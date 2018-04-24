Военный психоз уже не спасает Кремль. В ближайшее время придется создавать новый ответ на вызовы

КРЕМЛЬ, ПОРА ВАЛИТЬ ИЗ СИРИИ. И ИЗ ВТО…

Шарманка вечного военного психоза, что вертит кремлевская пропаганда, уже не срабатывает. Уже и дураку ясно, что войны с Америкой не предвидится, что янки принялись громить экспортные отрасли РФ, нимало не смущаясь мультиками про крылатую ракету-атомолет, глобальную ракету «Сармат» и рыскающие боеголовки.

Кремль, пора валить из Сирии! И из Всемирной торговой организации. Иначе тебе – крышка.

БОЛЕВОЙ ПОРОГ НАЩУПАН

Максиму Калашникову глубоко до лампады то, что наши ДПЛ типа «Варшавянка» отогнали британскую субмарину и не дали ей пострелять крылатыми ракетами по Сирии. Ну, во-первых, авианосец «Трумэн» вы один черт не отогнали. А, во-вторых, нам эта Сирия, простите за грубое выражение – до одного места. Нас гораздо больше волнует то, что Москва не мешает обстрелам Донецка и Луганска. Как и то, что растреклятая Сирия требует на свое восстановление четырехсот миллиардов долларов, каковые (вопреки россказням кремлядей) не даст ни Китай, ни арабские нефтемонархии. Они Асаду ничего не дадут, тратиться придется Москве. А в условиях экономического кризиса сирийские мегазатраты для РФ – эквивалент жернова на шее при нырянии.

Вы должны думать о том, как убираться из Сирии, пока она вас не утопила. Пока экономика РФ не развалилась из-за ваших идиотских, лжеимперских затрат.

Могу сказать, что США нащупали ваш болевой порог. Они отправили в нокаут алюминиевую отрасль РФ и отобрали у магната Вексельберга более двух миллиардов долларов – и увидели, что Кремль сие терпит. Никакого приведения РВСН в боевую готовность не состоялось, никто не грозит Вашингтону ядерным ударом в ответ на конфискации. Наоборот, глава Минфина РФ Силуанов приполз к министру финансов США Мнухину-Менухину просить об отмене санкций. Ага, значит можно смело продолжать разящие санкционные удары.

Точно так же остались пустым трепом грозные заявления Минобороны РФ об ударах по американским носителям крылатых ракет. Стрелять, как оказалось, можно. В ответ не будет ничего, кроме пропаганды о том, что из ста выпущенных по сирийским целям «томагавков» сбито сто пятьдесят оных.

Американские санкции и «война пошлин», нанося удары одновременно и по РФ, и по ЕС, совершенно спланированно толкают мир к новому витку глобокризиса. С последующим падением цен на сырье.

И в этих условиях Кремль показывает себя все более и более неадекватным, молотя кулаками воздух, из последних сил используя липовую угрозу мировой горячей войны. Ни дать, ни взять – бой с тенью. Да вот беда: ну не стоят на западных границах РФ три миллиона солдат американского вермахта, ожидая рассвета 22 июня. Ну хоть ты тресни! И доллар не выказывает признаков скорого превращения в кучу пустых зеленых бумажек.

Пора валить из Сирии, Кремль. И из ВТО тоже. Потому что за твоей бредовой пропагандой открывается дикая запущенность домашних дел в самой РФ.

ЗА ВОЕННОЙ ИСТЕРИЕЙ

Что прячут за военным психозом?

То, в 2016 году вузы РФ выпустили новых инженеров, конструкторов и специалистов по технике всего 90,3 тысячи душ. А в 2017-м – и того меньше, 85,8 тысячи «технарей». При потребности в 300 тысяч. Это с кем Путин собрался обеспечивать промышленный и научно-технический рывок РФ-то? Ведь он об этом говорил 1 марта в Манежной речи. С пиарщиками и молодыми крысократами? Вы бы лучше подумали, как деньги не в Сирии и не с мундиали жечь, а создать специальный Инженерный корпус, чтобы доплачивать инженерам пополам с работодателями. Да ввести протекционизм для российской промышленности – чтобы она задышала и могла обеспечить нормальные зарплаты как ИТР, так и рабочим. Для этого и надо валить не только из Сирии, но и из ВТО. Пускай и неявно.

Чего вы мне про Сирию, Скрипалей и ваше «вундерваффе» втираете, если число аэропортов и аэродромов в Эрэфии в 2016 году составляло 259, а в 2017-м «выросло» до 228-ми? Между прочим, в 1993-м, когда в РФ еще сохранялось все советское, аэропортов и аэродромов насчитывалось 1400. Засуньте вашу Сирию себе знаете куда. Вы еще начните тратить на ее инфраструктуру триллионы рублей, болваны.

