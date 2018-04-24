Суд Таганрога готов признать Буратино экстремистом

В Таганрогском райсуде Ростовской области слушается дело по иску местного священника о признании сказки "Золотой ключик, или Приключения Буратино" экстремистской. Как сообщают "Новые известия", в заключении культурологической экспертизы, выполненном православными литературоведами и психологами отмечается, что в указанном литературном произведении "имеются все признаки намеренного оскорбления чувств православных верующих, а главный герой литературного произведения Буратино являет собой злую и незатейливую пародию на Иисуса Христа".
Верующих возмущает, что отцом деревянного человечка является плотник, так же, как и у Иисуса из Назарета. Буратино не тонет в воде, и Христос ходил по морю аки по суху, и это обстоятельство, по мнению экспертов, является насмешкой над библейским сюжетом хождения по воде Спасителя.
Строки «Буратино продал за 30 сольдо свою азбуку и купил билет на представление «Девочка с голубыми волосами, Или Тридцать три подзатыльника» является, по мнению истца, насмешкой над возрастом Христа – 33 года, а 30 сольдо, вне сомнений, напоминают о 30 сребрениках, полученных Иудой.
Строки «Ты совершил три преступления, негодяй: ты беспризорный, беспаспортный и безработный. Отвести его за город и утопить в пруду» являются насмешкой над распятием Спасителя. Ведь и Пилат трижды испрашивал у народа приговора.
При этом, главный отрицательный персонаж сказки Карабас Барабас, по мнению истцов экспертов, является оскорбительной карикатурой на священников Православной церкви, канонически носящих бороды. "Борода у Барабаса отсутствует в оригинале сказки, но есть в переводе отлучённого от Церкви Льва Толстого, ранее уже признанного судом экстремистом, и является его личной местью по соображениям религиозной ненависти", - говорится в заключении православных экспертов.
В итоге суд постановил, что "Сказка формирует негативное отношение к Православной церкви, и на этом основании публичное произведение, содержащее приведённые цитаты, может быть признано одним из экстремистских материалов".
-Что это? написал 24.04.2018 13:46
алекссс настоящийс написал 24.04.2018 13:45
Музичко г. Попарожье написал 24.04.2018 13:37
алекссс настоящийс написал 24.04.2018 13:25
straus написал 24.04.2018 13:01
"Городской суд Таганрога опроверг информацию об этом иске, а создатели fognews.ru прокомментировали успех новости следующим образом: "Увы, степень абсурда в реальности, с которой сосуществует общество, не всегда позволяет отличить сатиру, пародию на действительность, от самой действительности в том случае, если поперек заметки не написано большими красными мигающими буквами: "Осторожно, злая сатира!"
Подробней:
https://kshetunsky.livejournal.com/229998.html
СтарпЁр написал 24.04.2018 12:49
Левон Георгиевич Казарян написал 24.04.2018 12:43
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"Золотой ключик, или Приключения Буратино" написал Алексей Толстой.
стоик1150 написал 24.04.2018 12:40