Армянский президент вышел к протестующим и передал что-то премьеру

Президент Армении Армен Саркисян в субботу встретился с протестующими в центре Еревана и передал послание премьеру Саргсяну, отставки которого они требуют. Как передает "Интерфакс", Саркисян прибыл на занятую протестующими площадь Республики в центре Еревана. Там собрались несколько тысяч человек, которые выступают против назначения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

Саркисян заявил журналистам, что надеется на переговоры. Его сопровождала охрана, а демонстранты встретили президента аплодисментами.

Лидер оппозиционного движения, депутат парламента Никол Пашинян и президент Армении обменялись рукопожатием, поговорили несколько минут. О содержании разговора неизвестно.

Вечером источник "Интерфакса" сообщил, что Саркисян, приехав с площади Республики, встретился с премьер-министром республики Сержем Саргсяном.

В Ереване с 13 апреля продолжаются акции протеста сторонников оппозиционного политика, которые выступают против назначения Саргсяна на пост премьер-министра Армении. С утра возглавляемые Пашиняном активисты начали перекрывать улицы для проезда автотранспорта в спальных районах Еревана. В субботу полиция задержала более 100 оппозиционеров.

Напомним, обеспокоенность происходящим в Армении выразили Соединенные Штаты. В среду посольство страны в Ереване опубликовало в Facebook заявление Госдепартамента, в которого сказано, что в Вашингтоне "внимательно следят" за проходящими митингами.

"Нас воодушевляет проявление уважительного и ответственного поведения большинством протестующих и сотрудниками полиции в течение этих нескольких дней. Однако мы обеспокоены сообщениями о редких стычках между сотрудниками правоохранительных органов и митингующими, в результате чего есть пострадавшие. Призываем стороны проявить сдержанность и избегать какой-либо напряженности или насильственных действий", - говорится в заявлении Госдепа.

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