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Московский листок

Кадыров пообещал посадить Трампа и Меркель

Опубликовано 24.04.2018 в разделе комментариев 3

Кадыров пообещал посадить Трампа и Меркель

Чечня ввела ответные санкции против президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель и других западных чиновников, заявил глава республики Рамзан Кадыров. "Мы тоже давно ввели под санкции Трампа, Меркель, всех остальных. Если они приедут в республику, мы сразу их задержим и посадим. Если у них появятся здесь счета, то сразу заблокируем", — сказал Кадыров в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, ранее страны G7 заявили о готовности ужесточить антироссийские меры, "если действия Москвы этого потребуют".

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Контрсанкции ослоЁба
Светослав,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, написал 24.04.2018 15:21
Ох, чую, доведет язык Рамзанку Дырова до цугундера... или до "Топора" в форточку ))
.
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(без названия)
Оленевод написал 24.04.2018 14:02
Даешь трансляцию "Дом- 2" на Америку!
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(без названия)
Музичко г. Попарожье написал 24.04.2018 13:48
Молодец конечно. Вольно же такие заявления делать, когда лично ему ничего за это не будет )))
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