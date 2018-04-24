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Московский листок

Почему г-н Жаров не блокирует сайты с проститутками? Он в доле?

Опубликовано 24.04.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 0

путин выборы
Почему г-н Жаров не блокирует сайты с проститутками? Он в доле?

Отмена президентом В.Путиным традиционной апрельской «прямой линии» с головой выдает его страх перед острыми вопросами населения.

Никакой же гарантии, что какой-нибудь студент из Сыктывкара не спросит:

- Понимаете ли вы, что попытка всей мощью государства заблокировать мессенджер Телеграм это современный «процесс Джордано Бруно»?

На встрече с одаренными детьми в Сочи в прошлом году национальный лидер признался, что совсем не пользуется Интернетом. Это было ужасно. Заслышав такое, школяры ошалело переглядывались.

Он тем самым не только выставил себя ретроградом, но и поставил между собой и подрастающим поколением нерукотворную стену. Отныне он для них самый настоящий динозавр.

И какой же от него тогда ждать всем нам «цифровой экономики» технологического рывка? Что он в них понимает с дипломом юриста по советскому праву, которого давно нет?

В «сожжении на костре» непокорного мессенджера самая непристойная роль отведена Роскомнадзору. Этой отнюдь не святой инквизиции XXI века, тоже вознамерившейся упразднить конституционные статьи о защите частной жизни и тайны переписки граждан.

Контора анестезиолога Жарова оказалась неспособной легким движением руки заблокировать доступ к популярной «примочке». Даже «кремлевским небожителям понравилась.

За считанные дни остервеневшие жаровцы перекрыли кислород миллионам ни в чем не повинных пользователей, а также сторонним организациям - больницам и поликлиникам, магазинам, банкам и театрам… Ущерб престижу страны нанесен колоссальный.

А между тем не первый год уже звучит вопрос: почему главный цензор свободы слова Жаров столь лоялен к сайтам с проститутками, которые бесчисленная армия сутенеров наоткрывала по всей стране?

Секс-бизнес в России организован лучше всякого другого бизнеса. При общем падении экономики он идет в гору и процветает. При том, что вовлечение в проституцию и содержание притонов карается статьям 240 и 241 Уголовного кодекса. Это на бумаге.

Хозяева «жриц любви» давно перенесли рекламу своих девочек из газет в Интернет и почему-то никто из правоохранителей их не трогает.

А раз так, то «бабки» в рекламу «жриц любви» вкладываются не жалеючи. Окупает себя. Сегодня это довольно добротные порталы с фотографиями оголенных секс-наложниц, номерами телефонов, расценками и другими интимные подробностями. Такие «зазывалки» в каждом городе страны. Подчеркиваю: практически в каждом, от Москвы, до самых до окраин.

Как достойный пример для подражания привожу образцовую организацию секс-бизнеса в подмосковных городах с самыми непритязательными названиями.

Наберите для хохмы в Яндексе «проститутки Малаховки» и получите… На 30-м сайте я сбился со счета и перестал считать.

Знает об этом секс-промысле губернатор Московской области Воробьев? Еще бы! Такому-то тонкому неженатому ценителю прекрасного пола как не знать?

В первопрестольной «явки» путан сутенёры рекламируют по ближайшей станции метро. Где у нас МВД? На ул. Житной возле м. «Октябрьская». Можете набрать в поисковике «Проститутки (шлюхи) у метро «Октябрьская» и получите ссылки на множество порталов.

Где квартирует сам Роскомнадзор? Китайгородский пр., д.7, стр.2. То есть рядом с м. «Китай-город».

Набираете в Яндексе либо в Гугле «Проститутки у метро «Китай-город» - и он вам выбрасывает полтора десятка ссылок на сайты.

Почему их не блокируют РКН, МВД, генпрокуратура? Почему не судят сутенеров? Ведь уголовное же преступление!

В своих публикациях я задавал этот вопрос не раз. И вывод у меня один. Потому что тот же Роскомнадзор имеет свою долю в крышевании сутенерских сайтов. А также местные власти, которые дают разрешения на открытие подпольных борделей.

Опровергните меня, Андрей Юрьевич. Скажите, что ничего не знаете про подмосковные «секс-общаги» с б@ядями.

С удовольствием послушал бы разъяснения и самого анестезиолога Жарова. Из редакции «Патриота» мы направляли ему несколько самых разных журналистских запросов, ответ на которые по закону обязателен.

Куда там! Ни на один не получили ответа. Гробовое молчание. А его пресс-секретарь Ампелонский не отвечал даже на персональные обращения к нему.

А сейчас он вообще под домашним арестом по очень щекотливому делу. Следствие обвиняет его в создании в стенах РКН подставной фирмы для получения зарплат несуществующих сотрудников. Ущерб 23 млн.руб.

Вот такие у них там в цензурном ведомстве борцуны за чистоту Рунета…



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