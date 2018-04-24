ВЦИОМ: доступ к Telegram важен для 24% россиян

Только 24% российских интернет-пользователей считают важным сохранение доступа к мессенджеру Telegram на территории страны, следует из результатов апрельского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом, 64% наших сограждан не волнует, будет ли мессенджер работать в России, из них 43% респондентов заявили, что для них это "совершенно не важно".

По данным социологов в сеть с той или иной периодичностью выходят 78% россиян. Самым популярным мессенджером у наших сограждан является WhatsApp - им пользуются 59% российских интернет-пользователей. Еще 45% используют Viber, 41% — Skype, 17% — Google Hangouts, 15% — мессенджер Facebook, 3% — ICQ.

О том, что суд вынес решение заблокировать Telegram в России, слышали 65% респондентов, среди них 21% следил за событиями вокруг мессенджера.