Охранка предсказуемо сочла самоубийством гибель "засветившего" вагнеровцев в Сирии Максима Бородина

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Свердловской области не видят повода возбуждать уголовное дело в связи со смертью екатеринбургского журналиста Максима Бородина, загадочным образом выпавшего из окна своей квартиры на пятом этаже и позднее скончавшегося в больнице.

"Сейчас продолжается проверка, - цитирует РИА "Новости" неназванного представителя регионального СУ СК. - Но данных о том, что совершено преступление, нет. Криминальной подоплеки нет. Дело не возбуждается".

Смерть журналиста агентства "Новый день" Бородина, который незадолго до своей кончины рассказал о гибели бойцов так называемой ЧВК Вагнера в Сирии после авиаудара международной коалиции 7 февраля, вызвала большой резонанс, в том числе на международном уровне.

О смерти Бородина сообщили его коллеги 15 апреля. По данным журналистов, 12 апреля журналист "при невыясненных обстоятельствах" выпал из окна своей квартиры на пятом этаже жилого дома в Екатеринбурге, получил тяжелые травмы и был госпитализирован, но врачи не смогли спасти ему жизнь: мужчина скончался, не приходя в сознание.

Главный редактор РИА "Новый день" Полина Румянцева сообщила, что для самоубийства у Бородина не было никаких причин. Она допустила, что смерть журналиста могла быть неслучайной, и пообещала известить всех, "если появится хотя бы какой-то намек на криминал".

16 апреля стало известно, что областной СК начал проверку по факту смерти Бородина. "Рассматриваются несколько версий, в том числе несчастный случай, признаков того, что совершалось преступление, нет", - рассказали тогда в пресс-службе ведомства.

С призывом к оперативному и тщательному расследованию обстоятельств смерти Бородина выступили в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Аналогичное заявление сделала координатор европейской и центральноазиатской программы "Комитета защиты журналистов" Нина Огнянова, отмечает РБК. Она обратила внимание на ряд "подозрительных смертей журналистов" в России и призвала власти на региональном и федеральном уровне не исключать, что на Бородина могли напасть из-за его журналистских расследований.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле также призвала власти РФ провести "тщательное и прозрачное" расследование гибели Бородина. "Я уверена, что власти приложат все усилия для определения обстоятельств его смерти", - подчеркивалось в заявлении Азуле, опубликованном на сайте организации 20 апреля.

Уральская пресса напомнила, что в октябре прошлого года на Бородина было совершено нападение после его интервью телеканалу "Дождь": тогда журналиста ударили металлической трубой по голове.

От редакции: Странно - не то слово. Не тот сезон, чтоб оставались долго окна открытыми. СК не выяснил, мыл ли окна погибший? Иначе - как он там оказался? Тут вспоминается гибель лондонского коронёра, который совершал "самоубийство" тремя как минимум ножами, и ещё на кухне... Однако, что касается ЧВК Вагнера, - тема настолько "охраняется государством" (нынешним, криминально-мстительным), что нет никаких сомнений в том, что товарищу помогли выйти из окна. Похожие обстоятельства гибели были замечены, кстати, и в Киеве - так "уходили" депутата от Партии регионов, который оставался после победы Евромайдана в новой Раде слишком долго...

Д.Ч.