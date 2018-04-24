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Московский листок

Столичные власти заявили об увеличении средней зарплаты учителей до 90 тысяч рублей

Опубликовано 24.04.2018 в разделе комментариев 3

Столичные власти заявили об увеличении средней зарплаты учителей до 90 тысяч рублей

Средняя зарплата учителей в Москве в I квартале 2018 года составила около 89 тыся рублей, заявил руководитель столичного департамента образования Исаак Калина в ходе выездного заседания круглого стола Московской городской Думы.

"Средняя зарплата за первый квартал уже 89 с копейками тысяч рублей, и есть зарплаты где-то в районе 110-115 тысяч рублей, вижу в ведомостях и 120 тысяч рублей", - цитирует чиновника агентство городских новостей "Москва".

При этом глава департамента отметил, что почти все столичные школы выполняют требования по нижней границе зарплаты учителей.

"У нас в 2018 г. нижняя граница учительской зарплаты мы договорились с директорами, что если учитель работает на полную ставку, не менее 68 тыс. По первому кварталу мы видим, что практически все школы это выполняют", - заявил Калина.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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моя зп учителя - 18 тыс.рублей
хабаровчанин написал 24.04.2018 16:11
и это правда
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Сейчас добавили перед выборами, кинули разовые премии в конце года все устаканиться.
Антон Безруков написал 24.04.2018 16:10
Надо посмотреть сколько сейчас ставка по 12-13 разряду каковой у 80% школьных учителей.
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и мир не перевернулся
Калькулятор написал 24.04.2018 15:17
тут есть учителя? это правда?
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