Меня больше волнует то, что объемы ввода в строй новых дорог сегодня всемеро меньше, чем в РСФСР при Хрущеве в 1959-1965 годах. Меня волнует то, что на НИОКР РФ тратит всего 1,13% в год, а не 2,1%, как США и не 4%, как Израиль или Южная Корея.

У вас средняя оплата труда в обрабатывающей промышленности в 2017-м – жалкие 39,1 тысячи россияно-рублей. Что на советские деньги (500 нынешних рэ = одному советскому при пересчете на повседненое потребление) – всего около восьмидесяти. Причем в СССР-то зарплата квалифицированных рабочих колебалась в размере от 180 до 300 рублей в месяц. (Минимаотная «зарплата уборщицы» в Союзе было 60 рублей в месяц). При этом уже сегодня средняя зарплата в обрабатывающих отраслях КНР – 48,1 тыс. р. в пересчете, в Бразилии – 39,6 тыс., в Польше – 52,6 тысячи, в кризисной Греции – 66,3 тысячи.

Вы своим военным психозом скрываете то, что железнодорожный тариф на перевозку тонны груза ни километр почти в полтора раза выше китайского – 64,5 р. против 42,7 в КНР. Возить грузы гораздо дешевле в Казахстане – 43 рубля/тонно-километр. Киловатт-час электричества для промышленности в РФ стоил в 2017-м в среднем 4,2 россияно-рубля. А в США – 3,6 руб. в пересчете. В Китае – 2,5 руб., в Канаде – 2,4 р. Вы как собираетесь конкурировать с тамошними производителями при открытом настежь рынке, ослы? Ъ

В грязной сирийской «инфопене» и под картинки чудо-оружия вы прячете гнусную реальность. При официальном росте экономики в 1,5% за 2017-й налоговики выколотили в федеральный бюджет на 32% налогов больше, чем годом ранее. То есть, вы своими налогами пытаетесь перекрыть собственные воровство и транжирство, тем самым просто удушая русское производство. Интересно, а что вы будете с нас драть, когда придется еще и «ридну Сирийщину» отстраивать?

Меня волнует то, что с 2011 по 2017 год рост производства в РФ (за семь лет!) составил жалкие 4,1%. То есть – ничего. Вы устроили нам потерянное десятилетие в экономике, недалеко уйдя от «проклятых 90-х». В таких условиях все ваши новые танки и самолеты просто топят страну.

Мне до одного места дверца все ваши охи и ахи по поводу «величайшего лидера мира», коли при этом доля обрабатывающих производств (наукоемкие и сложные отрасли) в валовой добавленной стоимости снизилась с 13,4% до 13,2% в 2017-м. Значит, РФ становится все более и более сырьевой экономикой.

«Почему нет роста? Потому что инвестиции в основной капитал в 2017 году составили всего 106% от величины 2011 года (в натуральном выражении). Где рост? Рост по-прежнему в добыче полезных ископаемых, на долю которых в 2017 году приходилось 25,1% (13,9% в 2011 году) инвестиций в основной капитал (142,4% от физического объема 2011 года). На этом фоне инвестиции в сельское хозяйство (99,6% от объема 2011 года) и в обрабатывающее производство (100,4% от объема 2011 года) выглядят угрожающе маленькими. Почему так обстоят дела? Потому что таковы достижения финансово-экономического блока: по итогам 2017 года лишь 4% инвестиций в основной капитал было профинансировано за счет банковских кредитов (8,6% в 2011 году)…»

http://www.forbes.ru/biznes/360011-pechalnyy-itog-pochemu-v-rossii-net-deneg-i-realnyh-uspehov-v-ekonomike?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

На фиг мне ваша Сирия и «невероятные успехи» во внешней политике, коли вы почти тридцать лет не можете дать реальному сектору доступного кредита – дешевого и надолго? Если он, как в Средние века, вынужден развиваться в разы медленнее, чем его кокуренты на Западе и КНР?

На конец 2017 года учетная, ключевая кредитная ставка в РФ – 7,75%.

В ЕС – около нуля.

В Канаде – 1,25%.

В США – 1,5%.

В КНР – 4,35%.

В Индии – 6%

Там, где европейцу или американцу нужен год на строительство новой мощности (кредит-то дешев, всего под 3-3,5% в итоге), русскому приходится тратить три-четыре года. Ибо приходится строить на собственные деньги, а кредит «дольше года» в РФ для реального сектора в итоге выходит в 10,76 – 12,43%.

