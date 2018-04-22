Кого еще придавило в нашем Изумрудном городе?

В результате урагана в Москве погиб ребенок. Об этом в своем Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам не удалось спасти.

Чего не сказал мэр - это то, что девочку убило "объектом благоустройства" - ограждение мусорки вдруг сорвало ветром и бросило на прохидивших мимо девочек, одна погибла, другая тоже могла, но повезло - попала в больницу с сотрясением мозга.

Департамент здравоохранения сообщил, что из-за урагана, по последним данным, пострадали 17 человек, из них 14 госпитализированы. Среди пострадавших — трое детей.

Есть погибшие и пострадавшие в Подмосковье. В граничащем со столицей Мытищинском районе строительным вагончиком придавило насмерть мужчину. Еще два человека пострадали в Люберцах и один в Лыткарино.

Данные явно неполные, но тенденция, однако: большая часть пострадала от тех самых "объектов благоустройства", в особенности рекламных конструкций и прочей лабуды, призванной "украсить" город.

И тут отчет мэра был бы весьма уместен - мол, мы за такую-то сумму разместили столько-то всяких забавных штук, и они сработали.

Нет, ну правда, ветер был всего-то до 22 местров секунду, это не ураган, просто сильный ветер. Есть места, где дует куда как сильнее, но результаты не напоминают сводок с мест боев.

Сергей Семенович, что ж ваши уроды ограждение мусорки как следует не закрепили?

***

Я вчера весь день, так получилось, по Москве катался. В основном нормальная такая езда была, ну порывы ветра чуток забавляли - раз, и из мимопроезжей подворотни летит на тебя куча мусора. Ну и машину слегка потряхивает.

Один раз к вечеру попал в серьезную тучу, которая почти села на Ленинградское шоссе, стало темно и "дворники" едва справлялись на самом сильном режиме. Но справлялись - где-нибудь на тысячу километров поюжнее такое ни за что не считают. Там автобусы с трассы сдувает иной раз, как спиченые коробки. А уж если ливень стеной, то никакие "дворники" не помогут, вставай на обочине и жди, пока ливень пройдет, тогда поедешь.

В Москве такого не бывает практически никогда. Климат у нас умеренный.

Так откуда такие жертвы и разрушения от обычного, в общем, весеннего ливня с сильным, но вполне переносимым ветром?

Я отвечу - все люди делают, и буйство природы тут ни при чем. Все своими "умелыми ручками", заточенными по то, чтобы в носу ковыряться. А над всем этим - городское руководство, которое руководит исключительно монетарными методами - бабки считает. Много бабок - хорошо, меньше - плохо. А кто там "одну вертку недовертел и одну крутку недокрутил" - это еще у Райкина, еще у Аркадия.

Не царское это дело, следить, чтоб каждая мусорка была пришпилена к асфальту стальными костылями. Чтоб бытовка была закреплена, а не стояла просто так, как вагончик девочки Элли из "Волшебника Изумрудного города". Девочке Элли больше повезло, ее вагончик упал на злую волшебницу, а сама девочка совсем не пострадала. В наших злых сказках волшебники ездят на "Майбахах" и вагончики на них не падают. Они смотрят в окошко и постят в Twitter, где кого придавило их волшебством...