблемы не для американского бизнеса, а для десятков миллионов российских граждан. Я пожилой человек, пью лекарства. К сожалению, они сделаны в странах вероятного противника, например в Германии, японское сейчас от давления пью», - заявил Надеждин. 

В ответ Толстой попытался выяснить, какие именно импортные препараты употребляет Надеждин, после чего подшутил над оппонентом, предложив лечиться народными средствами.

Новость по теме:

Вице-спикер Госдумы от партии "Единая Россия" плюнул в нас отваром из коры дуба



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