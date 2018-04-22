Не дождавшись революции, Вексельберга обобрали в Швейцарии

Активы Виктора Вексельберга стоимостью $1,5–2 млрд были заморожены в результате действия санкций США в отношении бизнесмена и его группы «Ренова», сообщает Reuters со ссылкой на два источника. В результате санкций были заблокированы долларовые счета компаний, контролируемых «Реновой», рассказали они.

«Европейские и, в частности, швейцарские банки проявляют избыточную осторожность, которая даже не предусмотрена санкционными требованиями. Вторичные санкции, по сути, носят наднациональный характер, находя свое применение даже в тех странах, которые не собираются копировать американские санкции или даже с ними не согласны»,— заявил источник.

Вексельберг приехал в Швейцарию, чтобы обсудить с местными властями ситуацию вокруг его компании "Ренова", деятельность которой пострадала из-за американских санкций, пишет в пятницу швейцарская газета "Neuer Zuricher Zeitung".

Основной проблемой стал доступ к банкам и их услугам. Газета отмечает, что по подсчетам самой "Реновы", на ее счетах в американских банках в настоящее время оказались заблокированы порядка 2 миллиардов долларов. В Швейцарии - около 25 миллионов долларов. У персонала, который работает в Цюрихе, с момента объявления о санкциях были проблемы с доступом к собственным счетам, снятию наличных и при оплате банковскими карточками.

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Нам, большевикам, конечно же, наплевать на судьбу капиталистов под санкциями США. Ну нечем Вексельбергу заплатить сегодня за ужин в Цюрихе - нам-то какое дело, миллионы российских трудящихся к рестранному счету Вексельберга могут приложить разве что годовой заработок всей семьи.

Но вот вопрос - на какие деньги наложили сегодня арест в Швейцарии? На российские или уже швейцарские (американские, гондурасские)?

Виктор Вексельберг давно пытался натурализоваться в Швейцарии, наверно, ему сейчас это вполне удалось - во всяком случае, ничего не слышно о трудностях с визой при вылете его из Москвы, просто взял, и полетел в Цюрих урегулировать дела. Значит, как к себе домой летел...

Головная компания группы — Renova Holding Limited, зарегистрированная на Багамских островах, её акциями управляет траст TZ Columbus Services Ltd c Виргинских островов.

С другой стороны, «Ренова» — акционер ТНК-ВР, «Российского алюминия» (UC Rusal), «Комплексных энергетических систем», «Российских коммунальных систем», Уральского турбинного завода, Аэропорты Регионов, телекоммуникационной компании «АКАДО». В числе финансовых активов, контролируемых «Реновой» — «Меткомбанк», Негосударственный Большой пенсионный фонд. Дочерние компании «Реновы» — «Ренова-девелопмент» и «РеноваСтройГрупп» работают на рынке недвижимости. 1 марта 2013 года группа компаний "РЕНОВА-Стройгруп" объявила о ре-брендинге со сменой названия на "КОРТРОС". Компания «Ренова-девелопмент» ликвидирована. Совместно с фирмой «ЭМАльянс» «Ренова» контролирует 50 % минус одна акция компании РЭМКО (бывшая ЭМАльянс-Атом). Предприятию отводится одна из ключевых ролей в реализации президентской программы развития атомной энергетики, предусматривающей строительство до 2030 года 40 энергоблоков. В 2006 году для управления инвестициями в химической промышленности был создан холдинг «Ренова Оргсинтез», владеющий акциями ОАО «Саянскхимпласт» (Саянск, крупнейший в России производитель суспензионного поливинилхлорида), ВОАО «Химпром» (Волгоград), ОАО «Химпром» (Новочебоксарск) и ЗАО «Нефтехимия» (Новокуйбышевск). Позже "Ренова Оргсинтез" была переименована в "Группа Оргсинтез". В настоящее время под управлением организации находятся заводы ПАО "Химпром" и АО "Перкарбонат".

То есть получается, что рабочие всех перечисленных выше предприятий добывают миллиарды для компании "Ренова" с Виргинских островов, которые миллиарды конфискуются в США, Швейцарии и прочих чудесных местах.

С другой стороны, Вексельберг один из крупнейших изнесменов в самой Швейцарии. В августе 2007 года "Ренова" стала 100 % собственником компании «Everest Beteiligungs», которая в свою очередь контролирует 31,4 % акций швейцарского концерна «Sulzer», производителя промышленного оборудования для нефтяной, нефтехимической, целлюлозно-бумажной и других отраслей. Помимо этого, «Ренова» владеет 44,7 % швейцарской компании OC Oerlikon. И здесь швейцарские власти, безусловно, в своем праве, хотя тоже вопрос - эти ведь компании куплены на те деньги, что были выведены из России, не так ли?

Все это к тому, что деньги российских олигархов так или иначе будут конфискованы, не революционным правительством в России, так западными правительствами - обдерут как липку, оставят разве что на проживание.

Жалко лишь, что революции нет до сих пор, и денег уже нет - опоздали...

А.Б.