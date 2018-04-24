Забастовка на "Мегаполисе". Руководство пытается обмануть рабочих и натравливает на них полицию

24 апреля прошли новые переговоры бастующих рабочих с руководством «Мегаполиса». По их итогам стало понятно, почему господа из руководства не хотели говорить вчера в присутствии прессы (назнач. А именно, господа из «Мегаполиса» начали всячески отрицать наличие крупной задолженности перед рабочими, мотивируя это тем, что рабочие им должны за свет, за проживание в вагончиках и так далее. Рабочие покинули штаб стройки, скандируя «Позор».

После этого к рабочим были вызваны участковый и УФМС. 4-ро рабочих были задержаны, в настоящий момент их везут в ОВД Климовское.

Напоминаем, Рабочие "Мегаполиса", занятые на строительстве ЖК "Эстет" в городе Климовске, два месяца остаются без зарплат. Работали они на стройке с лета 2017-го, и особых проблем сначала не было, но ближе к окончанию года начались перебои с оплатами, февраль и март встретили и проводили уже и вовсе без зарплат. За февраль работниками должны 900 тысяч, за март - 595.