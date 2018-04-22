После рукопожатия президента, в Ереване начали разгонять и "вязать" оппозицию

В Ереване полиция начала разгон демонстрантов с использованием спецсредств. СМИ сообщают о задержании лидера протестов Никола Пашиняна и нескольких пострадавших. Происходит это после быстротечных переговоров Пашиняна с премьером Саргсяном, отставки которого он добивается. Премьер, отработавший ранее два президентских срока, назвал требования оппозиции "шантажом государства".

Переговоры прошли на центральной площади Еревана - площади Республики. News.am передает, что оттуда протестующие во главе с Пашиняном направились в административный район Эребуни - по-видимому, намереваясь блокировать некоторые учреждения. EVN Report передает, что на улицах вновь начались массовые задержания. Протестующих скручивают полицейские и помогающие им "красные береты". При этом сообщается о задержании Пашиняна, который, будучи депутатом, наделен неприкосновенностью.

ТАСС цитирует заявление полиции Армении, выпущенное на фоне задержаний: "Предупреждаем, что в случае отсутствия руководителя митинга или невыполнения им требования полиции для прекращения акции будет предоставлен благоразумный срок. Если за это время акция не будет прекращена, полиция, применяя специальные средства, предусмотренные законом, разгонит собрание".

"Спутник Армения" сообщает, что, помимо Пашиняна, в районе Эребуни задержаны еще два оппозиционных депутата.

Около 12:20 "Интерфакс" сообщил о задержании около сотни протестующих. Корреспондент агентства передал, что полиция пресекает любые попытки скопления и собрания граждан.

В Ереване с 13 апреля продолжаются акции протеста против назначения Саргсяна на пост премьер-министра Армении. В субботу полиция задержала более 100 оппозиционеров. Активисты начали перекрывать улицы для проезда автотранспорта в спальных районах Еревана. Участники протестного движения недовольны тем, что завершивший свое 10-летнее пребывание на посту президента Саргсян остался у власти, но уже на должности премьера. Они требуют отставки главы правительства.

От редакции: Обратим внимание не некую закономерность: как только оппозиция идёт на переговоры с властью, её сразу начинают добивать - именно не бить просто, а добивать, потому что первый (моральный и основной) удар себе в лоб она наносит сама же. Вот такие у них там были все были непримиримые к тамошнему "Димону" - и что? Вышел презик, так ручку-то пожали - и всё, напряжение снялось само собой. Если вы "готовы договариваться" - вас сразу же валят лицом в асфальт. Точно так же, но во времени более растянуто тёртый силовигарх Путин в бытность Медведева его сменщиком последние месяцы, весной 2012-го - "разруливал" Болотную.

Зачем туда, совещаться к Медведеву, под причитания Немцова "только не революция" попёрся вместе с готовыми сдать всё и вся за должности в правительстве либералами Удальцов - до сих пор загадка, хотя в свете последних рецидивов праймарАзма - наверное, иначе быть и не могло, и засланец Костя Лебедев уже вовсю работал, а оппозиция в лице Сергея Станиславовича полагала, что с ней ведут "демократический диалог"... А методика любой буржуазной власти тут одна - прощупать слабые места и немедленно начать в них бить, сохраняя "цивилизованное выражение" лица переговорщика и демократа.

Д.Ч.

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