Роскомнадзор неделю борется с Telegram

Роскомнадзор блокировал часть IP-адресов поисковой системы Google в рамках борьбы с обходом блокировки мессенджера Telegram.

16 апреля Роскомнадзором было выдвинуто требование к Apple и Google об удалении из магазинов приложений Telegram. Также в черный список попали Amazon и Google. В общей сложностью ведомством было заблокировано более 15 млн IP-адресов.

Как не помочь Жарову в удушении свободы слова

18 апреля распалившийся глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство заблокирует Facebook на территории России, если по итогам проверки до конца 2018 соцсеть не будет соответствовать требованиям российского законодательства.

Роскомнадзор пообещал заблокировать Facebook до конца года

На финал уже все прогрессивне человечество бросило свои неотложные дела, и начало следить за "эпик баттлом" между Давидом и Голиафом, где последний получал от шутрого мальца по лбу ежедневно и ежеминутно. Но замертво по-библейски не падал, а продолжал махать руками и ногами, круша все, что попадется. Больше всего, разумеется, пострадала репутация государства.

На финал советник президента по интернету Герман Клименко заявил о том, что «имело бы смысл» извиниться за действия Роскомнадзора, которые повлекли за собой сбои в работе ряда компаний.

«Тем не менее, какого-то глобального катаклизма не произошло. Жалобы есть, но, наверное, не более чем обычно. Поэтому мне кажется, что ситуация уже нормализовалась. Надеюсь, что дальше Роскомнадзор будет действовать более аккуратно», — сообщил Клименко.

Да уж, куда аккуратнее - в борьбе с одним мессенджером выпилили едва не треть всего Рунета... К концу года ожидается такая же битва уже с Фейсбуком - тут, надо полагать, от Рунета останется только сайт президента РФ, и то без гарантии.

Тут, правда, некоторые вполне уважаемые товарищи говорят, что Роскомнадзор всего лишь выполняет норму закона и судебное решение. Но есть неписаное правило - не надо принимать законов, которые невозможно выполнить. То же касается и приговоров суда - ну приговори ты Дурова в Савеловском суде хоть к отсечению головы, а он все равно в Бирмингеме пиво пьет.

А.Б.