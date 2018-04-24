"Лады" подорожают на пару процентов из-за рухнувшего рубля

"АвтоВАЗ" намерен с 1 мая повысить рекомендуемые розничные цены на все свои автомобили на 1-2% из-за скачка курса рубля, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджеров двух крупных дилерских компаний.

Как отмечает издание, это будет второе с начала года повышение рекомендуемых розничных цен на автомобили Lada – в январе они выросли в среднем на 2-3%. В 2017 г. повышений тоже было два: в январе в среднем на 2%, а в сентябре – на 2% (только на Vesta).

По мнению дилеров, повышение цен на 1-2% произойдет одновременно с повышением цен на автомобили других марок. Например, c 16 апреля в среднем на 3,8% подняла цены Renault (контролирует «АвтоВАЗ»). Предыдущее повышение у этой марки прошло также в январе – в среднем на 2%.

Предыдущие повышения цен на продажах не сказались, они продолжали расти, и даже быстрей, чем рынок в целом, замечает один из дилеров. В январе-марте продажи Renault выросли на 27% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигли 33 195 штук, Lada – на 29% и достигли 79 114 штук, по данным Ассоциации европейского бизнеса, а весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей вырос на 21,7% – в I квартале 2018 г. продано 392 920 штук.

По оценке издания, самые популярные модели Vesta и Granta, при средней цене 569 900 рублей и 399 900 рублей соответственно, подорожают на 8000-11000 рублей.