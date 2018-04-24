Навальный призвал выйти на несогласованную акцию на Тверской 5 мая

Мэрия Москвы не согласовала проведение сторонниками политика Алексея Навального шествия и митинга в столице 5 мая. "Мэрия Москвы снова незаконно не дает нам провести акцию. По их мнению, в центре города нам нет места. Центр принадлежит Путину и "Единой России", - сообщил оппозиционер в своем Twitter.
При этом он отметил, что не согласен с таким решением и призывал сторонников выйти на Тверскую улицу в намеченный день.
"Ну что же, мы с этим согласиться не можем. Поэтому действуем по Конституции. 05 мая в 14 часов выходим на Тверскую улицу. Мы не рабы", - заявил он.
Ранее стало известно, что столичные власти предложили сторонникам Навального провести массовую акцию не на Тверской улице, а либо на северо-западе Москвы, либо на юго-востоке
"Они (сторонники Навального) планируют шествие. Мы предложили место в районе метро "Октябрьское поле" либо улицу Перерва и готовы дальше вести переговоры", - цитирует Интерфакс главу столичного департамента региональной безопасности Владимира Черникова.
"Тверская улица - сложный вариант в эти дни с учетом подготовки к Параду Победы и других праздничных городских мероприятий. Но, к сожалению, наше общение проходит пока только через средства массовой информации", - отметил чиновник.
12 апреля Алексей Навальный заявил о проведении в Москве и Санкт-Петербурге шествий "Путин нам не царь", приуроченного к предстоящей инаугурации президента. Среди целей акции он называл борьбу с коррупцией, бедностью и неравенством, а также протест против блокировки Telegram. Организаторы акции рассчитывают, что на шествие и митинг придут 15 тыс. человек.
Святой Пигидий написал 24.04.2018 21:39
Мытарь написал 24.04.2018 20:41
в смысле Мотя? написал 24.04.2018 20:40
от Кукса написал 24.04.2018 20:40
А когда с Навального? Или уже тогда - в 2010-м,в Йельском?
Ба-ва написал 24.04.2018 20:29
Помним о ст. 149 УК РФ. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них.
Следовательно, этот Черников - преступник.