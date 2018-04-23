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Московский листок

Партия и бизнес - близнецы-братья

Опубликовано 23.04.2018 в разделе комментариев 4

зюганов партия бизнес
Партия и бизнес - близнецы-братья

Как стало известно “Коммерсанту”, в Москве может смениться бизнес-омбудсмен, обсуждается назначение на этот пост внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова, депутата Мосгордумы Леонида Зюганова.

Сам Зюганов-младший сообщил, что переговоры были, но «никаких серьезных договоренностей» пока нет. Нынешний городской омбудсмен Михаил Вышегородцев «был согласован как политик», представлявший Михаила Прохорова и его партию «Гражданская платформа». 

По городскому закону, бизнес-омбудсмен назначается мэром «по согласованию» с федеральным уполномоченным сроком на пять лет. Кандидат должен быть не моложе 30 лет. Леонид Зюганов преодолеет возрастной ценз уже в июне 2018 года, а плановая ротация омбудсмена должна произойти в 2019 году. Избираться снова в Мосгордуму он, как говорят, не планирует.

***

После выдвижения кандидатом в президенты от партии Зюганова бизнесмена Грудинина, удивлять уже ничего не может. Партия и бизнес - близнецы-братья, мы говорим партия - подразумеваем бизнес, говорим бизнес - подразумеваем партию.

Да возьмите хоть список депутатов Думы - бизнесменов полно, рабочих ни одного.

Но все же цинизм, с которым Администрация президента превращает партию коммунистов в половую тряпку, поражает.

Хотя уже выдвижение внука Зюганова в Мосгордуму было, пожалуй, куда более циничным, чем попытка выдать Грудинина за надежду трудящихся всех стран. Молодого человека, едва перешагнувшего порог 25-летия, не состоявшего в партии и совершенно не интересовавшегося политикой, вдруг неожиданно при общем согласии и властей, и как бы оппозиции, буквально за руку ввели в коридоры столичного парламента. 

Теперь, естественно, эта деятельность ему наскучила, и к 30-летнему юбилею ему подыскали синекуру. А то, что любой омбудсмен в стране, где право условно, - это просто человек, исполняющий некую роль, но не играющий ее всерьез, понятно даже ребенку.

Кстати, а почему не назначить Леню Зюганова омбудсменом по правам ребенка? Это было бы хоть логично...

Но нет, надо, чтоб именно коммунист стал у нас главным ходатаем за бизнес. Бизнесу от его ходатайств, конечно, толку мало, но зато коммунисты превращаются в какой-то придаток буржуазных отношений. Маркс, Ленин, Троцкий - все в прошлом. Партия и бизнес - близнецы-братья.

Анатолий Баранов, неотроцкист



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
стоик1150 написал 23.04.2018 11:24
от подонка может уродится только подонок?
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дети
понедельника написал 23.04.2018 11:23
наследники аплодисментов лысой гниде-разоблачителю, предателю Советской Власти и Социализма. Но. Выход есть ВСЕГДА!
Вся Власть Советам!
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ЗюГЕ с коммунистическим приветом от Троцкого
ЕдренБатон написал 23.04.2018 11:12
Тертый калач ЗюГА жопой чувствует, что его как бы "коммунистической" шарашке приходит заслуженный пи...ц, ну и пытается найти себе и своей семейке запасной аэродром.
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(без названия)
остряк написал 23.04.2018 10:43
Ну то что на следующих выборах в госдуру(думу)-ихней партии полный кирдык( соответственно- полный гаплык и госфинансированию этих трутней)- Зюга и его приспешники в думе - уже сами отлично понимают- вот и пристраивают кого только и где только могут, и пытаются влезть куда нибудь- ну если не мылом так хоть в качестве обмылка в зад..цу
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