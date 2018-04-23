Похоже, с автокефальной церковью на Украине придется немного обождать. Лет триста

Синод Вселенского патриархата на очередной сессии рассмотрел прошение Петра Порошенко о создании на Украине автокефалии православной церкви. Об этом говорится в коммюнике, размещенном на портале патриархата.

«Как истинная материнская церковь, Вселенский патриархат изучил вопросы, относящиеся к ситуации на Украине. Получив от церковных и гражданских властей прошение о предоставлении автокефалии, синод решил взаимодействовать с сестринскими церквами по данному вопросу», — отмечается в сообщении.

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Ну, то есть, отказ. Потому что из 15 православных церквей, чьим согласием надо заручиться при предоставлении автокефалии для украинской церкви, обязательно найдется несколько, да хоть бы и одна РПЦ, которая будет против.

Есть и еще один вопрос - кому может быть предоставлена автокефалия на Украине?

На Украине действуют три религиозные организации, причисляющие себя к православным христианам. Две из них — Киевский патриархат (появился в 1992 году) и Украинская автокефальная православная церковь (организована диаспорой в Северной Америке и Западной Европе) — не признаны православными церквями других стран. Канонической считается только Украинская православная церковь Московского патриархата.

Совершенно очевидно, что предоставить автокефалию вселенский патриарх может только одной - Украинской православной церкви Московского патриархата. Той, с которой украинские националисты борятся уже не одно десятилетие. И уж явно Порошенко затеял историю с автокефалией вовсе не для того, чтобы наделить этим статусом дочернюю церковь Московского патриархата.

Однако вселенский патриарх просто не может дать автокефальный статус религиозной организации, с которой даже не находится в евхаристическом общении. Можно, конечно, и наладить такие отношения, но никак не против воли других православных церквей.

Киев же требует признать неканоническую церковь автокефальной, игнорируя при этом УПЦ МП. То есть изначально требует невозможного. Но требуют!

А.Б.