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Московский листок

Законодатели и "органы" кишмя кишат коррупционерами, сообщила Генпрокуратура

Опубликовано 23.04.2018 в разделе комментариев 1

коррупция силовигархия
Законодатели и "органы" кишмя кишат коррупционерами, сообщила Генпрокуратура

Сотрудники правоохранительных органов и депутаты составляют более 11% от числа всех осужденных в России по обвинению в коррупции в 2017 году. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Генеральная прокуратура. По данным ведомства, всего в прошлом году судами было вынесено 12,2 тыс. обвинительных приговоров лицам, обвиняемым в совершении преступлений коррупционной направленности. 

"Из общего количества осужденных 1,3 тыс. человек являлись должностными лицами правоохранительных органов, 871 - должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, 108 - депутатами выборных органов местного самоуправления и представительных органов субъектов Российской Федерации", - сказано в сообщении. 

В связи с утратой доверия после обвинений в коррупции в 2017 году было уволено 1250 должностных лиц. В целом за прошлый год было зарегистрировано почти 30 тыс. преступлений коррупционной направленности. При этом фактов несоблюдения чиновниками запретов и ограничений выявлено на треть больше, чем в 2016 году, сообщил 18 апреля на заседании Совета Федерации генпрокурор Юрий Чайка (цитата по сайту Генпрокуратуры). 

Он отмечал, что для борьбы с коррупцией ведомством проводится доработка антикоррупционного законодательства РФ. Так, в конце прошлого года в большинстве регионов (в 62) завершилась работа по приведению нормативной базы в соответствие с федеральным законодательством. Однако пока принимаемые меры не помогают. "Нарушения антикоррупционного законодательства все еще носят распространенный характер", - констатировал генпрокурор. 

Прокуроры вернули в бюджет РФ миллиарды рублей 

В Генпрокуратуре также сообщают о нарушениях при расходовании бюджетных средств, которые выявляются как на федеральном, так и на региональном уровнях. В частности, в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц коммунального предприятия, обвиняемых в хищении 133 млн рублей, передает ТАСС. 

По данным агентства, средства были выделены на строительство водозаборных сооружений в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона". 

Кроме того, в Министерстве сельского хозяйства России выявлены нарушения при предоставлении субсидий на поддержку льготного кредитования организаций агропромышленного комплекса. По результатам рассмотрения представления Генеральной прокуратуры РФ министерство приняло меры по совершенствованию своей работы. 

В Генпрокуратуре отметили, что для повышения эффективности надзора за исполнением бюджетного законодательства ведомство сотрудничает со Счетной палатой и Федеральным казначейством. "По их обращениям в 2017 году прокурорами внесено почти 100 представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены свыше 100 виновных лиц, организовано более 90 доследственных проверок, по результатам которых возбуждено 28 уголовных дел", - сообщили в Генпрокуратуре. 

Так, совместная работа Счетной палаты и Генеральной прокуратуры по проверке ФСИН России позволила вернуть в федеральный бюджет свыше 70 млн рублей.

А сколько могла бы вернуть казна при экспроприации счетов олигархата! Как отмечает Forbes, несмотря на стагнацию рынка и ожидание новых антироссийских санкций, состояние 200 богатейших российских бизнесменов в совокупности выросло на $25 млрд, до $485 млрд. Миллиардеров в России стало больше: их число выросло с 96 до 106. Тут бы и прошерстить господ миллиардерчиков-то... Но таких планов буржуазная власть не имеет - напротив, способствует вывозу капитала туда, откуда его вернуть революции и её органам будет крайне сложно. Зато нынешние "органы" в лице своих руководителей - сплошь миллионеры. Может, тут и отгадка - почему кишмя кишат и органы и бывшие Советы, ставшие буржуазными законодательными органами - коррупционерами?

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
ну очень любопытный написал 23.04.2018 18:10
Про ЮЛДУЗ с домиком в швейцарской деревне, Чайка ничего сообщить не хочет7
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