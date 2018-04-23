3 недели забастовки рабочих

На подмосковной стройке разгорелась новая забастовка. Забастовка новая, а работодатель всё тот же, со старыми заплатками - знаменитый "Мегаполис", прославившийся воровством денег у рабочих Сколково. Сколковские рабочие по-прежнему ожидают решений государственных органов, в которые они обратились с января 2018-го, а "Мегаполис" между тем продолжает свою бурную мошенническую деятельность.

Рабочие "Мегаполиса", занятые на строительстве ЖК "Эстет" в городе Климовске, два месяца остаются без зарплат.

Работали они на стройке с лета 2017-го, и особых проблем сначала не было, но ближе к окончанию года начались перебои с оплатами, февраль и март встретили и проводили уже и вовсе без зарплат. Табеля, подписанные руководством, у рабочих на руках, они показывают перед камерами сумму задолженностей - за февраль им закрыли 900 тысяч, за март - 595. Но только на бумаге.

С апреля 2018-го рабочие остановили работу и объявили забастовку. Сначала руководство стройки давало обещания по быстрой выплате зарплат, пытаясь уговорить рабочих на продолжение строительных работ, но теперь перешло к более радикальным действиям - рабочим стали угрожать выселением из вагончиков.

"Да не нужны нам эти вагончики", - объясняют рабочие, - "Мы ждём только выплаты денег и сами отсюда уйдём. Но сейчас, без денег, нам идти просто некуда".

Николай Николаевич Лысенко, руководитель стройки, сначала попытался уехать на своей машине со строительной территории, но рабочие преградили ему путь.

Пришлось пригласить рабочих и корреспондентов в строительный штаб, где Николай Лысенко согласился прокомментировать ситуацию по невыплатам и угрозам рабочим.

Но по его словам выходил вполне милый рассказ - рабочие деньги получали, а если что и не получили, так получат в ближайшее время, из вагончиков их никто не выгоняет. На понедельник, 23 апреля на стройку приедет комиссия из руководства "Мегаполиса", которая и решит все вставшие перед рабочими вопросы.

Начало встречи руководства "Мегаполис" с климовскими рабочими - 23 апреля, понедельник, в 16 часов.

Адрес - г. Климовск, р-он ст. Гривно, стройка ЖК "Эстет".