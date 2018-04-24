Столичные власти заявили об увеличении средней зарплаты учителей до 90 тысяч рублей

Средняя зарплата учителей в Москве в I квартале 2018 года составила около 89 тыся рублей, заявил руководитель столичного департамента образования Исаак Калина в ходе выездного заседания круглого стола Московской городской Думы.

"Средняя зарплата за первый квартал уже 89 с копейками тысяч рублей, и есть зарплаты где-то в районе 110-115 тысяч рублей, вижу в ведомостях и 120 тысяч рублей", - цитирует чиновника агентство городских новостей "Москва".

При этом глава департамента отметил, что почти все столичные школы выполняют требования по нижней границе зарплаты учителей.

"У нас в 2018 г. нижняя граница учительской зарплаты мы договорились с директорами, что если учитель работает на полную ставку, не менее 68 тыс. По первому кварталу мы видим, что практически все школы это выполняют", - заявил Калина.