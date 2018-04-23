Киев живёт мечтой вернуть каждого из трёх миллионов заробитчан из РФ

В России живут около трех миллионов украинцев. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин на встрече с украинской общиной в Канаде, передает «Укринформ». «Россия ведет против нас войну, но все равно три миллиона украинцев живут в России. То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас — в России. И среди них есть много тех, кто не любит ни Путина, ни Россию, но считает, что не имеет иного выбора. Они говорят: мы так всю жизнь зарабатывали деньги, и их надо понять», — сказал он.

Климкин назвал такую ситуацию печальной и отметил, что «постоянно так продолжаться не может». «Сейчас есть определенные идеи, и мы их обрабатываем таким образом, чтобы в России постоянно три миллиона украинцев не находились», — поделился министр.

По его словам, на распределение трудовой миграции повлияло сближение Украины и Евросоюза. «Европа открылась, и мы видим, что некоторые уже из России переезжают в ЕС или возвращается на Украину», — отметил Климкин, посетовав, что происходит это очень медленно.

В феврале Bloomberg сообщало, что на Украине из-за массовой трудовой эмиграции, темпы роста которой увеличились с 2015 года, подходит к концу свободная рабочая сила.

По данным агентства, в течение 2015-2017 годов в Польшу с Украины уехали 507 тысяч трудовых мигрантов, в Россию — 343 тысячи, в Чехию — 127 тысяч, в Белоруссию — 22 тысячи. Только в шесть самых популярных для украинских эмигрантов стран прибыли более миллиона человек трудоспособного возраста.

Нацбанк Украины в марте изменил методику оценки денег, переведенных трудовыми мигрантами в страну из-за границы. В 2017 году объем денежных переводов составил около 9,3 миллиарда долларов, на 2 миллиарда больше, чем считалось ранее.

От редакции: А куда возвращаться-то? Что, Евромайдан как-то повлиял на индустрию, на рост рабочих мест? Или, по примеру Путина будут "решать" - наобещают 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест и банально "кинут" через 6 лет? То есть, конечно, повлиял - цены на жильё взлетели, а на рабочую силу упали. Да, в это трудно поверить, но если майдан и правый поворот всё той же буржуазии, что осталась у власти, и повлияли на "траффик" пролетариата, - то точно не в пользу Украины и её разрозненного, обессиленного рабочего класса.

Укробайтеры, как их высокомерно зовут в РФ - пошли ещё более плотным потоком через Конотоп в Москву и окрестности, где тоже благодаря нестабильности у соседей неплохо подскочили цены на недвижимость, буржуи снимают сливки... Кто-то из моих знакомых из ДНР - вообще на вахту записался газпромовскую... Нет, ни нынешнему киевскому режиму, ни московскому силовигархату - не решить этой проблемы, просто потому что граница между РФ и Украиной не нужна ни рабочим Украины, ни российским рабочим, она - лишь помеха, дополнительные траты и сборы. Пора придёт ломать заборы!

Д.Ч.