Суд Таганрога готов признать Буратино экстремистом

В Таганрогском райсуде Ростовской области слушается дело по иску местного священника о признании сказки "Золотой ключик, или Приключения Буратино" экстремистской. Как сообщают "Новые известия", в заключении культурологической экспертизы, выполненном православными литературоведами и психологами отмечается, что в указанном литературном произведении "имеются все признаки намеренного оскорбления чувств православных верующих, а главный герой литературного произведения Буратино являет собой злую и незатейливую пародию на Иисуса Христа".

Верующих возмущает, что отцом деревянного человечка является плотник, так же, как и у Иисуса из Назарета. Буратино не тонет в воде, и Христос ходил по морю аки по суху, и это обстоятельство, по мнению экспертов, является насмешкой над библейским сюжетом хождения по воде Спасителя.

Строки «Буратино продал за 30 сольдо свою азбуку и купил билет на представление «Девочка с голубыми волосами, Или Тридцать три подзатыльника» является, по мнению истца, насмешкой над возрастом Христа – 33 года, а 30 сольдо, вне сомнений, напоминают о 30 сребрениках, полученных Иудой.

Строки «Ты совершил три преступления, негодяй: ты беспризорный, беспаспортный и безработный. Отвести его за город и утопить в пруду» являются насмешкой над распятием Спасителя. Ведь и Пилат трижды испрашивал у народа приговора.

При этом, главный отрицательный персонаж сказки Карабас Барабас, по мнению истцов экспертов, является оскорбительной карикатурой на священников Православной церкви, канонически носящих бороды. "Борода у Барабаса отсутствует в оригинале сказки, но есть в переводе отлучённого от Церкви Льва Толстого, ранее уже признанного судом экстремистом, и является его личной местью по соображениям религиозной ненависти", - говорится в заключении православных экспертов.

В итоге суд постановил, что "Сказка формирует негативное отношение к Православной церкви, и на этом основании публичное произведение, содержащее приведённые цитаты, может быть признано одним из экстремистских материалов".