То, что сейчас происходит в Армении, отчетливо показывает, что у России нет не то что «внятной», а вообще никакой политики в отношении стран СНГ – стран-соседей, некогда называвшими себя братьями. Интересы у России есть, а политики – нет! Уж сколько лет прошло, как «братья» разъехались по отдельным независимым «квартирам», а Россия все не освободится от амбиций «старшего брата». Единственный принцип, который просматривается в действиях МИДа, Кремля – это «разделяй и властвуй».

Ведь было очевидно, что, якобы, «ловкий ход» (подозреваю, задуманный не только в Ереване) - перераспределение главных полномочий от президента Армении к должности премьер-министра страны и переназначение на этот пост Сержа Саргсяна - вызовет протесты и волнения. Ну, надоел он армянам своим безграничным властительством. Добавим другие факты. Перед посольством России в Ереване жгут российский флаг, открывают в Ереване памятник нацисту и военному преступнику, делают презентацию этого события в столице России. А Кремль не реагирует, видимо, рассуждая: «Саргсян – сукин сын, но это наш сукин сын!»

И чем теперь это может закончиться? Прижатый «к стенке» Саргсян обратится за помощью к Москве. А Россия, желая сохранить 102-ю военную базу в Гюмри и Ереване, а также стремясь защитить свои экономические интересы (промышленность и недра находятся в собственности российских компаний) втягивается в очередную войну на постсоветском пространстве? Хлынут на Кавказ, так называемые «добровольцы» из Краснодарского края, конечно, из Чечни, других регионов, где население в поисках заработка готово подписаться куда угодно – лишь бы прокормить свою семью. Правда, при подборе «добровольцев» могут возникнуть вопросы этнического свойства. И с «защитой» интересов русскоязычного населения тоже проблема. Некогда многонациональная южная страна превратилась в моноэтническое государство (98% населения – армяне).

Конечно, хотелось бы ошибиться в прогнозах, но вопросы остаются…