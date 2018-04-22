Последствия 27-летнего маразма так просто не исправить

ДЕРИПАСКА – ТОЛЬКО НАЧАЛО

После тяжелых ударов американских санкций по алюминиевому магнату Дерипаске, фактически уничтожающему компанию «Русал», вопрос о ее национализации можно считать решенным. Минфин уже заявляет о возможности национализации тех компаний, что попали под санкции Соединенных Штатов. Высказана мысль о создании государственного штаба по борьбе с санкциями.

Но ведь это уже не поможет. Что бело-сине-красная Москва станет делать с национализированными низкотехнологичными активами и какую бурную деятельность изобразит грядущий «Гинеральный Штап»? Ведь сама модель экономики – сырьевого и низкопередельного – придатка развитого мира в РФ сохраняется. Это вам не Красная Москва, которая сама превращала «крылатый металл» в готовые русские изделия. А в РФ с 1991 года все строилось на вывозе сырья в чужие страны, где и работают заводы по производству конечных товаров.

Вы сможете изменить эту ублюдочную модель, кремлевцы? Пока США начали процесс обрушения экономической базы РФ, причем умело.

БЕДА ОТЛУЧЕНИЯ КОЛОНИИ ОТ ВНЕШНИХ РЫНКОВ

Разберем это на примере алюминиевой «империи» Дерипаски. В 2017 году «Русал» произвел 3,9 миллиона тонн серебристого металла. Из них собственно РФ потребила 800 тыс. тонн, остальное ушло на экспорт. Причем экспорт сей – сырьевой. Ибо алюминий есть русское электричество, «законсервированное» в произведенном металле. Дерипаска имел свои барыши лишь потому, что когда-то СССР построил мощные энергостанции (Красноярскую, Братсскую ГЭС и другие), а Дерипаске их дали подгрести под себя.

Теперь Дерипаске обрезали внешние рынки сбыта. Американские санкции – вещь дюже тяжелая. Если некуда девать почти три с лишним миллиона тонн алюминия, то придется останавливать заводы, порождая социальные катастрофы местного масштаба (Хакасия, Братск и т.д.) От того, что Дерипаскины предприятия очутятся в руках государства, ничего не изменится. РФ – не СССР, она производит слишком мало летательных аппаратов, бытовой техники, автомобилей, электротехники и строительных конструкций, чтобы потребить тот «крылатый металл», что производит атакованная янки компания.

То есть, чтобы выйти из положения, нужно резко наращивать объемы промышленного производства в РФ (да хоть в том же авиапроме). Но власть не может этого сделать с 2000 года. С 2011 г. по сию пору (по итогам 2017 г.) промпроизводство в Эрэфии выросло всего на 4,1%. Да и то все больше в сырьевом секторе.

http://www.forbes.ru/biznes/360011-pechalnyy-itog-pochemu-v-rossii-net-deneg-i-realnyh-uspehov-v-ekonomike?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Выкупать алюминий за счет государства и складывать его в хранилищах? Ты просто отдашь рынки ЕС и Азии Китаю, который за последние годы смог нарастить свою долю в поставках «авиакосмического металла» с 10 до 45%. При этом «эффективный собственник» Дерипаска давно проиграл конкуренцию китайцам: у них – более совершенные заводы. По части выжимания дивидендов со своих компаний и на ниве красивой жизни этому «русскому» нет равных. А вот по научно-технической части Дерипаска выглядит бледно.

«Согласно данным International Aluminium Institute (IAI), в среднем в 2015 году на производство одной тонны алюминия Китай использовал 13,562 кВт*ч электроэнергии, в то время как Европа (включая Россию) расходовала 15,522 кВт*ч — на 14,5% больше чем Китай…»

«В конце октября 2016 года «Русал» сообщил о запуске разработанного в компании первого электролизера нового поколения РА-550, способного работать с силой тока более 550 кА, который должен заменить работающие сейчас электролизеры РА-300. На западе от момента разработки электролизеров 300 кА до создания электролизеров более чем 500 кА ушло 25 лет, в то время как Китай прошел путь от 300, 400, 500, выше 600 и уже сейчас 640 кА только за 10 лет.

Технология развивается в направлении повышения экономической эффективности: электролизер 640 кА, работающий в Китае, в части потребления электричества на производство одной тонны алюминия эффективнее электролизера 550 кА, разработанного «Русалом». Соответственно, планировать использование РА-550 для модернизации существующих предприятий и при будущем строительстве новых заводов (информация с сайте «Русала») – значит закладывать технологическое отставание от Китая еще на этапе планирования.

В проект создания электролизера РА-550 потребовались $28 млн инвестиций для того, чтобы преодолеть 25-летнее технологическое отставание «Русала» от западных компаний. На это было привлечено государственное финансирование из Фонда развития промышленности и Минобрнауки. Однако для поддержания конкурентоспособности российских производителей алюминия на мировом рынке необходимо преодолеть технологическое отставание «Русала» от Китая — для модернизации существующих предприятий и при будущем строительстве новых заводов следует разрабатывать и использовать электролизеры 640 кА или еще более эффективные…»

http://www.forbes.ru/kompanii/341285-rusal-v-proigryshe-pochemu-kitayskie-proizvoditeli-konkurentnee-rossiyskoy-kompanii

В общем, сколько расейское правительство не будет тратить на поддержание работы алюминиевой металлургии – это только быстрее утянет власть на дно. Тратить-то надо еще и на войну в Сирии, и на ее восстановление (а это – десятки миллиардов долларов), и на ВПК. И вот еще на строительство АЭС в Турции придется ассигновать 22 миллиарда.

