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Московский листок

Роскомнадзор неделю борется с Telegram

Опубликовано 23.04.2018 в разделе комментариев 3

роскомнадзор телеграм
Роскомнадзор неделю борется с Telegram

Роскомнадзор блокировал часть IP-адресов поисковой системы Google в рамках борьбы с обходом блокировки мессенджера Telegram. 

16 апреля Роскомнадзором было выдвинуто требование к Apple и Google об удалении из магазинов приложений Telegram. Также в черный список попали Amazon и Google. В общей сложностью ведомством было заблокировано более 15 млн IP-адресов.

Как не помочь Жарову в удушении свободы слова 

18 апреля распалившийся глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство заблокирует Facebook на территории России, если по итогам проверки до конца 2018 соцсеть не будет соответствовать требованиям российского законодательства.

Роскомнадзор пообещал заблокировать Facebook до конца года

На финал уже все прогрессивне человечество бросило свои неотложные дела, и начало следить за "эпик баттлом" между Давидом и Голиафом, где последний получал от шутрого мальца по лбу ежедневно и ежеминутно. Но замертво по-библейски не падал, а продолжал махать руками и ногами, круша все, что попадется. Больше всего, разумеется, пострадала репутация государства.

На финал советник президента по интернету Герман Клименко заявил о том, что «имело бы смысл» извиниться за действия Роскомнадзора, которые повлекли за собой сбои в работе ряда компаний.

«Тем не менее, какого-то глобального катаклизма не произошло. Жалобы есть, но, наверное, не более чем обычно. Поэтому мне кажется, что ситуация уже нормализовалась. Надеюсь, что дальше Роскомнадзор будет действовать более аккуратно», — сообщил Клименко.

Да уж, куда аккуратнее - в борьбе с одним мессенджером выпилили едва не треть всего Рунета... К концу года ожидается такая же битва уже с Фейсбуком - тут, надо полагать, от Рунета останется только сайт президента РФ, и то без гарантии.

Тут, правда, некоторые вполне уважаемые товарищи говорят, что Роскомнадзор всего лишь выполняет норму закона и судебное решение. Но есть неписаное правило - не надо принимать законов, которые невозможно выполнить. То же касается и приговоров суда - ну приговори ты Дурова в Савеловском суде хоть к отсечению головы, а он все равно в Бирмингеме пиво пьет.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Есть предложение
Есть написал 23.04.2018 01:28
Зачем гоняться и блокировать миллионы адресов? А ipV6? Замучаетесь! Лучше включайте БЕЛЫЙ СПИСОК РАЗРЕШЕННЫХ АДРЕСОВ в великом российском файрволе. И разрешайте только тем, кто обратится с соответствующей просьбой.
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Роскомнадзор неделю борется с Telegram
есть уже новые проги написал 23.04.2018 01:18
Роскомнадзор неделю борется с Telegram-
с телеграм бороться бесполезно!
Выходит новая версия - будет называться по другому- в которой ключ шифра будет индивидуален для каждого телефона и будет храниться и генерироваться у каждого пользователя индивидуально на его устройстве. есть уже продвинутая опция которая программно
в процессе разговора искажает речь до не возможности подслушать. Для борьбы с таким месенджером надо просто запретить всю сотовую связь.
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Ув.Редакция, разъясните, о чем речь!
Хреновод написал 23.04.2018 00:36
В силу идеологических причин большинство посетителей форма - это люди, родившиеся в ''эпоху исторического материализма'', которые не знают, что такое есть этот самый Телеграм(М?), о котором столько разговоров. Зачем и кому он нужен? Это положительный объект (или процесс?) или отрицательный? Не идет ли речь о чем то вообще неприличном? Наконец, чем он отличается от Телеграфа, и подлежит ли согласно классической тактике взятию большевиками в первую очередь - сразу после взятия вокзалов и почты?
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