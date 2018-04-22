Анатолий Баранов: Все-таки "патриотизм" и "идиотизм" - совершенно два разных слова

Дал комментарий "Свободной прессе" по поводу лишения крымчан гражданства Украины.

В пятницу, 20 апреля, на сайте Верховной Рады Украины был опубликован законопроект, предлагающий лишать жителей Крыма украинского гражданства.

Как сообщают украинские СМИ, Порошенко предложил дополнить закон «О гражданстве Украины» положением, которое позволит лишать украинского гражданства крымчан, получивших российские паспорта. «Основаниями для потери гражданства Украины является приобретение гражданства России в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя», — говорится в тексте документа.

— Наверное, особенно усердно искать подоплеку в том или ином действии украинского руководства не стоит, — считает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. — Пришло в голову именно сейчас — вот и выдвинул. Может быть, это связано с тем, что только что был представлен доклад Госдепа, в котором нарушения прав человека и коррупция на Украине оцениваются крайне негативно. Такой ответ «от обратного»: вы нас ругаете? Ну, мы тогда покажем, какие мы на самом деле плохие!

— Некоторые российские политики уже заявили, что это только порадует крымчан. Так ли это? Что будет с теми, у кого на Украине есть собственность, недвижимость, живут родственники?

— На самом деле, конечно, это осложнит жизнь крымчан. Подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя сохранили украинские паспорта, и пользуются ими, кстати, в полном соответствии с Конституцией РФ. Скажем, ездят в Европу по безвизовому режиму, совершают какие-то юридические действия на Украине, в том числе и касаемо недвижимости, прав наследования и прочего. Для нас это абсолютно нормально — иметь второй паспорт. А на «свободной и демократической» Украине второе гражданство запрещено. И два паспорта — это серьезное административное правонарушение. Но лишить гражданства человека, родившегося на Украине, нельзя — вот если россиянин получит украинский паспорт, не отказавшись от российского, то можно. А украинца — никак. Вот Порошенко и решил подправить украинскую Конституцию, и получить право лишать гражданства неугодных. Иногда, как видим, целыми регионами.

— Как они будут определять, получил ли человек российский паспорт или нет? Или все крымчане априори попадают под удар?

— Не надо слишком серьезно подходить к законам Украины. Они еще чудней наших. Вы еще Порошенко назовите «президентом Украины» — на Украине произошла узурпация власти, и сейчас узурпаторы творят, что хотят. Никак они не будут ничего выявлять — будут лишать гражданства, а там потом бегай и доказывай, что никакого иного паспорта у тебя нет. Еще один способ расправляться с неугодными. В том числе и с политэмигрантами из России, которые, посмотрев на украинскую реальность, говорят теперь не совсем то, что от них требуется.

— Насколько вообще, это правильно для крымчан? Патриотично ли жить с двумя паспортами?

— Человеку свойственно поступать так, как ему удобно. Что значит, «патриотично ли жить»? У нас, например, вообще жить после 60 лет непатриотично, создаешь нагрузку на Пенсионный фонд. Сам по себе паспорт, не говоря о визе — это нарушение прав человека, это ограничение свободы, которая имеется у него от природы. Это все противоестественно, и люди просто вынуждены приспосабливаться к противоестественным условиям жизни. Чтобы съездить из Джанкоя в Чонгар, между ними сорок километров, человеку нужно изворачиваться, иметь два паспорта и так далее. А у человека там, может, родные, он вырос в тех краях, и для него эта земля всегда была малой родиной, а потом половина малой родины стала «недружественной державой». А мы этому человеку шьем упрек в не патриотичности.

У меня прямо перед самым переворотом был разговор с пограничником на КПП «Красная Таловка». Вот, говорит, я здесь вырос, вот там моя школа была — и показывает «за кордон», бабушка моя там жила. А теперь там все «таке погано, таке иноземно», и бабушки, чтобы увидеться с внуками, теперь не идут пешком с полкилометра, а едут на автобусе в объезд, тратят полдня, чтобы преодолеть границу. Ну, или как в концлагере, можно встать у пограничного забора и общаться через колючую проволоку. Это очень патриотично… Все-таки «патриотизм» и «идиотизм» — совершенно два разных слова.

— Можно ли рассматривать этот как первый шаг по отказу Украины от Крыма?

— Нет, на Украине давно вошла в оборот позиция, что Крым им нужен по большей части безлюдным. Украина от населения Крыма, от крымчан отказывается, а территория и ресурсы их очень интересуют. И они создают условия, чтобы при удобном историческом повороте провести геноцид в Крыму, и получить полуостров без «лишних людей». Это надо очень-очень хорошо понимать, особенно крымчанам, конечно.