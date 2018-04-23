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Московский листок

Спустя ровно год - в Армении получилось, их "Димон" подал в отставку

Опубликовано 23.04.2018 в разделе комментариев 3

протест армения майдан
Спустя ровно год - в Армении получилось, их "Димон" подал в отставку

Премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку, сообщила его пресс-служба. "Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. (Лидер акции протеста. — Прим. ред.) Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации <…> есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны", — говорится в сообщении.

Он обратился с призывом ко всем гражданам, участникам акций протеста, офицерам, солдатам и однопартийцам. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля его противники объявили о начале "бархатной революции".

На выходных уличные акции вспыхнули с новой силой. Рост протестных настроений произошел на фоне задержания лидеров движения за отставку премьера — депутатов Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна. 

В понедельник их освободили, Пашинян уже анонсировал вечерний "победный митинг" оппозиции. 

Ранее к демонстрантам присоединились несколько десятков военных. В Минобороны осудили этот шаг и пообещали "принять меры" в отношении тех, кто самовольно оставил части. В понедельник полиция задержала 33 демонстранта.

От редакции: Солнце там, что ли, ярче светит и активнее? Отметим, что переломной стала новость о переходе части военных на сторону антисаркисянцев - буквально час спустя он, премьер-"Димон", сдался. Страшно подумать, что началось бы в Москве, если бы "антидимоновцам" удалось закрепиться у фонтана на Пушкинской площади 26 марта 2017-го - у которых претензии к Медведеву были гораздо серьёзнее, - небось, война бы случилась, а свежесозданная Росгвардия пошла с огнемётами, так ей дорог правящий в РФ олигархат во главе с Путиным... Вертолёт зелёненький на случай такого развития событий в небе имелся на пушкинской площадью. Однако и Навальному не дали дойти до централизации протеста, и для баррикад было маловато (прежде всего человеческого) материала. Да и за хороший капитализм против плохого, концентрируясь только на личностях коррумпированных персон - не готовы тут воевать, собой жертвуя. Но тем не менее - факт, бархатная "революция" побеждает всего лишь на 11-й день (только не в классическом смысле революция, скорее этакая революция роз, какая в Грузии была и ни к чему хорошему не привела, переворотик и ротация всё той же буржуазной власти внешне протестными методами, майдан без системных перемен). Интересно, если бы 6 мая 2012-го наш, московский майдан закрепился на Болотной, состоялась бы инаугурация Путина?

Д.Ч. 

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
ну Случайный прохожий написал 23.04.2018 18:08
Да не Димону Серж уподобился,вернее попытался,а Вове!А пошло не так-это люди!Люди,которые не захотели становиться послушным стадом.а вспомнившие,что они являются Гражданами СВОЕЙ страны.Своей,а не прислугой у местных кооперативщиков у озера Севан.
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(без названия)
Святой Пигидий написал 23.04.2018 17:11
Хм... в субботу вечером я на ютубе минут тридцать смотрел онлайн с площади, где шел митинг. Ну и, как это часто бывает, к видео прилагался чат - кто-то написал:
.
"АРМЯНЕ! ХВАТИТ МАЙДАНИТЬ! НАШ ПУТИН, ГЛЯДЯ НА ВАС, НЕ УСПЕВАЕТ МЕНЯТЬ ПАМПЕРСЫ" - это я к тому, что их Сержик лишь формально был уподоблен нашему Димону, а по сути он переписал тамошнюю конституцию так, что все рычаги реальной власти были как раз таки у него. Но что-то пошло не так...
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(без названия)
ну Случайный прохожий написал 23.04.2018 16:57
А как хорошо начиналось.Побыл президентом,больше нельзя,но очень хочется.значит изменим конституцию и назначим себя премьером(с президентскими полномочиями).А что,на выборах победил,в парламенте большинство,армия и полиция есть,почему не изменить?Вам это ничего не напоминает?Лет так десять назад?очень похоже.Но есть одно,но очень существенное различие-люди.В России все промолчали и тихо согласились,а вот в Армении-НЕТ!Народ вышел на улицы и НЕТ больше "всеми любимого и незаменимого вождя и учителя"!НЕТ!!!
Я понятия не имею,кто и что там из себя представляет,кто за кого и кто с кем,но я точно знаю,что Граждане не захотели,чтобы их считали скотом и безмозглым быдлом!Вот именно так и только так,население становится ГРАЖДАНАМИ!
P.S.Незалежные паны и озабоченные пУтриоты,успокойтесь,в случившемся в Армении нет ничего русофобского и антироссиского.Просто люди хотят быть людьми,а не баранами.
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