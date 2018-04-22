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Московский листок

Подвиг нацболов-декабристов ЕСПЧ оценил в 300 тысяч евро

Опубликовано 22.04.2018 в разделе комментариев 2

фемида другая россия еспч
Подвиг нацболов-декабристов ЕСПЧ оценил в 300 тысяч евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию в размере 300 тысяч евро 24 членам запрещенной в России Национал-большевистской партии (НБП), которые в 2004 году строили акцию в здании справочной администрации президента. На решение суда, вынесенное 17 апреля, обратила внимание "Новая газета". 

Суд постановил, что в отношении 24 нацболов были нарушены права на свободу слова и свободу собраний (статьи 10 и 11 Европейской конвенции), а также право на справедливое судебное разбирательство (пункты 1 и 3 статьи 6). Каждый должен получить по 12,5 тысячи евро компенсации от государства в течение трех месяцев. 

Резонансная акция состоялась в декабре 2004 года. Тогда 39 активистов НБП ворвались в здание справочной администрации президента на Ильинке. Забаррикадировавшись, они повесили на окно свои флаги и надпись "Путин, уйди!". Как и подразумевает плакат, активисты требовали отставки президента. 

Через полтора часа двери в кабинет, где забаррикадировались нацболы, сломали, их задержали. Спустя год восьмерых активистов приговорили на сроки от 1,5 до 3,5 лет лишения свободы за участие в массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ), остальным дали условные сроки. 

Осужденные отмечали, что акция носила мирный характер: они хотели встретиться с Путиным и передать ему список претензий. Также подчеркивалось, что они не портили мебель и не оказывали сопротивление сотрудникам полиции.

От редакции: Для нас, одного из немногих ресурса, который освещал этот процесс практически с самого начала (мы создались летом 2005-го) - такая победа в суде особенно радостна, хоть и половинчата. Наказать сырьевую империю рублём - это полдела. Важно отметить, что на АПэшечку, которая ещё сурковской славой тогда не обросла - никто до нацболов не нападал, это была скучная канцелярия, ни разу не символическое здание, и вот в сентябре 2005-го, пока декабристы томились в ожидании суда, на "Антикапитализме" (Славянская площадь) там кое-что аналогичное и помасштабнее даже в штабу МЛФ готовилось, что подробно описано в моём последнем романе "Времявспять".

Ниже приводим ссылки наших публикаций на эту тему - потому что всё было не зря. Отметим, что как и в деле "Приморских партизан", предводителем которых был нацбол, так и здесь ощущается некий моральный перелом в пользу революционно настроенной в РФ молодёжи - так что и ветеранам партии ("Другой России", которую в лице Аверина продолжают "прессовать"), и сочувствующим всё это очень важно. Иногда ЕСПЧ умеет работать (жаль, так же оперативно не сработал в "деле Развозжаева"). А вот что мы писали в 2005-м:

"Мы будем подавать надзорную жалобу в президиум Мосгорсуда, а также обратимся в Конституционный суд для того, чтобы он разъяснил нам свое постановление, согласно которому суд не может продлевать срок содержания под стражей обвиняемым, не выходя в отдельное судебное заседание и не опросив участников процесса", - сказал "Интерфаксу" адвокат Дмитрий Аграновский, представляющий интересы нескольких "лимоновцев".

Ранее Мосгорсуд перенес рассмотрение жалобы защиты в связи с ходатайством одного из подсудимых о личном присутствии на заседании суда при рассмотрении кассации. В кассационной жалобе адвокаты просили освободить "лимоновцев" из- под стражи, а также признать решение Тверского суда Москвы, который продлил им срок содержания под стражей, незаконным.

"У 33 "лимоновцев" из 39 арестованных по делу 14 июля истек срок содержания под стражей, и к этому моменту суд не продлил им меры пресечения. Однако они так и не были освобождены из изоляторов", - сообщил ранее Аграновский. "Следовательно, с 15 июля "лимоновцы" находятся под стражей незаконно", - считает Аграновский."

Д.Ч. 

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
anna написал 22.04.2018 18:29
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(без названия)
г жопинск написал 22.04.2018 17:54
чтоб руки отсохли у тех кто ломал двери где заперлись нацболы!!!
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