Не дождавшись революции, Вексельберга обобрали в Швейцарии

Активы Виктора Вексельберга стоимостью $1,5–2 млрд были заморожены в результате действия санкций США в отношении бизнесмена и его группы «Ренова», сообщает Reuters со ссылкой на два источника. В результате санкций были заблокированы долларовые счета компаний, контролируемых «Реновой», рассказали они.
«Европейские и, в частности, швейцарские банки проявляют избыточную осторожность, которая даже не предусмотрена санкционными требованиями. Вторичные санкции, по сути, носят наднациональный характер, находя свое применение даже в тех странах, которые не собираются копировать американские санкции или даже с ними не согласны»,— заявил источник.
Вексельберг приехал в Швейцарию, чтобы обсудить с местными властями ситуацию вокруг его компании "Ренова", деятельность которой пострадала из-за американских санкций, пишет в пятницу швейцарская газета "Neuer Zuricher Zeitung".
Основной проблемой стал доступ к банкам и их услугам. Газета отмечает, что по подсчетам самой "Реновы", на ее счетах в американских банках в настоящее время оказались заблокированы порядка 2 миллиардов долларов. В Швейцарии - около 25 миллионов долларов. У персонала, который работает в Цюрихе, с момента объявления о санкциях были проблемы с доступом к собственным счетам, снятию наличных и при оплате банковскими карточками.
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Нам, большевикам, конечно же, наплевать на судьбу капиталистов под санкциями США. Ну нечем Вексельбергу заплатить сегодня за ужин в Цюрихе - нам-то какое дело, миллионы российских трудящихся к рестранному счету Вексельберга могут приложить разве что годовой заработок всей семьи.
Но вот вопрос - на какие деньги наложили сегодня арест в Швейцарии? На российские или уже швейцарские (американские, гондурасские)?
Виктор Вексельберг давно пытался натурализоваться в Швейцарии, наверно, ему сейчас это вполне удалось - во всяком случае, ничего не слышно о трудностях с визой при вылете его из Москвы, просто взял, и полетел в Цюрих урегулировать дела. Значит, как к себе домой летел...
Головная компания группы — Renova Holding Limited, зарегистрированная на Багамских островах, её акциями управляет траст TZ Columbus Services Ltd c Виргинских островов.
С другой стороны, «Ренова» — акционер ТНК-ВР, «Российского алюминия» (UC Rusal), «Комплексных энергетических систем», «Российских коммунальных систем», Уральского турбинного завода, Аэропорты Регионов, телекоммуникационной компании «АКАДО». В числе финансовых активов, контролируемых «Реновой» — «Меткомбанк», Негосударственный Большой пенсионный фонд. Дочерние компании «Реновы» — «Ренова-девелопмент» и «РеноваСтройГрупп» работают на рынке недвижимости. 1 марта 2013 года группа компаний "РЕНОВА-Стройгруп" объявила о ре-брендинге со сменой названия на "КОРТРОС". Компания «Ренова-девелопмент» ликвидирована. Совместно с фирмой «ЭМАльянс» «Ренова» контролирует 50 % минус одна акция компании РЭМКО (бывшая ЭМАльянс-Атом). Предприятию отводится одна из ключевых ролей в реализации президентской программы развития атомной энергетики, предусматривающей строительство до 2030 года 40 энергоблоков. В 2006 году для управления инвестициями в химической промышленности был создан холдинг «Ренова Оргсинтез», владеющий акциями ОАО «Саянскхимпласт» (Саянск, крупнейший в России производитель суспензионного поливинилхлорида), ВОАО «Химпром» (Волгоград), ОАО «Химпром» (Новочебоксарск) и ЗАО «Нефтехимия» (Новокуйбышевск). Позже "Ренова Оргсинтез" была переименована в "Группа Оргсинтез". В настоящее время под управлением организации находятся заводы ПАО "Химпром" и АО "Перкарбонат".
То есть получается, что рабочие всех перечисленных выше предприятий добывают миллиарды для компании "Ренова" с Виргинских островов, которые миллиарды конфискуются в США, Швейцарии и прочих чудесных местах.
С другой стороны, Вексельберг один из крупнейших изнесменов в самой Швейцарии. В августе 2007 года "Ренова" стала 100 % собственником компании «Everest Beteiligungs», которая в свою очередь контролирует 31,4 % акций швейцарского концерна «Sulzer», производителя промышленного оборудования для нефтяной, нефтехимической, целлюлозно-бумажной и других отраслей. Помимо этого, «Ренова» владеет 44,7 % швейцарской компании OC Oerlikon. И здесь швейцарские власти, безусловно, в своем праве, хотя тоже вопрос - эти ведь компании куплены на те деньги, что были выведены из России, не так ли?
Все это к тому, что деньги российских олигархов так или иначе будут конфискованы, не революционным правительством в России, так западными правительствами - обдерут как липку, оставят разве что на проживание.
