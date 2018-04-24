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Московский листок

Россия в 2017 году выделила развивающимся странам более 1,2 млрд долларов

Опубликовано 24.04.2018 в разделе комментариев 1

Россия в 2017 году выделила развивающимся странам более 1,2 млрд долларов

Россия в 2017 году выделила более 1,2 миллиарда долларов на помощь развивающимся странам, заявил в понедельник журналистам заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

"Объем нашей помощи содействию международному развитию в прошлом году превысил 1,2 млрд в пересчете на доллары. Это по линии двусторонних отношений и по линии наших взносов в международные структуры, в том числе ооновские и Бреттон-Вудские институты", - цитирует ТАСС Панкина. По его словам, деньги направлялись государствам на постсоветском пространстве и "стратегическим партнерам в Латинской Америке, Азии на Дальнем Востоке".

Дипломат отметил, что в оказании содействия развивающимся странам участвуют как государство, выделяющее бюджетные средства, так и бизнес-сектор. "Очень многие наши компании, которые на протяжении последних 20 лет расширяли присутствие в разных странах, включая Африку и Азию, сопровождают свою деятельность инвестициями в социальные, иные проекты, связанные с борьбой с болезнями, образованием, потому что им нужны здоровые и образованные ресурсы в той стране, где они работают", - подчеркнул замглавы МИД РФ. Он уточнил, что объемы финансового участия российских компаний подсчитать сложно, так как "бизнес не обязан отчитываться перед властями".

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Коммунист ...1 написал 24.04.2018 10:36
"...сопровождают свою деятельность инвестициями в социальные, иные проекты, связанные с борьбой с болезнями, образованием, потому что им нужны здоровые и образованные ресурсы в той стране, где они работают"???!!!!
А на Россию "болт" забили , гниды путло-воровские?
Товарищ Сталин, ну вставай наконец со знаменитым "ТТ" и "ЧК"!!!
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