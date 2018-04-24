Рост цен и бедность остаются самыми острыми проблемами для россиян Рост цен остается самой серьезной проблемой для россиян. Этот вариант ответа выбрали 63% опрошенных социологами "Левада-Центра", результаты исследования которых приводит Интерфакс. На втором месте в списке острых проблем оказались бедность и обнищание (47%). Третье - рост безработицы (40%). Четвертое - коррупция и взяточничество (38%). Согласно данным опроса, 35% россиян считают наиболее тревожной проблемой "кризис в экономике, плохое состояние промышленности и сельского хозяйства". Треть респондентов полагают, что самой существенной проблемой является "резкое расслоение на богатых и бедных, несправедливое распределение доходов". Более четверти опрошенных (26%) считают, что наибольшим поводом для беспокойства россиян в настоящее время является "недоступность многих видов медицинского обслуживания".



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