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Московский листок

Левый фронт подрядился проводить "праймериз" для КПРФ

Опубликовано 24.04.2018 автором Борис Кагарлицкий в разделе комментариев 1

москва левый фронт выборы собянин праймериз
Левый фронт подрядился проводить "праймериз" для КПРФ

Обнаружил себя в списке кандидатов очередных "праймериз" Левого Фронта. На сей раз - на пост мэра Москвы. Заявляю сразу, что никакого отношения к этому действу я не имею. Я не только не предлагал свою кандидатуру на обсуждение Левому Фронту, но удивляюсь, как организаторам этого мероприятия, знающим мою позицию, могло прийти в голову вставить меня в список.

Уже в прошлом году я говорил, что мероприятие, которое устраивал ЛФ, это не праймериз, а в лучшем случае опрос. Причем, проводящийся не самым корректным образом, чтобы не сказать хуже.

Последующий опыт показал, что я был слишком мягок и сдержан в своих оценках. Эдуард Лимонов был прав, что сразу же потребовал убрать его фамилию из списка. Насколько я помню, Анатолий Баранов поступил так же. Я тогда сдержался и не выступил публично с осуждением этой профанации. О чем сегодня очень жалею.

Теперь нам предлагают второй раз наступить на те же грабли. Нет, большое спасибо. Как-нибудь без меня.

От редакции: Ну да, довольно резко выступил.

Уберите меня из рейтинга мудаков!

Сейчас бы, пожалуй, высказался менее резко - ну не мудаки в этом списке, а как раз граждане, имеющие свой интерес. В основном мелкий: главный бонус в этой игре - это возможность проиграть в первом туре Собянину. В противном случае просто не проходится муниципальный фильтр, где необходимо собрать 120 голосов, а у КПРФ в этом политическом сезоне всего 44.

У остальных гешефты и еще более ничтожные.

Я бы обратил внимание, что "праймериз" Левого фронта как-то больше похож на внутрипартийный рейтинг КПРФ, куда для оживления подброшено несколько чужих, печально жмущихся в самом конце. 

Да вот цитата из анонса "праймериз" с сайта ЛФ: "Вот имена кандидатов на данный момент: Евгений Балашов, Николай Зубрилин, Вадим Кумин, Денис Парфенов, Валерий Рашкин, Павел Тарасов (официально выдвинуты на праймериз КПРФ), Максим Шевченко (выдвинут Левым Фронтом), Елена Шувалова, Сергей Обухов, Иван Мельников, Александр Батов (предложены гражданами)".

Понятно? Основные кандидаты выдвинуты КПРФ, из "предложенных гражданами" еще четверых - трое видные функционеры той же КПРФ. Ну и Максим Шевченко, надо понимать, от администрации президента?..

И это идет от имени Левого фронта? Кроме Шевченко этой организации на люди показать уже некого? Такой получился придаток партии Зюганова в категории "эконом".

Грустный финал.

А вот и наш параллельный опрос.

Кого с "левых праймериз" вы хотели бы видеть мэром Москвы?:
 
Балашов Евгений Борисович (1)
 
Батов (Миронов) Александр Сергеевич (8)
 
Биец Сергей Николаевич (2)
 
Бузгалин Александр Владимирович (30)
 
Зубрилин Николай Григорьевич (1)
 
Кумин Вадим Валентинович (0)
 
Обухов Сергей Павлович (5)
 
Парфёнов Денис Андреевич (2)
 
Рашкин Валерий Федорович (65)
 
Тарасов Павел Михайлович (0)
 
Фёдоров Георгий Владимирович (0)
 
Хованская Галина Петровна (42)
 
Шевченко Максим Леонардович (26)
 
Шувалова Елена Анатольевна (35)
 
Другого (46)
 
Никого (326)

Как видите, кандидат "Никого" набирает больше всех, вместе взятых. И ненамного меньше, чем в "праймериз" ЛФ собрал лидер. Стыдновато...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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свято место пусто не бывает
Сергей Копылов написал 24.04.2018 02:06
Враг силен ровно настолько - насколько слаб ты сам. Коль нет реального левого движения - будут появляться подделки типа "праймериз". Свято место пусто не бывает. Итого, лекарство только одно - своя четкая и ясная инициатива, которая затмит симулякры.
Поэтому в качестве такой инициативы нужно организовать партийную дискуссию по всей стране по теме "Что такое новый Советский Союз". Чем он будет прогрессивнее старого. Именно о новом государстве надо вести речь, так как, с одной стороны, это достаточно конкретно и затрагивает интересы всех трудящихся - и в то же время достаточно идеологично, чтобы подключить марксистскую мысль.
В этом смысле в авторе материала, то бишь Кагарлицком, я стал разочаровываться помаленьку. Абсолютно неэффективно использует наработанный в прошлом потенциал. Все больше болтологии, и все меньше подлинно насущных вопросов. Отсюда и поганки типа "праймериз" растут все быстрее на опустевшей поляне. Поэтому нужна четкая, ясная, смелая общепартийная дискуссия по теме нового Союза.
А пока "левые", подобные Кагарлицкому - РЕАКЦИОННЕЕ даже путинского режима. Парадокс для кого-то, но факт. То есть, если ничто новое левыми не предлагается - значит, остается старое, то есть буквально прежний Советский Союз. Но коль уже ясно, что народ не хочет туда возвращаться - то Кагарлицкие и Ко суть есть банальные реакционеры. Отсюда или смелая дискуссия "Что такое новый Советский Союз" - или молчание, инерция - и в итоге реакция даже по сравнению с путинским режимом.
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