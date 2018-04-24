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Московский листок

Путин дал право судам исправлять реальность

Опубликовано 24.04.2018 в разделе комментариев 5

путин цензура закон
Путин дал право судам исправлять реальность

Путин подписал федеральный закон, который позволяет судебным приставам ограничивать доступ к интернет-ресурсам за отказ удалять сведения, порочащие честь и достоинство гражданина или деловую репутацию юридического лица.

Федеральным закон вводит нормы выполнения судебных предписаний по удалению указанных сведений в интернете: в частности, если ресурс, распространивший такую информацию, после требования суда не удалил ее, "судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа" к нему. 

В течение одного рабочего дня с момента вынесения постановления об ограничении доступа к сайту пристав-исполнитель направляет такое постановление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

***

Не сильно болшой, но еще один шажок по сокращению пространства свободы слова.

Подумайте сами, разве кто-то удаляет статьи из газет и журналов в библиотеках после того, как по ним было принято судебное решение?

А почему же в сетевых СМИ это допускается?

Да, принято судебное решение, сведения опровергнуты и выплачен штраф. Не достаточно? Теперь нужно еще подчистить архивы?

Помните, как Лужков, тогда всесильный мэр Москвы, отсудил у Лимонова что-то около миллиона рублей за то, что потом повторялось десятками СМИ? Сейчас всю историю этого судебного производа вы можете посмотреть. А после подписания Путиным нового закона - не сможете, потому что первоисточник будет стерт. То есть вы уже не сможете составить самостоятельного мнения ни о статье Лимонова, ни о реакции на нее Лужкова, ни об особенностях правосудия в отдельно взятом городе.

Это не говоря о том, что решения судов по таким искам нередко бывают заочными, без участия ответчика - этим грешат, как правило, провинциальные суды - мол, "не смогли найти". А ответчик узнает о вступившем в силу судебном решении, как правило, после окончания всех сроков обжалования. Там еще можно, конечно, судиться, признавать решения суда неправосудным и так далее. Но вот информацию, которая была причиной всего сыра-бора, придется удалить. 

Но какое до этого дело Путину? Похоже, что никакого.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Судебные приставы - это совершенно бесконтрольная категория чиновников в путинской России,
жаловаться на них некому. Я вас поздравляю написал 24.04.2018 04:07
с новым этапом в развитии путинизма.
.
- Что такое мафия?
- Это недоразвитое государство.
- А что такое государство?
- Это развитая мафия.
.
Путинизм - как он есть.
Поставьте в поиск Гугла.
Пока судебные приставы не прикрыли...
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таки не да?
христофор колумбыч написал 24.04.2018 03:16
вот к тебе таки да?закос под еврея?а зачем?если еврей,шо ты еще не в израиле?
а может ты дурак и разжигаешь межнациональную рознь?ну так вот тут это,подозреваю в комп технологиях ты ноль-найдут и придут
пенсия твоя в колонии многим поможет
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Re:
!!!QQQ!!!TOTQ!OQQ!!!-&& написал 24.04.2018 02:34
Ой, я Вас таки умоля-яяю-юю? Таки чего это ты таки таки возбуди-иилося? Сильно большой фаллоимитато-оор перед работой вж себе таки засунул-лло? То таки да-аа?
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(без названия)
Завидонов Николдим написал 24.04.2018 02:22
Такидакал ванючая, вафельницу свою прикрой и иди домой пол в сельсовете!
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(без названия)
!!!QQQ!!!TOTQ!OQQ!!!&&& написал 24.04.2018 02:19
"Путин дал право судам исправлять реальность"
- Ой, я Вас таки умоля-яяю-юю? Таки действительно, то таки суды нужны для того, чтобы исправить эту б-дскую таки реальность, сделать ее более таки приемлемой, чтобы вор таки сидел в тюрьме! То таки да!
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