КНР обживётся на покинутой Россией Луне, как и на Байкале

Китай официально приступил к отбору и подготовке третьего поколения космонавтов (тайкунавтов), которым предстоит работать на создаваемой сейчас КНР космической станции. Об этом объявил 23 апреля руководитель программы пилотируемых полетов КНР, первый китайский космонавт Ян Ливэй.

"В третий отряд космонавтов для подготовки должны быть отобраны 17-18 человек. После завершения процесса подготовки они примут участие в миссиях, связанных с космической станцией", - цитирует Ян Ливэя агентство Xinhua. Процесс отбора будет состоять из нескольких этапов. (Перевод ТАСС.)

В третью группу космонавтов войдут пилоты, бортинженеры и специалисты по нагрузке. Отбирать их будут не только из числа летчиков ВВС, но и из гражданских сотрудников различных научно-исследовательских учреждений, связанных с авиацией и космическими технологиями. В число космонавтов войдут и мужчины, и женщины.

Отбор первого поколения китайских космонавтов проходил в 1995 году, по его итогам группу составили 14 человек. Второй отбор состоялся в 2009 году - как и первый, из числа военных летчиков. В новую группу тогда вошли семь человек. Пятеро из первого отряда китайских космонавтов в 2014 году вышли в отставку по возрасту.

Основной модуль будущей космической станции Китай планирует вывести на орбиту к 2020 году. В модуле будет сосредоточено управление всеми системами станции, к нему отправится грузовой корабль, а позже и корабль с космонавтами. Общий монтаж всей конструкции планируют завершить к 2022 году, после того как к основному модулю присоединят две космические лаборатории весом по 20 тонн каждая.

Для отработки технологии выхода космонавтов в открытый космос и выполнения сложных задач китайские специалисты разрабатывают новую модель скафандра.

Ранее сообщалось, что на станции постоянно будут находиться три космонавта, но в момент смены экипажа на ней будут жить и работать шесть человек. Общая конструкция станции спроектирована таким образом, чтобы к ней можно было одновременно пристыковывать два пилотируемых космических аппарата и один грузовой корабль.

Отметим, 2 апреля над Тихим океаном сгорела в атмосфере первая китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" ("Небесный дворец - 1"). Она была выведена на орбиту в сентябре 2011 года. В последующие два года к ней дважды пристыковывались корабли серии "Шэньчжоу", затем полет космической лаборатории стал проходить в непилотируемом режиме.

В сентябре 2016 года Китай вывел на орбиту вторую обитаемую станцию "Тяньгун-2". Сообщалось, что миссия космонавтов рассчитана на два года работы.

Кроме того, КНР намерена стать первой страной, высадившей космический зонд на обратной стороне Луны.

От редакции: По сути КНР сейчас нагоняет и перегоняет СССР, проходит все те стадии освоения космоса, которые наблюдались в соревновании СССР и США. Свой зонд на обратной стороне Луны - конечно, не столько научную ценность имеет (без света там не пофотографировать), сколько просто первопроходческую. И в то время, как нынешняя РФ, осколок СССР, которому не по карману собственные орбитальные стнации - довольствуется кинофильмами о великом прошлом типа "Время первых", КНР в реальности делает шаги вперёд, ну а РФ - стоит на обочине и культурно прожирает советское наследие... Действующая власть, именно та, которая затапливала "Мир", ввела позорное поповское освящение космонавтов и ракет - "прислонилась" в Советскому космосу, и тянет из него один пиар.

Впрочем, предвыборное обещание Путина полететь на Луну и на Марс мы хорошо помним и через год проверим, насколько очередное обещание ради секундного повышения рейтинга - сбудется в делах. А КНР, как растущая индустриальная сверхдержава - конечно, требует и новых земель, и тут Путин как раз всегда рад услужить ей не только поставкой газа и нефти по линии силовигархии (Сечин, Миллер и "Сила Сибири"), но уже и землицей - как было в 2004-м с островом Тарабаров. Поступила в редакцию нашу информация, и мы её сейчас проверяем, что КНР уже отдан Путиным берег Байкала (как Японии постепенно сдаются Курилы)...

Д.Ч.

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