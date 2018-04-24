Страны G7 пообещали новые санкции против России из-за Донбасса

Страны "Большой семерки" могут ввести новые санкции против РФ из-за ситуации в Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел по итогам встречи в Торонто.
"Мы напоминаем, что продление экономических санкций по Донбассу полностью связано с полным и необратимым исполнением Россией Минских договорённостей. Эти санкции могут быть отменены, только если Россия полностью выполнит свои обязательства, однако мы также готовы принять новые ограничительные меры в случае, если действия России того потребуют", - говорится в итоговом коммюнике.
Страны "Большая семёрки" также обвинили Россию в дестабилизации ситуации в мире, при этом выразили готовность сотрудничать с Москвой.
"Мы привержены защите и продвижению международной системы, основанной на правилах. Она выступает против безответственного и дестабилизирующего поведения России, в том числе [против ее] вмешательства в демократические системы других стран, - отметили политики. - Несмотря на это, мы будем продолжать сотрудничать с Россией в решении региональных кризисов и глобальных проблем", - цитирует ТАСС заявление министров.
Главы МИД также призвали Россию выполнять свои международные обязательства, невыполнение которых, как отмечают авторы коммюнике, "крайне негативно сказывается на перспективах конструктивного сотрудничества", и пообещали "пристально следить" за этим в преддверии саммита лидеров "семерки" в Квебеке.
В заявлении подчеркивается, что страны Группы семи разделяют позицию Великобритании, обвинившей Россию в причастности к инциденту в Солсбери, и придерживаются мнения, что "не существует другого альтернативного объяснения" этих событий.
Завидонов Николдим написал 24.04.2018 13:00
Но сперва всю шоблу Ботоксного неадеквата и их родственников загоните на пинках обратно в РФ, не хрен им по заграницам торчать.
стоик1150 написал 24.04.2018 12:33
.
Простая девушка Савченко еще легче опустила Великого сортирного Карлика до уровня дерьма?
.
Зачем его боятся, если он тупой?
Оленевод написал 24.04.2018 12:23