Вы создали в РФ царство мертвечины и упадка. Здесь даже те трудяги в Ростовской области, что выращивают лук, не могут продать его по 7-8 рублей за кило. Несмотря на все вопли об импортозамещении. Потому что ваши торговые сети охренели и предпочитают импорт. Подробнее –

https://www.facebook.com/100002129846591/videos/pcb.1776508229096821/1776509505763360/?type=3&theater

Вы не в состоянии наладить даже элементарный товарообмен между городом и деревней. И на хрена мне после этого ваши Алеппо с Восточной Гутой?

Максим Калашников уж молчит про мизерные объемы поддержки развития таких ключевых для Будущего отраслей, как электроника. На резиденции Самого и его «бояр», на футбол и Сочи угроблено раз в сто больше. У вас на Академию наук идет всего 4 миллиарда рублей в год – на уровне годовой зарплаты одного главы «Роснефти».

Даже ваша «парадная витрина». ВПК, уже выказывает признаки отсталости. От него с презрением отворачивается даже голозадая Индия. Она вышла из программы совместного с РФ создания истребителя 5-го поколения –

https://news.rambler.ru/army/39684125-indiya-lishila-rossiyu-su-57/?utm_source=vksharing&utm_medium=social&updated

А до этого индийцы вышли из программы создания многоцелевого транспортного самолета, отказались от русских противолодочных самолетов. Оно и понятно: вы сами до сих пор пользуетесь еще советскими Ил-20.

В космосе вы безбожно отстаете даже по ракетам-носителям от США, Маск с его «Фолкон Хэви» натянул Роскосмосу нос. Про спутники вообще молчу: в них – 70% импортной электроники. Да что спутники? Вы рынок седловых тягачей в собственной стране упустили! У вас дальнобои ездят на европейских и американских автопоездах.

ВСЕ ИЗМЕНИЛОСЬ НЕОБРАТИИМО…

Все, господа, вы проиграли. Никакие побрехушки Маши Захаровой не помогают. В 2014 году вы отказались от трех вещей:

- форсированной индустриализации вкупе с введением протекционизма до Трампа;

- от чистки «старой элиты» и конфискации ее богатств;

- от создания Новороссии нас всем Левобережье Днепра и в Северном Причерноморье.

Уже виден масштаб вашей несусветной глупости.

Теперь, когда Холодная война-2 пошла всерьез и ваши богатства отбирает Запад, когда вы в Сирии, пардон муа, оказались в дерьме по шею, пора возвращаться домой и заниматься срочным спасением дел в собственной стране. Вы ее капитально запустили. Пора валить и из Сирии, и из ВТО. Это и есть главный ответ на санкции Запада.

Пора, наконец, предъявить нам конкретный план действий, а не красивые слова.

Времени у вас осталось всего ничего. Путинская модель действительно околела. Положение с весны-2018 изменилось КАЧЕСТВЕННО.

Почему теперь это - проблема для Путина? Да потому, что вся нынешняя власть с 2000 года строилась так, чтобы закрепить итоги Большого грабежа 90-х. Олигархи ельцинские и уже путинские смекнули: чтобы никто не посягал на наши сокровища, нужен особый политический режим. Тот, что установит полицейщину и подавление всех неугодных, но при этом станет имитировать чуть не восстановление СССР. Ну, квазисоветская символика и риторика, парады и "бессмертные полки" на 9 мая, "старые песни о главном" - но при сохранении сырьевого монетаризма.

До 2014 года все получалось в самом лучшем виде. Миллионы баранов с обожанием голосуют за власть, искренне думая, будто СССР возвращается. Но потом власть - продолжая тот же курс на имитацию СССР - взяла Крым. И тут начался гигантский сбой: лидер Запада, США, принялись отбирать богатства у столпов расейской Системы. Теперь курс на имитацию великодержавия не помогает сохранить "нажитое непосильным трудом", а, наоборот, превратился в угрозу для капиталов расейских заправил. Пути назад нет.

Теперь для «бояр» РФ Путин больше не благодетель-защитник, а источник бедствий. Так что из-под ВВП начинает уходить социальная база. Те самые крупные нью-феодалы, "бояре". Если учесть то, что в Сирии Кремль умудрился увязнуть всеми четырьмя лапами и столкнулся с необходимостью тратить десятки миллиардов долларов на восстановление Асадова куска Сирии, то ситуация становится все кислее и кислее. Теперь магнатам мало что американские санкции денег лишают - и Кремль с них старается брать все больше и больше.

Тенденция получается для Кремля самая препоганая...