Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Киев живёт мечтой вернуть каждого из трёх миллионов заробитчан из РФ

Опубликовано 23.04.2018 в разделе комментариев 0

украина кризис рабочий класс
Киев живёт мечтой вернуть каждого из трёх миллионов заробитчан из РФ

В России живут около трех миллионов украинцев. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин на встрече с украинской общиной в Канаде, передает «Укринформ». «Россия ведет против нас войну, но все равно три миллиона украинцев живут в России. То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас — в России. И среди них есть много тех, кто не любит ни Путина, ни Россию, но считает, что не имеет иного выбора. Они говорят: мы так всю жизнь зарабатывали деньги, и их надо понять», — сказал он.

Климкин назвал такую ситуацию печальной и отметил, что «постоянно так продолжаться не может». «Сейчас есть определенные идеи, и мы их обрабатываем таким образом, чтобы в России постоянно три миллиона украинцев не находились», — поделился министр. 

По его словам, на распределение трудовой миграции повлияло сближение Украины и Евросоюза. «Европа открылась, и мы видим, что некоторые уже из России переезжают в ЕС или возвращается на Украину», — отметил Климкин, посетовав, что происходит это очень медленно. 

В феврале Bloomberg сообщало, что на Украине из-за массовой трудовой эмиграции, темпы роста которой увеличились с 2015 года, подходит к концу свободная рабочая сила. 

По данным агентства, в течение 2015-2017 годов в Польшу с Украины уехали 507 тысяч трудовых мигрантов, в Россию — 343 тысячи, в Чехию — 127 тысяч, в Белоруссию — 22 тысячи. Только в шесть самых популярных для украинских эмигрантов стран прибыли более миллиона человек трудоспособного возраста. 

Нацбанк Украины в марте изменил методику оценки денег, переведенных трудовыми мигрантами в страну из-за границы. В 2017 году объем денежных переводов составил около 9,3 миллиарда долларов, на 2 миллиарда больше, чем считалось ранее.

От редакции: А куда возвращаться-то? Что, Евромайдан как-то повлиял на индустрию, на рост рабочих мест? Или, по примеру Путина будут "решать" - наобещают 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест и банально "кинут" через 6 лет? То есть, конечно, повлиял - цены на жильё взлетели, а на рабочую силу упали. Да, в это трудно поверить, но если майдан и правый поворот всё той же буржуазии, что осталась у власти, и повлияли на "траффик" пролетариата, - то точно не в пользу Украины и её разрозненного, обессиленного рабочего класса.

Укробайтеры, как их высокомерно зовут в РФ - пошли ещё более плотным потоком через Конотоп в Москву и окрестности, где тоже благодаря нестабильности у соседей неплохо подскочили цены на недвижимость, буржуи снимают сливки... Кто-то из моих знакомых из ДНР - вообще на вахту записался газпромовскую... Нет, ни нынешнему киевскому режиму, ни московскому силовигархату - не решить этой проблемы, просто потому что граница между РФ и Украиной не нужна ни рабочим Украины, ни российским рабочим, она - лишь помеха, дополнительные траты и сборы. Пора придёт ломать заборы!

Д.Ч.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кого с "левых праймериз" вы хотели бы видеть мэром Москвы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Бархатная революция в Армении - 11-й день
Бархатная революция в Армении - 11-й день
23.04.2018
Д.Чёрный, приглашение на Одесский реквием
Д.Чёрный, приглашение на Одесский реквием
23.04.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Киев живёт мечтой вернуть каждого из трёх миллионов заробитчан из РФ (0)
Кремляди спокойно наблюдают за победой майдана Армении, как наблюдали за Евромайданом... (2)
Законодатели и "органы" кишмя кишат коррупционерами, сообщила Генпрокуратура (1)
"Мегаполис": переговоры сорваны
Спустя ровно год - в Армении получилось, их "Димон" подал в отставку (4)
Вот так подготовилась Полтава встречать День Великой Победы... (2)
КНР обживётся на покинутой Россией Луне, как и на Байкале (5)
Ленинская премия возрождается, пока в губернских масштабах (6)
Военные перешли на сторону армянской оппозиции, акции которой шагают по стране (13)
Вселенский патриархат не выразил вулканического недоумения "автокефалике с лимоником" (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: СУКИ против манагеров. О чуде РусАтланта
Максим Калашников Максим Калашников: Вы считайте, помимо "Трумэна", еще и авиабазу в Катаре
Дарья Митина Дарья Митина: Армянское
Дарья Митина Дарья Митина: С чьей подачи фонтанирует "Фонтанка"?
Максим Калашников Максим Калашников: КРЕМЛЬ, ПОРА ВАЛИТЬ ИЗ СИРИИ. И ИЗ ВТО
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss