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Московский листок

Божьих людей, пострадавших под Торжком, едут лечить уцелевшие советские врачи-безбожники

Опубликовано 22.04.2018 в разделе комментариев 0

религия тверь
Божьих людей, пострадавших под Торжком, едут лечить уцелевшие советские врачи-безбожники

В опрокинувшемся в Тверской области автобусе ехали паломники из Ниловой пустыни. По последним данным, в автобусе было 38 человек. Пострадали 13, один погиб. Пострадавших отправили в больницу в Торжок, на выезде из которого произошло ЧП. Для них в центральную больницу города направят бригады врачей из Твери, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные Минздрава. 

Tvergrad передает, что на выезде из Торжка на трассу М-10 автобус Mercedes задел правую обочину, потерял управление и съехал в кювет слева от дороги. Tvernews сообщает, что автобус принадлежал компании Ростурсервис. 

По предварительной информации, в аварии пострадали 13 человек. Погибла 65-летняя женщина, жительница подмосковных Мытищ. Трое пассажиров автобуса госпитализированы в медучреждения Торжка, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. 

Пострадавшим выслали на помощь врачей из Твери 

Девять человек из перевернувшегося 22 апреля в Тверской области под Торжком автобуса госпитализированы в центральную больницу этого города. Всем пострадавшим, направленным в Торжокскую центральную районную больницу, оказывается необходимая медицинская помощь. Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, туда направлены бригады квалифицированных врачей из Твери.

Отметим сходство ситуаций: и останки жертв "Зимней вишни", и нынешних жертв ДТП - уже не может квалифицированно принять местная медицина. Оптимизирована! Врачей в Торжке мало, ну а генетическую экспертизу проводить в Сибири (не только в Кемерово) вообще разучились. Это "при совке" лечили одинаково, где бы тебя не настигли ДТП и прочие неприятности, а теперь - извините, капитализм! 

Страна, которая "переизбирает" Путина на очередной срок, зная, что ей катастрофически, в большинстве регионов, не хватает детских больниц (об этом открыто сообщила министр Скворцова) - наверное, обречённая страна. Хочется надейться, однако, что обречённая не на гибель всё в том же путинском режиме "вставания с колен", а на революцию...

Почти в 40 регионах России не хватает больниц или их корпусов, на что потребуется не менее 80 миллиардов рублей, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. В ответ спикер Совфеда Валентина Матвиенко анонсировала отдаленный горизонт решения проблем с детскими стационарами.

"Только в строительстве республиканских краевых и областных детских больниц и отдельных их корпусов нуждается 37 субъектов Российской Федерации", - цитирует "Интерфакс" слова Вероники Скворцовой, произнесенные на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации 7 февраля.

"По данным регионов, региональные бюджеты не позволяют сегодня решить эту проблему самостоятельно, что, безусловно, обосновывает необходимость федерального участия", - добавила министр.

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