Жалко лишь, что революции нет до сих пор, и денег уже нет - опоздали...
А.Б.
основа швейцарской демократии написал 22.04.2018 01:32
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1. Величайшей надежностью. Схема автоматики аналогична легендарному АК 47.
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2. Механизмы спрятаны под легкий пластиковый кожух, что создает дополнительную защиту. Даже раскаленным стволом нельзя обжечь руки: во первых, он спрятан под пластиком, Во вторых, специальные отверстия в кожухе создают дополнительное охлаждение.
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3. Винтовка состоит всего из 10 деталей, легко разбирается и собирается. Для удобства чистки оружия в тяжелых условиях винтовка просто "переламывается" на две части, извлекается затвор и... открываются все поверхности, которые сильно загрязняются при стрельбе.
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4. Легкие сошки для стрельбы встроены прямо в ложе винтовки. Т.е., в бою не нужно находить упора для винтовки, а достаточно одним движением руки откинуть сошки.
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5. Конструкция приклада позволяет не прижимать его к плечу, а управлять стрельбой с сошек, придерживая приклад левой рукой. Это особенно актуально при ранении в шею или плечо. Приклад можно сложить в правую сторону, что удобно для стрельбы "от живота" и переноса винтовки на плече стволом вниз.
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6. Магазин из прозрачного пластика и метками на 10 и 20 патронов. Кроме того, магазины имеют специальные клипсы для соединения снаряженных магазинов.
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7. Прицел регулируется в двух плоскостях и снабжен прорезью со светящимися метками для стрельбы на 100 м и диоптрами для стрельбы на 200, 300 и 400 м. Для облегчения прицеливания в сумерках используется откидная мушка со светящейся меткой.
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8. Разнообразие моделей.
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10. Рукоятка затвора выступает с обоих сторон, что удобно как для левшей, так и для правшей. Переводчик-предохранитель четырехпозиционный (предохранитель, одиночный, по 3 выстрела, автоматический), так же расположен по обеим сторонам ствольной коробки.
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11. Швейцария страна горная, холодно там и зимой и летом. Для стрельбы в рукавицах защитная скоба спускового крючка откидывается. Рукояточка предохранителя-переключателя обрезинена для удобства "работы" при низких температурах.
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12. Серединное отклонение при стрельбе из SG 550 на дальность 300 м составляет 60-70 мм. Такая точность автомату Калашникова даже и не снилась!
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13. Вес стандартного варианта SG 550 (длина 98 см) всего 4 кг. Это достигнуто применением легких углепластиков и применения облегченных деталей, изготовленных методом холодной ковки.
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14. Применение стандартного патрона 5,56х45 мм NATO позволяет применять ее в театре боевых действий, где используется стандартный патрон винтовки М-16 ( карабина Colt М-4) т.е. практически везде!
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15. Стандартный вариант винтовки позволяет прикрепить штык для рукопашного боя. Американский стандартный армейский карабин Colt М-4 этой возможности уже не предусматривает. В комплекте с винтовкой поставляется штык нож, так же допустимо использование гранатомета GL 5040 фирмы SIG.
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16. Газовая камера снабжена специальным регулятором, который имеет три положения. Два положения - для регулирования давления газов при стрельбе в нормальных или тяжелых условиях (загрязнения механизмов оружия песком, снегом и т.п.). Третье положение регулятора перекрывает газоотводный канал полностью для пуска винтовочных гранат.
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17. Винтовка окрашена в защитный цвет, что делает ее незаметной. Для полицейских и высокогорных подразделений винтовка окрашена в серо-черную палитру, для военных и пограничников - в серо-зеленую.
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18. Винтовка SIG SG 550 снабжена оригинальной функцией затворной задержки останавливающей затвор в заднем положении при пустом магазине. Достаточно просто вставить снаряженный магазин и нажать спусковой крючок. Никакого передергивания затвора!
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19. В стандартную комплектацию входит мушка и целик барабанной конструкции с набором диоптрических линз для стрельбы (для различных расстояний до цели). Хотя Швейцария страна нейтральная, но глобальная экономика диктует свои условия, на современных швейцарских винтовках возможно применение прицелов NATO стандарта STANAG 2324.
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20. Ну и как на любое популярное современное оружие выпускается масса приспособлений и аксессуаров.
я лучше в своем швейцарском сарае посижу." написал 22.04.2018 01:20
бандиту или коррупционеру, и они мигом переведутся написал 22.04.2018 01:17
В чем дело? Надо превратить Россию во Швейцарию-2 написал 22.04.2018 01:01
Прямая демократия: право народной законодательной инициативы и референдумы по всем вопросам.
Парламентская республика и федерализм, как в Швейцарии.
И ВЕКСЕЛЬБЕРГ С УСМАНОВЫМ САМИ СЮДА ДЕНЬГИ ПРИВЕЗУТ.
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Баранов, почему ваш ОКП это не предлагает?