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Московский листок

Суд Таганрога готов признать Буратино экстремистом

Опубликовано 24.04.2018 в разделе комментариев 8

Суд Таганрога готов признать Буратино экстремистом

В Таганрогском райсуде Ростовской области слушается дело по иску местного священника о признании сказки "Золотой ключик, или Приключения Буратино" экстремистской. Как сообщают "Новые известия", в заключении культурологической экспертизы, выполненном православными литературоведами и психологами отмечается, что в указанном литературном произведении "имеются все признаки намеренного оскорбления чувств православных верующих, а главный герой литературного произведения Буратино являет собой злую и незатейливую пародию на Иисуса Христа".

Верующих возмущает, что отцом деревянного человечка является плотник, так же, как и у Иисуса из Назарета. Буратино не тонет в воде, и Христос ходил по морю аки по суху, и это обстоятельство, по мнению экспертов, является насмешкой над библейским сюжетом хождения по воде Спасителя.

Строки «Буратино продал за 30 сольдо свою азбуку и купил билет на представление «Девочка с голубыми волосами, Или Тридцать три подзатыльника» является, по мнению истца, насмешкой над возрастом Христа – 33 года, а 30 сольдо, вне сомнений, напоминают о 30 сребрениках, полученных Иудой.

Строки «Ты совершил три преступления, негодяй: ты беспризорный, беспаспортный и безработный. Отвести его за город и утопить в пруду» являются насмешкой над распятием Спасителя. Ведь и Пилат трижды испрашивал у народа приговора.

При этом, главный отрицательный персонаж сказки Карабас Барабас, по мнению истцов экспертов, является оскорбительной карикатурой на священников Православной церкви, канонически носящих бороды. "Борода у Барабаса отсутствует в оригинале сказки, но есть в переводе отлучённого от Церкви Льва Толстого, ранее уже признанного судом экстремистом, и является его личной местью по соображениям религиозной ненависти", - говорится в заключении православных экспертов.

В итоге суд постановил, что "Сказка формирует негативное отношение к Православной церкви, и на этом основании публичное произведение, содержащее приведённые цитаты, может быть признано одним из экстремистских материалов".

 



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Всего комментариев к статье: 8
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Неучей надо просветить,что ЛЕВ Толстой никакого отношения к сказке не имеет.
-Что это? написал 24.04.2018 13:46
Предела падения Постсоветии не существует.
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я даже думаю,что эта сказка-вообще не пародия на церковь,ни на какую
алекссс настоящийс написал 24.04.2018 13:45
Это просто детская сказка.Добрая и поучительная.Это те кто в ней чего то еще видит сумасшедшие.В чем разумеется не виноват Алексей Толстой.
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(без названия)
Музичко г. Попарожье написал 24.04.2018 13:37
И все-таки это скорее пародия на католическую церковь, потому что действие происходит в италии. Два алкаша карло и джузеппе пародируют римских пап пия 12 и климента 13
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про Буратино-явный фейк
алекссс настоящийс написал 24.04.2018 13:25
а вот "Незнайка на Луне" православному патриоту читать невозможно вовсе.Прямая угроза конституционному строю.С Чипполино дело обстоит не легче,один мультфильм чего стоит,враги отечества его уже разобрали на цитаты и иллюстрации.Надобно с корнем вырвать крамолу!Ударим постом и молитвою по Шреку и Золушке!Повторно отлучить злодея Толстого(Толстого злодея)!
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(без названия)
straus написал 24.04.2018 13:01
Сегодня не 1 апреля. И это &#171;новость&#187; самый обыкновеннейший фейк. Никто никакого иска в суд не подавал.
"Городской суд Таганрога опроверг информацию об этом иске, а создатели fognews.ru прокомментировали успех новости следующим образом: "Увы, степень абсурда в реальности, с которой сосуществует общество, не всегда позволяет отличить сатиру, пародию на действительность, от самой действительности в том случае, если поперек заметки не написано большими красными мигающими буквами: "Осторожно, злая сатира!"
Подробней:
https://kshetunsky.livejournal.com/229998.html
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клюнули на новость от 2012 года
СтарпЁр написал 24.04.2018 12:49
***
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 24.04.2018 12:43
""Борода у Барабаса отсутствует в оригинале сказки, но есть в переводе отлученного от Церкви Льва Толстого, ранее уже признанного судом экстремистом, и является его личной местью по соображениям религиозной ненависти", - говорится в заключении православных экспертов."
- - - - - - -
"Золотой ключик, или Приключения Буратино" написал Алексей Толстой.
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(без названия)
стоик1150 написал 24.04.2018 12:40
попам Гундяя , как и сионистам, пора на свалку Истории?
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