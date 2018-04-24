Кадыров пообещал посадить Трампа и Меркель

Чечня ввела ответные санкции против президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель и других западных чиновников, заявил глава республики Рамзан Кадыров. "Мы тоже давно ввели под санкции Трампа, Меркель, всех остальных. Если они приедут в республику, мы сразу их задержим и посадим. Если у них появятся здесь счета, то сразу заблокируем", — сказал Кадыров в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, ранее страны G7 заявили о готовности ужесточить антироссийские меры, "если действия Москвы этого потребуют".