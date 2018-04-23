Спустя ровно год - в Армении получилось, их "Димон" подал в отставку

Премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку, сообщила его пресс-служба. "Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. (Лидер акции протеста. — Прим. ред.) Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации <…> есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны", — говорится в сообщении.

Он обратился с призывом ко всем гражданам, участникам акций протеста, офицерам, солдатам и однопартийцам. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля его противники объявили о начале "бархатной революции".

На выходных уличные акции вспыхнули с новой силой. Рост протестных настроений произошел на фоне задержания лидеров движения за отставку премьера — депутатов Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна.

В понедельник их освободили, Пашинян уже анонсировал вечерний "победный митинг" оппозиции.

Ранее к демонстрантам присоединились несколько десятков военных. В Минобороны осудили этот шаг и пообещали "принять меры" в отношении тех, кто самовольно оставил части. В понедельник полиция задержала 33 демонстранта.

От редакции: Солнце там, что ли, ярче светит и активнее? Отметим, что переломной стала новость о переходе части военных на сторону антисаркисянцев - буквально час спустя он, премьер-"Димон", сдался. Страшно подумать, что началось бы в Москве, если бы "антидимоновцам" удалось закрепиться у фонтана на Пушкинской площади 26 марта 2017-го - у которых претензии к Медведеву были гораздо серьёзнее, - небось, война бы случилась, а свежесозданная Росгвардия пошла с огнемётами, так ей дорог правящий в РФ олигархат во главе с Путиным... Вертолёт зелёненький на случай такого развития событий в небе имелся на пушкинской площадью. Однако и Навальному не дали дойти до централизации протеста, и для баррикад было маловато (прежде всего человеческого) материала. Да и за хороший капитализм против плохого, концентрируясь только на личностях коррумпированных персон - не готовы тут воевать, собой жертвуя. Но тем не менее - факт, бархатная "революция" побеждает всего лишь на 11-й день (только не в классическом смысле революция, скорее этакая революция роз, какая в Грузии была и ни к чему хорошему не привела, переворотик и ротация всё той же буржуазной власти внешне протестными методами, майдан без системных перемен). Интересно, если бы 6 мая 2012-го наш, московский майдан закрепился на Болотной, состоялась бы инаугурация Путина?

Д.Ч.

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