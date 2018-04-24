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Московский листок

Навальный призвал выйти на несогласованную акцию на Тверской 5 мая

Опубликовано 24.04.2018 в разделе комментариев 5

Навальный призвал выйти на несогласованную акцию на Тверской 5 мая

Мэрия Москвы не согласовала проведение сторонниками политика Алексея Навального шествия и митинга в столице 5 мая. "Мэрия Москвы снова незаконно не дает нам провести акцию. По их мнению, в центре города нам нет места. Центр принадлежит Путину и "Единой России", - сообщил оппозиционер в своем Twitter.

При этом он отметил, что не согласен с таким решением и призывал сторонников выйти на Тверскую улицу в намеченный день.

"Ну что же, мы с этим согласиться не можем. Поэтому действуем по Конституции. 05 мая в 14 часов выходим на Тверскую улицу. Мы не рабы", - заявил он.

Ранее стало известно, что столичные власти предложили сторонникам Навального провести массовую акцию не на Тверской улице, а либо на северо-западе Москвы, либо на юго-востоке

"Они (сторонники Навального) планируют шествие. Мы предложили место в районе метро "Октябрьское поле" либо улицу Перерва и готовы дальше вести переговоры", - цитирует Интерфакс главу столичного департамента региональной безопасности Владимира Черникова.

"Тверская улица - сложный вариант в эти дни с учетом подготовки к Параду Победы и других праздничных городских мероприятий. Но, к сожалению, наше общение проходит пока только через средства массовой информации", - отметил чиновник.

12 апреля Алексей Навальный заявил о проведении в Москве и Санкт-Петербурге шествий "Путин нам не царь", приуроченного к предстоящей инаугурации президента. Среди целей акции он называл борьбу с коррупцией, бедностью и неравенством, а также протест против блокировки Telegram. Организаторы акции рассчитывают, что на шествие и митинг придут 15 тыс. человек.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Святой Пигидий написал 24.04.2018 21:39
Хм... нравится кому-то Навальный или не нравится, но по факту на сегодняшний день он ЕДИНСТВЕННЫЙ политик, который РЕАЛЬНО предпринимает РЕАЛЬНЫЕ усилия в борьбе с криминальным режимом Путена. Другое дело, что путлерасты - это даже не армяне. Путлерасты - это тупое безмозглое быдло с извращенными понятиями о достойной жизни, о настоящем патриотизме, о взаимоотношениях с так называемой "властью" (терпеть не могу это аморфное слово, называющее одновременно всех и никого). Вот армяне - это народ. А путлерасты - это тупая биомасса. И потому все усилия Навального вылетают в трубу. К сожалению, в трубу. ПОКА в трубу...
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на Тверской 5 мая
Мытарь написал 24.04.2018 20:41
Мы не хуже армян!
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А как думает генштаб?
в смысле Мотя? написал 24.04.2018 20:40
Интересно,а что по этому поводу думает пламенный революционер и трибун пролетариата.товарищ Черный?Это по паспорту.Черный.А так он очень красный.Как Кумач.Даже без Лебедева.
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Так чему учили в Йельском!?
от Кукса написал 24.04.2018 20:40
Президент США Дональд Трамп во время встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном указал присутствующим журналистам на перхоть на плече французского лидера и, смеясь, стряхнул ее.
А когда с Навального? Или уже тогда - в 2010-м,в Йельском?
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Путин нам не царь!
Ба-ва написал 24.04.2018 20:29
Молодец, Леша. Конечно выходим.
Помним о ст. 149 УК РФ. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них.
Следовательно, этот Черников - преступник.
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