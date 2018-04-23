Вселенский патриархат не выразил вулканического недоумения "автокефалике с лимоником"

Синод Вселенского патриархата на очередной сессии рассмотрел прошение Петра Порошенко о создании на Украине автокефалии православной церкви. Об этом говорится в коммюнике, размещенном на портале патриархата. «Как истинная материнская церковь, Вселенский патриархат изучил вопросы, относящиеся к ситуации на Украине. Получив от церковных и гражданских властей прошение о предоставлении автокефалии, синод решил взаимодействовать с сестринскими церквами по данному вопросу», — отмечается в сообщении.

В свою очередь, заместитель председателя отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич в своем Facebook пояснил, что Константинопольский патриархат, отвечающий за общеправославное единство, «во-первых, не сделает ничего такого, что бы этому единству помешало, а во-вторых, будет согласовывать вопрос украинской автокефалии со всеми Поместными православными церквами». Поскольку для признания Киевского патриархата необходимо согласие всех 15 Поместных православных церквей, а Московский патриархат наравне с остальными считает раскол на Украине нелегитимным, «верующим канонической Украинской православной церкви можно быть спокойными», — отметил он.

19 апреля Порошенко попросил поддержать его обращение к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви на Украине. «Именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры... И уже потом мы поделились им с тем Залесьем, где древние киевские князья очень опрометчиво основали Москву», — заявил тогда он.

На Украине действуют три религиозные организации, причисляющие себя к православным христианам. Две из них — Киевский патриархат (появился в 1992 году) и Украинская автокефальная православная церковь (организована диаспорой в Северной Америке и Западной Европе) — не признаны православными церквями других стран. Канонической считается только Украинская православная церковь Московского патриархата.

От редакции: Вот уж воистину скандал в благородном семействе! А ведь было время - ровно десять лет назад, - просто невероятнейшее нынче. Московская патриархия не только дружила с Киевской (и только на неё опирался там Путин, последний его визит в Киев был посвящён Крещению Руси, само собой), но и имела в Киеве весьма доходный бизнес, инвестировала - в бизнес, которому ставили палки в колёса мы, оголтелые коммуняки... Да-да, сегодня это "преступление" (в котором автор сих строк был замечен - срок давности там есть или нет?), наверное, надо зачислить в пользу как раз установления Автокефалии тотальной. Ведь это мы рушили забор вокруг строящегося под эгидой РПЦ в Соломенском парке торгового центра, на задворках которого имелась церковь, камень которой освятил сам патриярх Алексий!.. Местные жители восстали против вырубки части парка и очередной съезд Организации марксистов - им активно помог порушить церковные преграды. То есть мы воевали против родной РПЦ на территории Украины - нас можно зачислить чуть ли не в правосеки по нынешним понятиям. Почитайте мои отчёты из-за решётки, пофилософствуйте о путях постсоветской государственности...

Д.Ч.

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