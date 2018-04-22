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Московский листок

Власти Армении должны немедленно освободить всех задержанных в Ереване, считает ЕС

Опубликовано 22.04.2018 в разделе комментариев 1

армения евросоюз
Власти Армении должны немедленно освободить всех задержанных в Ереване, считает ЕС

Официальный представитель главы дипломатии ЕС Майя Коцьянчич призвала власти Армении немедленно освободить всех задержанных в ходе акций протеста в Ереване и начать политический диалог. Среди тех, кого забрали в полицию - трое оппозиционных депутатов, возглавивших протестные акции за отставку премьера Саргсяна. 

"Право на свободу собраний мирными методами и в соответствии с законом является всеобщим и фундаментальным правом всех граждан. Европейский союз ожидает, что власти Армении будут в полной мере уважать это право и справедливо и пропорционально применять закон в соответствии с международными обязательствами Армении, в том числе в рамках Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод", - цитирует заявление Коцьянчич "Интерфакс". 

Она подчеркивает: "Все те, кто был задержан при реализации своего основного права на собрания в соответствии с законом, должны быть немедленно освобождены". 

Также представитель дипломатии ЕС призывала все вовлеченные стороны "проявлять сдержанность действовать ответственно". "Необходимо обеспечить инклюзивный диалог, с призывом о котором выступил президент Армен Саркисян, направленный на немедленное и мирное урегулирование сложившейся ситуации", - заявила она. 

В воскресенье в Ереване задержали около 200 участников протеста, в том числе его лидеров, трех оппозиционных депутатов: это Никол Пашинян, лидер протестующих, а также его коллеги Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян. Полиция применила спецсредства, а в Генпрокуратуре начали готовит обвинения в нарушении порядка. 

В Ереване с 13 апреля продолжаются акции протеста против назначения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении. В субботу полиция задержала более 100 оппозиционеров. Активисты начали перекрывать улицы для проезда автотранспорта в спальных районах Еревана. Участники протестного движения недовольны тем, что завершивший свое 10-летнее пребывание на посту президента Саргсян остался у власти, но уже на должности премьера. Они требуют отставки главы правительства.

19 апреля в Ереване несколько тысяч человек направились шествием в сторону проспекта Баграмяна, где расположены здания парламента и резиденции премьер-министра Армении Сержа Саргсяна. По оценкам наблюдателей, в шествии участвуют порядка четырех тысяч человек. 

Ранее оппозиционный депутат Никол Пашинян призвал своих сторонников "попытаться окружить ряд зданий госорганов". 

Он также рассказал на митинге, как представляет осуществление "бархатной революции". "Конкретное действие, которое станет одним из важных шагов представляемой нами смены власти, я призываю начать с сел и городов. Призываю оказывать давление на глав общин, мэров, членов советов старейшин и просить, убеждать, требовать, чтобы они выступили с официальными заявлениями в поддержку бархатной революции. Призываю жителей всех сел и небольших городов оказать давление на свои советы старейшин, муниципальные власти. Вы их начальство, а не они ваше", - заявил Пашинян. 

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Всего комментариев к статье: 1
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"Митингующие"-засланные казачки ЕСовцы?
-Что это? написал 22.04.2018 20:20
Потому эта очередная Кончита и заволновалась.
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