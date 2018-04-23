Ленинская премия возрождается, пока в губернских масштабах

В Ульяновской области учредили премию имени Владимира Ленина. 21 апреля, в канун дня рождения главного организатора Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года, это решение озвучил Губернатор Сергей Морозов. В этот день глава региона провел встречу с участниками событий присвоения Ульяновской области ордена Ленина и с награжденными орденом Ленина, сообщает сайт областного правительства. Губернатор напомнил, что 20 апреля регион отметил 52-ю годовщину присвоения ордена Ленина Ульяновской области.

"Мы намерены сохранять и использовать то лучшее, что было в нашей истории. Сохранение преемственности - это один из важнейших факторов стабильности и развития. В этом и есть смысл патриотизма. (…) Сегодня в вашем присутствии я хочу официально объявить о важном решении - о возрождении Ленинской премии. И подписать соответствующий Указ "О Губернаторской премии имени Владимира Ильича Ленина", - сказал Морозов в торжественной обстановке.

Награду будут присуждать с 2020 года раз в пять лет как одному лауреату, так и коллективу "за выдающийся вклад в исследования в области гуманитарных и общественных наук или за творческие достижения в литературе и сфере искусств, реализованных на территории Ульяновской области, способствующие прорывному социально-экономическому развитию региона". Церемонии награждения будут проходить 22 апреля, в день рождения Владимира Ленина. Размер премии составит 1 млн рублей.

В своем Facebook губернатор отметил, что утвердил "дорожную карту" по подготовке и проведению на территории Ульяновской области в 2018-2020 годах мероприятий, посвященных празднованию 150-летия со дня рождения В.И. Ленина. "Это почти 150 мероприятий и событий: социально-культурные, туристические проекты, общественно-политические мероприятия, действия по модернизации инфраструктуры, зданий, объектов, связанных с жизнью и деятельностью нашего земляка", - анонсировал Морозов.

Между тем "Коммерсант" отмечает, что в Ульяновской области уже есть премии в области литературы и искусства. В 2010 году там учредили премию имени народного художника СССР Аркадия Пластова в размере 1 млн рублей, в 2012 году ее сделали международной размер выплаты увеличили до 10 млн рублей. С 2013 года она стала равняться 20 млн рублей, ее вручение перенесли на 2014 год, но и оно не состоялось. В 2015 году размер премии существенно уменьшился и составил 500 тысяч рублей.

Кроме того, с 1999 года в регионе учреждена премия имени Ивана Гончарова, в 2006 году ставшая общероссийской, а в 2012 году - международной. С того же года ее размер по сумме всех номинаций составляет 1,3 млн рублей.

Что касается Ленинской премии, в СССР она была одной из высших форм поощрения граждан за наиболее крупные достижения в области науки, техники, литературы, искусства и архитектуры. Ее присуждали с 1926 по 1935 годы и в 1957-1991 годах. Начиная с 1957 года Ленинские премии присуждались ежегодно ко дню рождения В. И. Ленина (за исключением 1958 и 1966), а с 1967-го - один раз в два года, по четным годам. Довольно часто вручались так называемые закрытые, или секретные Ленинские премии - в основном за работы, связанные с обороной страны; постановления об их присуждении не публиковались. В этих случаях правило "один раз в два года могло не действовать.

От редакции: Сам Владимир Ильич был бы сильно удивлён таким губернским масштабам... Не в том смысле, что его имени посчитали соразмерной лишь губернию - он был скромнейшим человеком, - но удивился бы и существованию самих старомодных губерний (хотя название "губерния", а не "область" как раз при ленине ещё использовалось - до конца 1920-х, вот и моя бабушка ставила рекорд по бегу в 1926-м во славу Губпросвета), учитывая те темпы социалистического строительства, что закладывались именно при Ленине... Однако и тут нам не до жиру и не до картинного удивления: да, прежде Ленинская премия имела государственные масштабы, но нынче-то и государство иное, и правящий в нём класс.

Вот потому-то и нам, ленинцам, пришлось свою премию им. Демьяна Бедного - тоже лишь в масштабах ближайших организаций создавать, а затем расширять в реальной перспективе. Так, в этом, 2018-м году, она уже не только Левого Фронта, но и Объединённой Коммунистической Партии премия. Растём - там, где можно, ведь культура - это фронт той же самой классовой борьбы. И здесь мы можем только радоваться, что в то время, как некоторые лауреаты нашей премии (бывает и такое, нельзя жить в обществе и быть свободным от него, особенно занимая социальную нишу, креплко связанную с буржуазией) влились в стаю воющих о захоронении Ленина социал-регрессантов, Ульяновская область учреждает премию его имени. Региональным организациям - дадим директиву участвовать и поддерживать.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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