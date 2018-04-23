Военные перешли на сторону армянской оппозиции, акции которой шагают по стране

Накануне вечером на антиправительственный митинг в центре Еревана вышли 160 тысяч человек, в понедельник утром акции протеста оппозиции возобновились не только в столице, но и в других городах Армении. К митингующим, судя по трансляциям из центра Еревана, присоединились десятки военных - им пригрозили наказанием.
Как передает ТАСС с места событий, демонстранты перекрыли улицы Пушкина, Туманяна и Парпеци и скандируют антиправительственные лозунги. В полиции призвали граждан прекратить незаконные сборы и не нарушать общественный порядок, но тысячи людей проигнорировали этот призыв, снова выйдя митинговать в центр города.
Как сообщают местные СМИ, массовые протесты в понедельник утром начались и в пригородах Еревана. В эти минуты напряженная ситуация сложилась в районе Аджапняк, где демонстранты пытаются блокировать перекресток улиц Алабяна и Ленинградяна. Как передает News.am, протесты сейчас проводятся также в городах Ванадзор, Гюмри, Севан и Раздан. Издание отмечает, что сегодня уже 11-й день протестов.
"Все центральные улицы Гюмри перекрыты. В городе полный коллапс. Люди массово покидают рабочие места и идут на шествие", - пишут местные жители в Telegram. Сообщается о перекрытии гражданами трассы Ереван-Севан.
Напомним, массовые митинги оппозиции начались в Ереване с 16 апреля. Оппозиционеры требуют, чтобы избранный парламентом 17 апреля премьер-министром Серж Саргсян ушел в отставку. 22 апреля в ереванской гостинице "Марриотт" была проведена попытка переговоров между Саргсяном и лидером оппозиции Николой Пашиняном. Генеральная прокуратура Армении 22 апреля подтвердила задержание оппозиционных депутатов парламента страны Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна за незаконное проведение собраний.
В воскресенье утром полиция в Ереване начала разгон демонстрантов с использованием спецсредств. В общей сложности к полуночи в городе были задержаны около 350 участников протеста. Накануне и в Москве полиция задержала несколько десятков человек на акции солидарности с оппозицией Армении.
Очевидцы: группа людей в форме ВС Армении присоединилась к протестующим в Ереване
Группа людей в военной форме, похожей на форму Вооруженных сил Армении, в понедельник неожиданно присоединилась к протестующим в Ереване сторонникам оппозиции. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.
Присоединившиеся к протестующим отказываются комментировать свое присутствие, только объясняют, "что едины со своим народом". На YouTube есть видео с военными в рядах демонстрантов.
По данным "Радио Азатутюн", к студентам, которые проводят шествие в Ереване, присоединились около двух десятков молодых людей в военной форме во главе с подполковником, который в руках несет армянский флаг.
Министерство Армении уже резко осудило группу военных миротворческой бригады, которые примкнули к демонстрантам. Об этом говорится в заявлении Минобороны страны. "Такие действия грубо нарушают нейтралитет армии во внутригосударственных процессах", - говорится в заявлении оборонного ведомства Армении. Против нарушивших устав военнослужащих ведомство пообещало принять санкции.
За событиями в Армении следят в других странах
Так, в РФ выразили надежду на то, что ситуация в республике будет развиваться в рамках закона. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы наблюдаем за тем, что происходит в Армении, и главное, надеемся, чтобы все проходило в рамках законности", - приводит слова Пескова ТАСС.
Также обеспокоенность происходящим в Армении выразили Соединенные Штаты. В среду посольство страны в Ереване опубликовало в Facebook заявление Госдепартамента, в которого сказано, что в Вашингтоне "внимательно следят" за проходящими митингами.
"Нас воодушевляет проявление уважительного и ответственного поведения большинством протестующих и сотрудниками полиции в течение этих нескольких дней. Однако мы обеспокоены сообщениями о редких стычках между сотрудниками правоохранительных органов и митингующими, в результате чего есть пострадавшие. Призываем стороны проявить сдержанность и избегать какой-либо напряженности или насильственных действий", - говорится в заявлении Госдепа.
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Сермяжная правда! написал 23.04.2018 14:43
а оно нам надо???
-Что это? написал 23.04.2018 14:22
-Что это? написал 23.04.2018 14:18
И ,тогда снова прибегут к нам ,виляя хвостиком...
Армяне, не обижайтесь. Согласитесь, что со стороны все именно так и выглядит/будет выглядеть.
-Что это? написал 23.04.2018 14:04
Конечно, и все эти Назар-баи-Саргсяны заколебали и ГосДеп умело пользуется, но ,на данный момент, они для нас меньшее зло, чем приходящие к власти откровенные русофобы.