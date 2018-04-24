"Путин дал право судам исправлять реальность"

Путин подписал федеральный закон, который позволяет судебным приставам ограничивать доступ к интернет-ресурсам за отказ удалять сведения, порочащие честь и достоинство гражданина или деловую репутацию юридического лица.

Федеральным закон вводит нормы выполнения судебных предписаний по удалению указанных сведений в интернете: в частности, если ресурс, распространивший такую информацию, после требования суда не удалил ее, "судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа" к нему.

В течение одного рабочего дня с момента вынесения постановления об ограничении доступа к сайту пристав-исполнитель направляет такое постановление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

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Не сильно болшой, но еще один шажок по сокращению пространства свободы слова.

Подумайте сами, разве кто-то удаляет статьи из газет и журналов в библиотеках после того, как по ним было принято судебное решение?

А почему же в сетевых СМИ это допускается?

Да, принято судебное решение, сведения опровергнуты и выплачен штраф. Не достаточно? Теперь нужно еще подчистить архивы?

Помните, как Лужков, тогда всесильный мэр Москвы, отсудил у Лимонова что-то около миллиона рублей за то, что потом повторялось десятками СМИ? Сейчас всю историю этого судебного производа вы можете посмотреть. А после подписания Путиным нового закона - не сможете, потому что первоисточник будет стерт. То есть вы уже не сможете составить самостоятельного мнения ни о статье Лимонова, ни о реакции на нее Лужкова, ни об особенностях правосудия в отдельно взятом городе.

Это не говоря о том, что решения судов по таким искам нередко бывают заочными, без участия ответчика - этим грешат, как правило, провинциальные суды - мол, "не смогли найти". А ответчик узнает о вступившем в силу судебном решении, как правило, после окончания всех сроков обжалования. Там еще можно, конечно, судиться, признавать решения суда неправосудным и так далее. Но вот информацию, которая была причиной всего сыра-бора, придется удалить.

Но какое до этого дело Путину? Похоже, что никакого.

А.Б.