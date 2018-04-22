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Московский листок

"Голый пистолет" убил четырёх соотечественников в Нэшвилле

Опубликовано 22.04.2018 в разделе комментариев 2

криминал сша
"Голый пистолет" убил четырёх соотечественников в Нэшвилле

Голый стрелок устроил бойню в одном из ресторанов города Нэшвилл в штате Теннесси, США. Погибли четыре человека, еще двое ранены. Преступник скрылся, полиция ведет его поиски, передает WSMV. 

ЧП произошло в ресторанчике Waffle House рано утром в воскресенье по местному времени. По данным полиции, к ресторану пришел обнаженный белый мужчина. Из одежды на нем была лишь зеленая куртка. Он начал расстреливать посетителей ресторана из штурмовой винтовки AR-15 - сначала на парковке, а затем внутри. По данным полиции, оружие у него отнял один из посетителей, после чего стрелок скрылся с места преступления пешком. 

Позже полиция сообщила, что по подозрению в совершении преступления разыскивается 29-летний Тревис Рейнкинг, житель города Мортон (штат Иллинойс). По данным полиции, Мортона видели после того, как он ушел из ресторана. Преступник сменил одежду: зеленой куртки на нем не было, зато появились темные трусы. 

По данным медиков, минимум один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии.

Отметим, что "месть белого без штанов" выглядит не так удивительно на фоне недавнего происшествия, опозорившего "Старбакс". В США в центре скандала, который грозит общенациональным бойкотом, 15 апреля оказалась крупная сеть кофеен Starbucks. Там задержали пару афроамериканцев, которые пожелали воспользоваться туалетом, но ничего при этом не купили. Случай в Филадельфии возмутил общественность. Как передает CNBC, руководство компании извинилось. Но полиция уверена, что на основании имевшихся данных действовала верно. 

The Daily Mail сообщает, что двое темнокожих сидели в кафе, ожидая своего друга. И решили воспользоваться туалетом. Работники кофейни заявили, что туалет только для клиентов. 

В полиции заявили, что получили из кофейни звонок о буянящих посетителях, которые проникли в неположенное помещение. Комиссар полиции Ричард Росс уверяет, что работники кофейни неоднократно и вежливо просили двух афроамериканцев выйти, а когда те отказались, полицейские сделали все строго по протоколу. 

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
та то фигня написал 22.04.2018 19:12
иркутский людоед убил 82 женщины, и всем пох
мусора скрывали убийства, им впадлу было расследовать
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(без названия)
anna написал 22.04.2018 18:27
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