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Московский листок

Рост цен и бедность остаются самыми острыми проблемами для россиян

Опубликовано 24.04.2018 в разделе комментариев 2

Рост цен и бедность остаются самыми острыми проблемами для россиян

Рост цен остается самой серьезной проблемой для россиян. Этот вариант ответа выбрали 63% опрошенных социологами "Левада-Центра", результаты исследования которых приводит Интерфакс.

На втором месте в списке острых проблем оказались бедность и обнищание (47%). Третье - рост безработицы (40%). Четвертое - коррупция и взяточничество (38%).

Согласно данным опроса, 35% россиян считают наиболее тревожной проблемой "кризис в экономике, плохое состояние промышленности и сельского хозяйства".

Треть респондентов полагают, что самой существенной проблемой является "резкое расслоение на богатых и бедных, несправедливое распределение доходов".

Более четверти опрошенных (26%) считают, что наибольшим поводом для беспокойства россиян в настоящее время является "недоступность многих видов медицинского обслуживания".

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Завидонов Николдим написал 24.04.2018 11:28
Ни нада нахальна врать! Это у быдломасс и скоторвани плохо с работой и деньгами, а у ГолуБых, военных, мусоров, эмчеэсников и пенсионеров по этому профилю - всЁ оки-доки.
Хочешь нормально жить - просись в мусора или на ГолуБянку стукачем и будешь как сыр в масле кататься.
Конечно, Крыможопия массу средств забирает, но ведь где-то должны жить наши военные пенсионеры со своими семьями и греться на солнышке после ухода в 42 года (и раньше) на пенсию!
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(без названия)
гражданин написал 24.04.2018 11:17
Рост цен остается самой серьезной проблемой для россиян. Этот вариант ответа выбрали 63% опрошенных социологами "Левада-Центра", результаты исследования которых приводит Интерфакс.
На втором месте в списке острых проблем оказались бедность и обнищание (47%). Третье - рост безработицы (40%). Четвертое - коррупция и взяточничество (38%).
Согласно данным опроса, 35% россиян считают наиболее тревожной проблемой "кризис в экономике, плохое состояние промышленности и сельского хозяйства".
Треть респондентов полагают, что самой существенной проблемой является "резкое расслоение на богатых и бедных, несправедливое распределение доходов".
Более четверти опрошенных (26%) считают, что наибольшим поводом для беспокойства россиян в настоящее время является "недоступность многих видов медицинского обслуживания".
===================
Блевата опять врет? Ведь судя по последним выборам населению РФ это все пох.ер!
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