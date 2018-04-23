"Мегаполис": переговоры сорваны

Переговоры с рабочими назначенные на сегодня были сорваны.

Представители руководства, обещавшие начать переговоры уехали в неизвестном направлении. В настоящее время рабочие находятся в штабном помещении стройки и отказываются уходить, требуют представителей руководства выйти к ним. Скандируют "по-зор!", " вы-хо-ди!", "нам не платят три месяца!"

Напомним, ещё 11 января 2018 года рабочие компании "Мегаполис" попытались навестить офис недобросовестного работодателя (расположен в сколковском офисном центре Квартал Менделеева) и вновь напомнить ему о себе. Напоминаем, 58 работников строительной бригады, работавшей на возведении лабораторного комплекса Центр НИОКР ООО «СИБУР ИННОВАЦИИ», недополучили зарплат:

- за октябрь 2017 г. - 181 тыс. 740 руб.;

- за ноябрь 2017 г. - 1 389 тыс. 300 руб.;

- за декабрь 2017 г. - 206 тыс. 700 руб.

Понятно, что по мнению хозяев офисного центра рабочим там было не место. Особенно в большом количестве. Путь рабочим преградили численно превосходящие силы сотрудников полиции.

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