Чтобы вызвать в стране бурный рост промышленности, надо вводить протекционизм, повышенные ввозные пошлины на те же американские самолеты, агромашины и автомобили, например. Но ВВП намертво против протекционизма, он львом бьется за «свободу торговли».

Нужны при этом субсидии промышленности (а не затраты на футбол), дешевые длинные кредиты промышленности, повышение реальных доходов граждан (иначе не будет рынка сбыта для своего реального сектора), контроль за тарифами естественных монополий. Как вы уже знаете, ничего из этого власть не делала с 2000 года. Она просто не умеет этого делать…

САНКЦИИ – УДАР БОЛЕЗНЕННЫЙ

Обойти санкции США? Создать Министерство внешней торговли, которое станет напрямую выкупать продукцию того же «Русала» и продавать авиапрому Франции и автопрому Германии? Не выйдет. Во-первых, потому что тогда санкции могут ударить по покупателям алюминия из РФ.

Американские санкции действительно тяжелы. На первый взгляд, они, скажем, касаются одного «Русала». Но на деле…

В любом американском или европейском банке сидит специальный начальник. Должностное лицо по соблюдению тех же санкций - compliance officer. Он спасает банк от наказаний и крупных штрафов. Ибо если банк выдаст кредит сторонней фирме, а та, не дай бог, совершит некую сделку с компаний, попавшей под санкции США (да с одной из фирм Дерипаски, скажем), то накажут и банк.

Поэтому тому же Дерипаске дешевые западные кредиты обрезают начисто. Но точно так же от него отпугивают и покупателей из ЕС и Азии. Ибо их закупки кредитовать никто не пожелает. Теоретически и французы с немцами могут попасть под санкции за покупки алюминия из РФ. Уж точно, кредитов на сие они не получат. А коли Москва создаст Минвнешторг, чтобы торговать продукцией подсанкционных предприятий, то США и его в санкционный список включат. Так что европейцам проще в Китае закупаться.

Но ведь это – последствия санкций против одного Дерипаски. А если такие же санкции обрушатся на «Северсталь» Мордашова? На Магнитогорск («ММК»)? На НЛМК Лисина? Они ведь тоже сильнейшим образом зависят от внешних рынков сбыта. Из 71 миллиона тонн продукции чермета в год Росфедерация вывезла (2017) 42 миллиона тонн.

Если еще и по этому направлению США ударят, то государству РФ придется куда-то девать десятки миллионов тонн металлической продукции. Ибо хилая деиндустриализоаванная экономика ее не поглощает. Ведь остановка производства – это опять-таки угроза социальных взрывов. Причем и в угольной отрасли, как вы понимете, тоже.

Немудрено, почему американские санкции так напугали Кремль. Они ведь могут стать подрывными зарядами под самыми критическими узлами всей конструкции нашей власти. Особенно если нефть еще начнет дешеветь…

О ЧЕМ ОНИ ДУМАЛИ?

Максиму Калашникову интересно: а о чем вообще думали наши «великие кормчие», когда сперва на Запад поперли с идеей многополярного мира в 2007 году, и когда Крым взяли (и то по-идиотски, без прочей Новороссии)? Или когда они в Сирию вперлись?

Вы понимали, что сила страны и ее способность быть великой – она прежде всего в экономике заключена? В способности не зависеть от экспорта? Вы понимали, что Запад ответит санкциями?

Как видим, в Кремле и на ход вперед считать не умеют.

У него было 14 лет (2000-2014 годы), когда страну буквально наводняли нефтяные триллионы. За это время можно было создать новенькую, с игнолочки, промышленность. И умное сельское хозяйство. Начать грандиозное дорожное и жилищное строительство. Начхать на ВТО и пустить в ход покровительственную политику. Как известно, Кремль бил баклуши и занимался болтовней пополам с громадными «имиджевыми» затратами. А теперь вот налетел по полной. Что толку с того, что президент объявил о грандиозной программе модернизации РФ - с огромным размахом строительства? Денег-то теперь нет, время бездарно упущено. Годы вы спустили в унитаз, незадачливые и близорукие бонзы.

В любом случае РФ ждут суровейшие испытания. Янки явно пристрелялись и откроют прицельный огонь по самым слабым местам экономики РФ. Никакие национализации и «штап» по борьбе с санкциями не помогут. Если США примутся рушить одну отрасль за другой, не помогут никакие пропаганда и показательные расправы над оппозицией. Хоть всех посадите в лагеря. Сталин-то, ввязавшись в жестокую геополитическую борьбу, сперва построил вторую ПРОМЫШЛЕННУЮ экономику мира. А вы кинулись повторять его на утлом корыте. И здесь производство тысяч новых танков, увы, ничем не выручает.

Ведь придется менять ВСЮ экономическую политику. Применяя, как Трамп, и протекционизм, и мобилизацию всех средств (вплоть до конфискаций валютных активов у ворья), и продуктивную эмиссию.

Причем не по отдельности – в комплексе. Ибо если сделаешь одно, но не справишься с другим – тебе конец. Экономика развалится.

Теперь у вас только один выбор: справиться с вызовом или потерпеть поражение. Как вы понимаете, Запад не осчастливит вас прямым военным нападением. Он вас избивает в той сфере, где вы выказали полную беспомощность: в экономике…

А наша совесть чиста: много лет Максим Калашников в книгах и статьях рисовал иной курс, иную экономику. И настоящее создание Будущего. Ну, а теперь к вам пришла Немезида. Видите ли, глупость всегда наказуема.