Трейлер фильма "Технология лжи на выборах президента России"

В то, что выборы путина происходят честно, понятное дело, верят только дебилы, - реальных кандидатов в президенты Кремль убирает ещё до голосования, оставляя путину в соперники только марионеток, которых народ просто не знает. Чего стоит хотя бы то, что эти артисты, играющие путина, не участвуют в дебатах. Как этих артистов ни меняют, а ума им для дебатов не хватает.

Но ведь и голосование «за путина» проводится так, что о честном подсчёте голосов тоже говорят только дебилы.

Белорусский кинорежиссер Юрий Елхов собрал доказательства фальсификации на выборах путина в 2018 году и зафиксировал эти доказательства в своём часовом фильме «Технология лжи на выборах президента России». Кстати, каждый советский человек помнит если не самого Юрия Елхова, то, по крайней мере, помнит снятый им (тогда ещё оператором) в СССР художественный фильм «Приключения Буратино». Я же помню Елхова по книге о лунной афере США и фильме об этой афере, под названием «Технология лжи или пока живут на свете дураки».

В данном случае я, само собой, хочу чтобы читатели не забыли, как выборы путина были проведены, и хочу, чтобы у читателей под рукой были факты о фальсификации этих выборов, если они читателям вдруг потребуются в каких-то дискуссиях. Посему я сделал трейлер к этой работе Юрия Елхова, и этот трейлер и предлагаю тем, кому лень будет смотреть сам фильм.

Но, одновременно, даю и адрес самого фильма https://www.youtube.com/watch?v=Hj-MTHgZows