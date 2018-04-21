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Армянский президент вышел к протестующим и передал что-то премьеру

Опубликовано 21.04.2018 в разделе комментариев 5

армения
Армянский президент вышел к протестующим и передал что-то премьеру

Президент Армении Армен Саркисян в субботу встретился с протестующими в центре Еревана и передал послание премьеру Саргсяну, отставки которого они требуют. Как передает "Интерфакс", Саркисян прибыл на занятую протестующими площадь Республики в центре Еревана. Там собрались несколько тысяч человек, которые выступают против назначения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. 

Саркисян заявил журналистам, что надеется на переговоры. Его сопровождала охрана, а демонстранты встретили президента аплодисментами. 

Лидер оппозиционного движения, депутат парламента Никол Пашинян и президент Армении обменялись рукопожатием, поговорили несколько минут. О содержании разговора неизвестно. 

Вечером источник "Интерфакса" сообщил, что Саркисян, приехав с площади Республики, встретился с премьер-министром республики Сержем Саргсяном. 

В Ереване с 13 апреля продолжаются акции протеста сторонников оппозиционного политика, которые выступают против назначения Саргсяна на пост премьер-министра Армении. С утра возглавляемые Пашиняном активисты начали перекрывать улицы для проезда автотранспорта в спальных районах Еревана. В субботу полиция задержала более 100 оппозиционеров.

Напомним, обеспокоенность происходящим в Армении выразили Соединенные Штаты. В среду посольство страны в Ереване опубликовало в Facebook заявление Госдепартамента, в которого сказано, что в Вашингтоне "внимательно следят" за проходящими митингами. 

"Нас воодушевляет проявление уважительного и ответственного поведения большинством протестующих и сотрудниками полиции в течение этих нескольких дней. Однако мы обеспокоены сообщениями о редких стычках между сотрудниками правоохранительных органов и митингующими, в результате чего есть пострадавшие. Призываем стороны проявить сдержанность и избегать какой-либо напряженности или насильственных действий", - говорится в заявлении Госдепа.

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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Это что?!. написал 21.04.2018 23:03
Вышел бы путлер к протестующим?
разве что после расстрела оных
пройтись по трупам...
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(без названия)
mihail написал 21.04.2018 23:03
Добрый день друзья! Хочу поделиться с Вами приличным заработком в интернете! Всем добра! http://letsclick.ru/public/9607713741525522
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Sputnik
Спутник Армения написал 21.04.2018 23:02
Следите за событиями в Армении на сайте агентства Sputnik Армения
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нТв
Итоги Недели написал 21.04.2018 22:59
Смотрите завтра в 19:00мск на канале нТв Итоги Недели
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А уж *лядь без обеспокоенности посольства США,разве,можно?
-Что это? написал 21.04.2018 21:38
Твари все- и протестующие, и саргсяновцы, и посольства США.
Чуму на все их головы.
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