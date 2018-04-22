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Московский листок

Хватит уже кому ни попадя говорить о той войне: "Мы победили"

Опубликовано 22.04.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 0

революция россия интернационал
Хватит уже кому ни попадя говорить о той войне: "Мы победили"

Слишком мало осталось в живых тех героев, кто может с честью, достоинством и полным правом сказать: «Мы победили». Участников войны и тружеников тыла. Остальные примазывающиеся.

О фронтовиках вспоминают раз в году на 9 мая, чтобы снова пообещать им новые квартиры. Потом опять забывают.

Их давно уже не зовут на ТВ. На передачи, где обсуждаются причины и условия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Потому что и передач таких нет.

Да и советского народа вроде никогда не существовало. С подачи пьяного Ельцина появились «дорогие русияни».

Иначе надо будет говорить о преимуществах социализма над капитализмом и руководящей роли компартии. А оно им надо - бывшим партбилетоносцам, засидевшим все ветви власти?

Имя генералиссимуса И.В.Сталина на Красной площади 9 мая за 25 постсоветских лет не звучало ни разу. Он может нравиться или не нравиться, но он был руководителем многонационального Советского Союза, разгромившего гитлеровскую Германию. Генсеком, Предсовнаркома, наркомом обороны… Я ничего не забыл?

Говорить, что «наш народ победил не благодаря, а вопреки Сталину», могут только… не будем показывать пальцами. Для служивших в армии это дикость.

Для неслуживших - в порядке вещей. Армия для них - цыганский табор, который запросто можно послать на штурм картонно-фанерного «рейхстага».

«Мы победили» может сказать и говорит 93-летний экс-министр обороны СССР Д.Т.Язов. Чтобы уйти добровольцем на фронт, он приписал себе год.

Но его тоже давно не зовут на ТВ и патриотические ток-шоу. Ведь патриотизьм наша теперешняя национальная идея - верно? Поэтому там «герои дня» великие стратеги и знатоки истории г-да Познер, Сванидзе и примкнувший к ним Млечин.

Когда я вижу на всех ток-шоу ярого противника Союза «дерьмократа-десоветизатора» Станкевича, моя рука тянется, сами знаете куда. Но его там нет. На этот квартал парабеллумы еще не выдавали.

На ТВ полно «победителей», кто в Августе 91-го радовался аресту Советского руководства, создавшегося ГКЧП для защиты СССР от развала. В том числе аресту знаменосца Победы Героя Советского Союза генерала Валентина Варенникова и Маршала Советского Союза Дмитрия Язова.

Иногда под словом «мы» разумеют нынешнюю Россию и «наш народ». Извините великодушно, нынешняя РФ - это 15-я часть СССР. Ей в декабре будет всего 27 лет. За такое «летоисчисление» однажды высказался Дмитрий Анатольевич в бытность президентом.

Не понравилось. Как же-с, хочется считать себя наследником и продолжателем великих дел реформатора Петра I, Екатерины II, а еще и Александра III.

Даром, что ли, «мы» с любезной Няшей и министром бескультурья Мединским поставили в Крыму аж три бюста «Николая Кровавого». При полной поддержке и подсказках зав.полуостровом Сержа Аксенова.

Нынешняя Россия появилась в декабре 1991 в результате преступного «беловежского сговора» Ельцина, Кравчука и Шушкевича. Там, в белорусских Вискулях, в 8 км от польской границы, они и подписали преступный пакт об «упразднении СССР» и образовании СНГ.

Почему там? Готовились сбежать в Польшу, если разгневанный Горбачев отдаст приказ об аресте всех троих заговорщиков. Ведь его пост президента СССР «пьяная троица» тоже ликвидировала. Мог отдать, но не отдал, потому что сразу навалил от страха в штаны.

Говорят часто: нынешняя Россия - правопреемница СССР. Очень хорошо. Это говорят. А есть документ, по которому РФ - законная правоопремница, правонаследница и правообладательница РСФСР и Советского Союза? Покажите.

Каким указом-приказом РСФСР была преобразована и переименована в Российскую Федерацию? И было на то согласие «нашего народа»? Если вы видели такой документ - скажите, за чьей он подписью и дату. Пришлите ссылку для всеобщего обозрения. Порадуемся вместе.

А все «мы» или почти все смиренно проглотили тогда ликвидацию нашей Родины - СССР. Никто в августе или декабре 91-го на улицы в защиту ее не вышел. Хотя 17 марта 1991 г. большинство граждан (76%) вроде бы проголосовали за сохранение Союза.

Вот опять к параду Победы 9 мая на Красной площади готовится драпировка Мавзолея Ленина фанерными щитами. В 13-й, между прочим, раз.

По чьему приказу? Спросите что-нибудь полегче, хотя отдать такой приказ в России может только один человек.

Зачем этот маскарад? Чтобы затушевать в сознании людей и подрастающего поколения тот историко-героический факт, что на первом Параде Победы 24 июня 1945 г. советские солдаты и офицеры бросали к подножью Мавзолея Ленина гитлеровские знамена и штандарты.

А отдающие Кремлю распоряжения насчет фанеры западные «партнеры» и лично товарищ Сэм считают, что Гитлера в той войне разгромили Соединенные Штаты.

И что «мы»? Стерпим фанеру в 13-раз.

Вот такие «мы» славные наследники великой Победы своих дедов и прадедов.



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