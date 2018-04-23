Кремляди спокойно наблюдают за победой майдана Армении, как наблюдали за Евромайданом...

В Кремле не собираются вмешиваться в ситуацию в Армении, где более 10 дней граждане протестуют против избрания премьер-министром страны Сержа Саргсяна. Позицию Москвы озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 апреля. "Это исключительно внутреннее дело Армении, это все, что я могу сказать", - так ответил пресс-секретарь на вопрос журналиста, видит ли Россия угрозу дестабилизации в регионе в связи с протестами в Армении.

"Почему Москва должна вмешиваться?" - спросил Песков в ответ на вопрос о том, в каком случае российская сторона может вмешаться в ситуацию. "Здесь гипотетические рассуждения абсолютно неуместны", - заявил он.

Песков отметил, что не может точно сказать, запрашивал ли Ереван консультации с Москвой по линии Кремля в связи с ситуацией в Армении. Представитель Кремля напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее поздравлял с избранием президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра этой страны Сержа Саргсяна. "Поэтому на высшем уровне такие контакты имели место, но [про] какие-то консультации я вам сейчас не могу сказать точно", - заключил Песков.

"Мы внимательно наблюдаем за происходящим в Армении. Армения - это наш ближайший союзник, с которым у нас развиваются самые тесные отношения, Армения - участник ЕврАзЭС [Евразийский экономический союз], поэтому для нас важна эта страна, поэтому мы внимательно наблюдаем за тем, что там происходит", - отметил Песков. Что касается возможности введения особого режима на российской военной базе в Гюмри, то он переадресовал этот вопрос в Минобороны РФ.

Ранее 23 апреля сообщалось, что накануне вечером на антиправительственный митинг в центре Еревана вышли 160 тысяч человек, а сегодня утром акции протеста оппозиции возобновились не только в столице, но и в других городах Армении. По данным очевидцев, к митингующим присоединились десятки военных, им уже пригрозили наказанием.

Премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку, сообщила его пресс-служба. "Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. (Лидер акции протеста. — Прим. ред.) Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации <…> есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны", — говорится в сообщении.

- Вот оно, спокойствие всесильных! - комментирует и вспоминает Д.Чёрный, - а потом, спустя пятилетку-другую, выясняется, например, что точно в такой же ситуации, в Киеве 2014-го года, когда власть уже падала в руки "воинов света" и можно было обойтись малой кровью, покрошив правосеков из БМП, наших сфинксов очень просили господа из США не вмешиваться, американские коллеги просили, то есть, ну, Путин и не вмешивался, чай, не Болотная, а заграница, разве что спецоперацией спас Януковича, ценнейший кадр! ну, а потом многие люди русские и нерусские, православные и неправославные из России сложили головы в ДНР и ЛНР - благодаря последствиям Евромайдана, вон и до сих пор Сашу Аверина, героя обороны Донбасса, держат путинские же силовики - а так всё прошло нормально, ("все договоры остаются в силе, мы уважаем суверенитет Украины и даже не забираем транш" - сказал тогда прозорливый и рачительный Путин) - в том плане что "всё нормально, падаем!", как говаривал капитан Титаренко...

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