В Госдуме пообещали вести уголовное наказание за исполнение санкций США

Госдума разработает законопроект об уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на российской территории, заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Я думаю, по мере того, как мы будем работать над законом об антисанкциях, появится законопроект об уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на территории России", - цитирует депутата РИА Новости.

По его словам, законопроект может быть разработан и принят до конца весенней сессии.

Парламентарий пояснил, что уголовное наказание может быть предусмотрено только для физических лиц. Для юридических лиц предлагается ввести "достаточно высокие" штрафы.

"Эта деятельность (санкции со стороны США), с нашей точки зрения, преступная, поэтому никакие санкции, введенные конгрессом США, президентом США не будут действовать на территории Российской Федерации, в рамках российской юрисдикции", — подчеркнул Исаев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за введение ответственности, не исключая уголовную, в отношении тех, кто в своей деятельности на территории РФ будет руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств.