Астана пустит американских военных на Каспий

На прошлой неделе Сенат Парламента Казахстана ратифицировал протокол, который позволяет использовать порты Курык и Актау на Каспийском море для переброски американских военных грузов в Афганистан. Помимо этого, в соглашении о военном сотрудничестве между Казахстаном и США на 2018-2021 годы, подписанном в сентябре 2017 года, предусматривается и строительство военной базы НАТО в Актау.

Этим разрабатывается альтернативный маршрут грузов в обход России с территории Азербайджана через Каспий в Казахстан. Сначала речь идет о военных грузах, но по этому маршруту также может быть проложен маршрут и по транспортировке нефти из Казахстана в Баку, Поти, Джейхан. То есть этим выполняется комплекс задач, в том числе и в интересах американских и западных нефтедобывающих компаний, работающих в Казахстане с 90-х годов, а также нынешней правящей верхушки в Астане, желающей получить военную поддержку США.

Тема переброски войск и техники в Афганистан может служить лишь прикрытием для установления контроля над Каспийским бассейном. Соглашение о транзите грузов и войск в Афганистан железнодорожным и воздушным путем через территорию Казахстан и так действует с 2010 года. Теперь же речь идет об активной эксплуатации казахстанских портов Курык и Актау, в которых будет создана соответствующая инфраструктура, и будут развернуты объекты обеспечения.

Отдельные склады и территория уже были выделены и ранее в пору Актау для нужд военных США и НАТО, а теперь их присутствие становится постоянным и узаконивается. Мы уже до этого писали, что американцы будут просто прикрываться необходимостью усиления казахстанского маршрута в Афганистан в связи с расторжением прежних договоров с Пакистаном. Якобы все эти приготовления и вывод ряд структур из Пакистана в Казахстан делаются исключительно для обеспечения операции по борьбе с Талибаном.

В действительности в Казахстане будут наращиваться присутствие военных и полувоенных организаций США, а со временем и построена полноценная военная база в Актау в Мангистауской области Казахстана, чем будет утвержден форпост империалистических интересов Запада в бывшей Центральной Азии и в Каспийском регионе. Этим они намерены поставить под угрозу Иран с Севера, Россию с юга и так называемый «Шелковый путь» из КНР в ЕС.

Попутно военное присутствие войск США должно будет защитить американские нефтяные компании в Казахстане и помочь проложить реальный альтернативный маршрут нефти через Каспий в Грузию. Может поэтому и пошли беспорядки в Армении, где должен пролегать этот маршрут? Это, кстати, совпадает и с интересами нынешнего режима в Казахстане, который давно пытается найти другие пути транспортировки полезных ископаемых в страны ЕС и США в обход территории России.

Нурсултан Назарбаев и его семья, сделав выбор в сторону военного присутствия США в Казахстане, пытается таким образом спасти свой трон и опираясь на военную и политическую поддержку Запада основать монархическую династию по типу Саудовской Аравии, первым этапом которого станет «избрание» вторым президентом Дариги Назарбаевой в качестве регента при малолетних сыновьях Елбасы. Это будет для Астаны и подстраховкой от возможного народного восстания и попыток соседей интегрировать в орбиту своих политических и экономических образований.

Размещением военных баз США, переброской структур транспортного обеспечения из Пакистана, Назарбаев также стремится сохранить за собой статус суперарбитра в Центральной Азии, особенно в ситуации роста экономического и политического влияния Узбекистана, как альтернативного Казахстану центра и державы, способного консолидировать вокруг себя все соседние бывшие советские республики.

Поставив на «победителя», престарелый «лидер нации», хочет уйти от схватки гигантов, а главное сохранить собственные наворованные у народа миллиардные капиталы в офшорных зонах Латинской Америки, в банках США, Великобритании и ЕС. Наверняка ему и его родным Вашингтон обеспечил гарантии сохранности богатств и возможности безопасного переезда в страны Запада в случае революции или переворота.

С другой стороны, нельзя сказать, что данный поворот Назарбаева в сторону США был резким и спонтанным, так как военно-политическое и экономическое сотрудничество развивалось и шло у них с 90-х годов. Западные компании десятилетия не платили природную ренту, им созданы самые благоприятные условия, контракты по недропользованию с ними строго засекречены. В прошлом году были открыты на деньги Пентагона лаборатория по изучению опасных бактерий и вирусов в Алматы, могильник ядерных отходов и центр низкообогащённого урана в Восточном Казахстане.

Подобным соглашением о размещении баз США и развитием альтернативного маршрута, Назарбаев подрывает и ЕАЭС, а также фактически разрывает соглашения в рамках ОДКБ, ШОС и других объединений. Всё это говорит о лицемерии и двуличности Елбасы, умудрявшийся дружить и с Москвой, и с Пекином, и с Брюсселем, а теперь ставший еще и военным союзником США. Естественно пропаганда Астаны преподносит это как курс на сохранение своей «независимости», которую якобы гарантирует Вашингтон.

На самом деле заложником данной политики престарелого восточного тирана, вылезшего из кителя партийного бонзы, становится весь народ Казахстана. Его власти пытаются сейчас интенсивно разорвать по национальному, языковому и расовому признаку, информационно изолировать и в итоге сделать мясом в будущем международном конфликте на стороне коалиции США, Израиля и Саудовской Аравии.

Ведь в случае войны с Ираном, ответным ударам подвергнутся те самые порты Курык и Актау, месторождения нефти и газа на Каспийском шельфе и в западноказахстанских регионах. КНР также не будет смотреть сквозь пальцы на наращивание американских войск, угрожающих, как его западным границам, так и транспортным маршрутам в рамках проекта «Шелковый Путь». Будет обязательно по-своему реагировать и Россия.

Казахстан в этой ситуации вообще рискует оказаться театром будущих военных действий и наоборот не только потерять окончательно свою номинальную «независимость», но и дойти до раздела страны. Возможно Назарбаевым этот сценарий даже выгоден, так как они в данном случае уйдут от ответа за свои преступления уже в качестве правящей семьи, якобы пострадавшей от агрессии со стороны стран оси «зла». Народ Казахстана тогда окажется просто умыт кровью.

Поэтому мы еще и еще раз говорим о необходимости инициирования антивоенного движения, за нейтральный статус Казахстана, за отказ в строительстве военных баз США и в предоставлении портов, территории нашей страны для транспортировки войск и грузов для ведения войны с народом Афганистана, а также с требованием закрытия ядерного могильника, международного банка низкообогащенного урана в Восточном Казахстане и лаборатории опасных заболеваний в Алматы.

Авантюрам Назарбаевых необходимо противопоставить народный протест!