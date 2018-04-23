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Московский листок

Вот так подготовилась Полтава встречать День Великой Победы...

Опубликовано 23.04.2018 в разделе комментариев 1

украина вов неонацизм бойкотпобеды
Вот так подготовилась Полтава встречать День Великой Победы...

Повышение уровня грамотности и морального облика дается человеку и обществу очень трудно. А вот деградация и обесчеловечивание – происходят крайне быстрыми темпами.

Зная, что деградация образования и общий кризис системы неминуемо приведут к росту неонацизма и неофашизма, даже я не могла подумать, что это случится так быстро. 

И, главное, при практически полном молчаливом попустительстве. 

Кто вы, люди, которые воспитывают и растят таких моральных уродов в 21 веке?

Что такое социальный регресс - вот, глядите на фото ниже, как оскверняли всё тот же, который слева, памятник на братской могиле пару лет назад всё те же полтавские "патриоты"... И они явно только входят во вкус.

Кстати, в Польше, от нацизма пострадавшей, как и Украина, неонацисты пытались отметить день рождения Гитлера рок-концертом, который всё же власти запретили, в конце концов, чуть ли не когда он начался...

Обратите внимание на Памятник скорбящей матери - скорбящей по дедам и прадедам тех жителей Полтавы, что сейчас позволяют себе такие выходки. Раньше она плакала, но ей теперь "зашили" глаза и "залепили" рот. Да, это под нашим же небом живущие существа, те же продукты кушающие... И их никто не карает за преступления (по меркам Евросоюза - это ещё какое преступление). Может, всё это длится и ухудшается как раз с того майского дня 2014-го года, когда в Одессе неонацисты сожгли в Доме профсоюзов коммунистов и советских патриотов, которые открыто выступили против Евромайдана?

Если в Киеве проводится показная декоммунизация и со щита Родины-матери симают серп и молот - то очего бы не продолжить десоветизацию сразу же до гитлеризма, антисемитизма и погромов? Всё исторически логично - ведь тогда пожирающую СССР свастику остановили именно серп и молот, Советский интернационал...

Нет ли у вас ощущения, что эта бацилла социального регресса одинаково вредит и России, и Украине, и всем странам Прибалтики, отколовшейся от Союза - просто результаты её вредоносной работы выглядят по-разному. В России "она" требует захоронить давно захороненное тело Ленина, "восстановить" в Кремле Чудов монастырь, воздать всем монархам великие почести, добить "совок" в образовании, то есть светский и научно-ориентированный характер средней школы (чему уже как свершившемуся факту возрадовался Гундяев), ну а в Украине ей же, той же бацилле, вскормленной капитализмом и антисоветизмом, осталось только отделить церковь (вот уж нет важнее социального вопроса!) и начать продажу земель, чего давно требуют МВФ и ЕС...

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Всего комментариев к статье: 1
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Бей хохлов, спасай Россию!
**** написал 23.04.2018 16:47
А не нужно было давать хохлам образование больше ликбеза!
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