Военные перешли на сторону армянской оппозиции, акции которой шагают по стране

Накануне вечером на антиправительственный митинг в центре Еревана вышли 160 тысяч человек, в понедельник утром акции протеста оппозиции возобновились не только в столице, но и в других городах Армении. К митингующим, судя по трансляциям из центра Еревана, присоединились десятки военных - им пригрозили наказанием.

Как передает ТАСС с места событий, демонстранты перекрыли улицы Пушкина, Туманяна и Парпеци и скандируют антиправительственные лозунги. В полиции призвали граждан прекратить незаконные сборы и не нарушать общественный порядок, но тысячи людей проигнорировали этот призыв, снова выйдя митинговать в центр города.

Как сообщают местные СМИ, массовые протесты в понедельник утром начались и в пригородах Еревана. В эти минуты напряженная ситуация сложилась в районе Аджапняк, где демонстранты пытаются блокировать перекресток улиц Алабяна и Ленинградяна. Как передает News.am, протесты сейчас проводятся также в городах Ванадзор, Гюмри, Севан и Раздан. Издание отмечает, что сегодня уже 11-й день протестов.

"Все центральные улицы Гюмри перекрыты. В городе полный коллапс. Люди массово покидают рабочие места и идут на шествие", - пишут местные жители в Telegram. Сообщается о перекрытии гражданами трассы Ереван-Севан.

Напомним, массовые митинги оппозиции начались в Ереване с 16 апреля. Оппозиционеры требуют, чтобы избранный парламентом 17 апреля премьер-министром Серж Саргсян ушел в отставку. 22 апреля в ереванской гостинице "Марриотт" была проведена попытка переговоров между Саргсяном и лидером оппозиции Николой Пашиняном. Генеральная прокуратура Армении 22 апреля подтвердила задержание оппозиционных депутатов парламента страны Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна за незаконное проведение собраний.

В воскресенье утром полиция в Ереване начала разгон демонстрантов с использованием спецсредств. В общей сложности к полуночи в городе были задержаны около 350 участников протеста. Накануне и в Москве полиция задержала несколько десятков человек на акции солидарности с оппозицией Армении.

Очевидцы: группа людей в форме ВС Армении присоединилась к протестующим в Ереване

Группа людей в военной форме, похожей на форму Вооруженных сил Армении, в понедельник неожиданно присоединилась к протестующим в Ереване сторонникам оппозиции. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

Присоединившиеся к протестующим отказываются комментировать свое присутствие, только объясняют, "что едины со своим народом". На YouTube есть видео с военными в рядах демонстрантов.

По данным "Радио Азатутюн", к студентам, которые проводят шествие в Ереване, присоединились около двух десятков молодых людей в военной форме во главе с подполковником, который в руках несет армянский флаг.

Министерство Армении уже резко осудило группу военных миротворческой бригады, которые примкнули к демонстрантам. Об этом говорится в заявлении Минобороны страны. "Такие действия грубо нарушают нейтралитет армии во внутригосударственных процессах", - говорится в заявлении оборонного ведомства Армении. Против нарушивших устав военнослужащих ведомство пообещало принять санкции.

За событиями в Армении следят в других странах

Так, в РФ выразили надежду на то, что ситуация в республике будет развиваться в рамках закона. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы наблюдаем за тем, что происходит в Армении, и главное, надеемся, чтобы все проходило в рамках законности", - приводит слова Пескова ТАСС.

Также обеспокоенность происходящим в Армении выразили Соединенные Штаты. В среду посольство страны в Ереване опубликовало в Facebook заявление Госдепартамента, в которого сказано, что в Вашингтоне "внимательно следят" за проходящими митингами.

"Нас воодушевляет проявление уважительного и ответственного поведения большинством протестующих и сотрудниками полиции в течение этих нескольких дней. Однако мы обеспокоены сообщениями о редких стычках между сотрудниками правоохранительных органов и митингующими, в результате чего есть пострадавшие. Призываем стороны проявить сдержанность и избегать какой-либо напряженности или насильственных действий", - говорится в заявлении Госдепа.

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