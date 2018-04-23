Терроризм начинается с "Телеграма"

Вчера я провел социологический опрос среди членов нашей семьи. И что выяснилось?

Оказывается, я лучше их знаю, что такое терроризм. И если потребуется, готов хоть завтра выйти против него на митинг с воздушным шариком в руках.

Мои домочадцы отвечали примитивно: «Терроризм - это когда кто-то где-то что-то взрывает». Очень, оказывается, вульгарное толкование. На уровне мадам Яровой или легендарной дознавательницы Няши. Почему?

Потому что, согласно Федерального закона от 6 марта 2006 г., «терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти.., связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий».

Уловили? «Идеология насилия и практика воздействия с целью устрашения», а не просто бомбу в подоле пронести. Без выдвижения политтребований к властям с угрозой чегой-то рвануть в случае невыполнения это не терроризм. Как давно подмечено, все наши «теракты» последних лет какие-то анонимно-бессловесные.

Тогда, очевидно, это бандитизм, умышленное убийство, акция мести… Но, по нашему же закону, это не теракт. Суд должен устанавливать мотивы.

Другое дело, что он иногда этого не хочет. Или ему не дают. Как не захотел, к примеру, суд присяжных выяснять у подсудимых причины убийства ими политика Бориса Немцова.

В этом уголовном деле тоже ни про какой мессенджер публике не рассказывали. Разговаривали негодяи по обычным мобильникам через открытые сети, как я понимаю. Без всякой шифровки.

Это я к тому, что многие считают смехотворным требование главной спецслужбы Лубянки к Роскомнадзору прихлопнуть мессенджер Telegram под тем предлогом, что на нем общаются террористы.

Террористами, как известно, не рождаются. Назвать человека террористом может только суд. Или не так?

До взрыва в питерском метро 3 апреля 2017-го широкая общественность и не знала, что именно с помощью этой «примочки» бандиты получают задания и договариваются между собой об исполнении. Теперь все знают.

Не случайно, наверно, популярность этого мессенджера за неделю борьбы с ним ведомства г-на ловкача-орденоносца Жарова несказанно выросла. Такую рекламу сделать - это надо умудриться...

А поскольку мы с вами живем не в Лунном городке ракетостроителя Рогозина, а на грешной земле, то прекрасно знаем, что в предыдущих «кровавых злодеяниях» никакой «переговорник» в следственных материалах не светился.

Тем более Telegram, созданный умом и талантом Павла Дурова только в 2013г. Вспомним…

Захват больницы в Буденновске бандой Басаева в июне 1995 г. Рассказывали тогда, что доехали бандиты из Чечни с помощью взяток сотрудникам ГАИ, но без «мобильников» с наворотами.

Захват Театрального центра на Дубровке в Москве 23 октября 2002 г. Спокойно приехали и спокойно взяли в плен 916 зрителей «Норд-Оста» вместе с актерами.

Захват бесланской школы чеченскими боевиками 1 сентября 2004 г. Разговаривали с властями опять же по мобильникам.

Подрыв 24 августа 2004 г. в воздухе двумя смертницами двух пассажирских самолетов, взлетевших из «Домодедово». Спокойно безумные девки пронесли свои «адские машинки» в салоны авиалайнеров.

Показательным я бы назвал два взрыва в московском метро 29 марта 2010 г. Причем, один из них смертница произвела на станции «Лубянка». То есть аккурат под зданием Федеральной службы нашей с вами безопасности, товарищи. Прошла туда на виду через турникет «с поясом шахидки» без всякого мессенджера и помех со стороны «ментовки» и персонала станции.

А тут все, конечно, заметили несуразицу. Следствие по делу о взрыве в питерском метро 3 апреля знатоки Следкома еще ведут. Все добытые ими сведения являются следственной тайной.

Оперативные материалы вообще никогда не разглашаются ни под каким соусом, даже если взяты из журнала «Мурзилка». Это закон всех спецслужб мира, потому что за ним судьбы людей.

Суда над арестованными, естественно, тоже еще нет. Только он может установить, какими смартфонами с какими «примочками» пользовались «11 арестованных человек, принадлежавших к радикальному исламистскому сообществу».

А получается с подачи Лубянки, что виновниками этой трагедии, унесшей жизни 14 пассажиров и покалечивших 60, оказались не ротозеи, прошляпившие «теракт», а мессенджер.

Вам не кажется, что здесь просто ловко переведены стрелки, а истинная причина преследования дуровского детища совсем другая?

Высказывалось же предположение, что при отъезде Дурова из Москвы в Штаты ему было предложено выплатить отступные, а он отказался…