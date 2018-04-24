Лукашенко обвинил Россию в продовольственных баталиях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал Россию из-за вводимых ограничений на поставку ряда продукции белорусского производства. Выступая с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, он отметил, что сейчас "фактически ломается мировая система торговли".

"Далеко за примерами ходить не надо. Возьмите хотя бы молочные, мясные баталии, сахарные, которые устраивает наш ближайший партнер, блокируя доступ натуральных продуктов на свой рынок", - цитирует ТАСС Лукашенко.

По его словам, другими примерами "ломки" мировой системы торговли являются торговая война США с Китаем и "санкционная война против России". "Раздаются голоса о возврате холодной войны, даже больше – ледяной. Это взрывоопасная ситуация", - отметил белорусский лидер.

Напомним, Россельхознадзор неоднократно вводил ограничения на поставки белорусской сельхозпродукции по различным причинам. В частности, с 10 апреля действует запрет на ввоз в страну свиней и свиноводческой продукции из Белоруссии, в которых был обнаружен генетический материал вируса африканской чумы. С 6 марта были введены временные ограничения на поставки некоторых видов белорусского молока и сырья.